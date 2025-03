Qu'est-ce qu'une réunion du comité de recherche ?

Qu'est-ce qu'un comité de recherche ?

Un comité de recherche est un groupe de personnes qui se réunissent pour recommander des personnes qualifiées pour des postes vacants, par exemple. Elles se réunissent pour discuter des exigences du poste à pourvoir et du type de personne qui conviendrait le mieux.

Chacun est censé participer à la recherche, en examinant les candidats et en s'assurant qu'ils sont conformes aux politiques de l'entreprise ou de l'organisation. C'est pourquoi le comité doit être composé de personnes qualifiées dans le domaine concerné.

Les membres du comité de recherche ne doivent pas nécessairement appartenir à la même équipe, mais ils doivent aider l'entreprise à atteindre son objectif ultime, à savoir trouver le bon candidat.

Que se passe-t-il lors d'une réunion du comité de recherche ?

Un comité de recherche efficace doit suivre des directives spécifiques afin de garantir une atmosphère équitable et inclusive pour tous. Tout d'abord, vous devez choisir un président du comité de recherche - que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. La responsabilité du président du comité de recherche est de veiller à ce que le comité se concentre et se consacre à l'ensemble du processus.

Le président du comité de recherche doit établir l'ordre du jour et l'envoyer à l'avance pour que tout le monde le sache. Tous les membres du comité de recherche doivent ensuite faire des suggestions sur les sujets à aborder. Il est important que tout le monde soit impliqué de manière égale, car une réunion de comité réussie exige que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Au début de la réunion, au lieu de passer directement à l'ordre du jour, commencez par une activité brise-glace pour aider les membres du comité à se présenter. Ceci est particulièrement important lorsque des personnes de différentes équipes sont impliquées.

Une réunion de comité de recherche est beaucoup plus créative et complexe que n'importe quel processus ordinaire de sélection ou d'entretien. Tous les membres doivent exprimer leurs opinions, ce qui facilite la sélection du meilleur candidat pour les futurs rôles.

Considérez la réunion du comité de recherche comme une séance de remue-méninges ou un forum amical pour discuter de diverses perspectives. Une fois que vous aurez établi des directives et des règles de base pour la réunion, le processus de recherche devrait être plus productif. Vous devez prévoir du temps pour discuter de chaque candidat et de ses caractéristiques afin de couvrir équitablement tout le monde (et, bien sûr, discuter de ce que vous recherchez idéalement).

Lors des entretiens avec les candidats sélectionnés, tous les membres du comité doivent poser des questions en fonction de leur domaine d'expertise. Veillez à ce que chaque candidat dispose d'un temps égal et puisse poser des questions à la fin.

Essayez gratuitement Pas besoin de carte de crédit

Comment organiser une réunion du comité de recherche ?

Réunir des personnes de différentes équipes peut être délicat. C'est là que Doodle peut vous aider.

Avec Sondage de groupe, vous pouvez trouver un moment pour vous réunir en quelques minutes. Il suffit de sélectionner une plage de temps et de l'envoyer aux membres de votre comité. Ils décideront de ce qui leur convient et vous aurez un moment pour vous réunir.

L'utilisation de la Page de réservation est l'outil idéal pour faire passer des entretiens aux candidats. Souscrivez à un plan d'équipes Doodle Professional et avec les hôtes, vous pouvez tenir compte des calendriers de chacun et laisser les personnes que vous interviewez choisir une heure qui leur convient. De plus, vous pouvez laisser tomber les annonces et ajouter votre outil de vidéoconférence préféré pour vous réunir en ligne ou en personne en toute simplicité.

Doodle vous permet de faire passer facilement des entretiens aux candidats. Plus d'emails dans les deux sens, plus de stress, juste plus de temps libre pour vous concentrer sur des choses plus importantes. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.