Vad är en kickoff?

Som namnet antyder är en kickoff starten på ett nytt projekt. Företag kan ha olika typer av kickoffs beroende på vad som ska sättas igång. Till exempel kan det vid kvartalsstarten anordnas en kickoff för hela företaget för att diskutera prioriteringar, medan en marknadsföringskickoff kanske endast kräver att intressenterna från det teamet deltar.

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Vad är ett uppstartsmöte?

I regel inleds de flesta projektuppstartar med ett möte. Det är ett tillfälle för berörda intressenter att samlas och gå igenom projektets mål, syften och nödvändiga krav.

Medan de flesta möten vanligtvis har en dagordning som fastställs i förväg, bör ett uppstartsmöte också innehålla en grov plan för hur projektet ska genomföras. Detaljerna kring detta kan utarbetas under mötet, men det är bra att ha en uppfattning om projektets början, mittfas och slut.

När mötet inleds brukar projektledaren fungera som ordförande. Projektledaren bör ge en översikt över initiativet samt redogöra för förväntade roller och ansvarsområden. Om det finns andra personer som ansvarar för specifika delar av projektet är det en god idé att informera dem i förväg, så att de kan förbereda sig för att presentera sina delar för gruppen under mötet.

I samband med ett nytt projekt kan det hända att gruppen träffas för första gången. Fundera ut en isbrytare så att alla kan känna sig bekväma och presentera sig för varandra om det behövs.

Se till att varje punkt är kortfattad. Detta är bara en introduktion till projektet, och vid kommande möten kan man gå in mer i detalj på specifika uppgifter. Glöm inte heller att ta emot synpunkter under mötets gång. Till skillnad från andra möten förväntar du dig vid ett kickoff-möte att deltagarna ska ta på sig de roller du tilldelar dem. Se till att de förstår vad som förväntas av dem.

I slutet av mötet bör du kontrollera att alla är nöjda med handlingsplanen och förstår vilka åtgärder de ska vidta. Det är också en bra idé att klargöra hur ofta ni kommer att träffas och att en inbjudan till dessa möten kommer att skickas ut.

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Hur man anordnar ett uppstartsmöte

Det är svårt att samla folk för första gången – särskilt när man inte känner till deras scheman. Doodle kan boka in ett möte i din kalender på några minuter.

Group Poll Hjälper dig att hitta den bästa tiden för hur många personer som helst. Välj bara de tider och personer du behöver. De bestämmer själva vad som passar dem, och så har du en mötestid.

Om du arbetar med externa källor, Doodle Professional gör att du kan lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningar. Du kan också ta bort annonser och ange tidsfrister för när deltagarna måste svara.

Oroa dig inte om ert första möte hålls online – med Doodle kan du enkelt koppla ihop det videokonferensverktyg du föredrar, och länkarna till det läggs automatiskt till i alla inbjudningar du skickar.