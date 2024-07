Qu'est-ce qu'un coup d'envoi ?

Comme son nom l'indique, un kickoff est le lancement d'un nouveau projet. Les entreprises peuvent avoir différents types de kickoffs en fonction de ce qui est lancé. Par exemple, au début d'un trimestre, une réunion de l'ensemble de l'entreprise peut être organisée pour discuter des priorités, alors qu'un kickoff marketing peut ne concerner que les parties prenantes de cette équipe.

Créer une réunion Rassemblez-vous en quelques minutes grâce à votre propre compte Doodle gratuit

Qu'est-ce qu'une réunion de lancement ?

En règle générale, la plupart des lancements commencent par une réunion. C'est l'occasion pour les parties prenantes concernées de se réunir et de passer en revue les buts, les objectifs et les exigences du projet.

Alors que la plupart des réunions ont un ordre du jour établi à l'avance, une réunion de lancement doit également comporter un plan approximatif de la manière dont le projet sera mené à bien. Les détails peuvent être précisés au cours de la réunion, mais il est utile d'avoir une idée du début, du milieu et de la fin du projet.

Lorsque la réunion commence, c'est normalement le chef de projet qui la préside. Il doit donner une vue d'ensemble de l'initiative ainsi que des rôles et responsabilités attendus. Si d'autres personnes sont responsables de certaines parties du projet, il est conseillé de les en informer à l'avance afin qu'elles puissent se préparer à faire une présentation au groupe lors de cette réunion.

Dans le cas d'un nouveau projet, il se peut que le groupe se réunisse pour la première fois. Pensez à une activité brise-glace pour permettre à chacun de se mettre à l'aise et de faire les présentations nécessaires.

Veillez à ce que chaque point soit concis. Il ne s'agit que d'une introduction au projet et les réunions ultérieures permettront d'approfondir certaines tâches. N'oubliez pas non plus de prendre en compte les commentaires au fur et à mesure. Contrairement à d'autres réunions, lors d'un lancement, vous attendez des personnes qu'elles assument les rôles que vous leur attribuez. Assurez-vous qu'ils comprennent ce que l'on attend d'eux.

À la fin de la réunion, vérifiez que tout le monde est satisfait de la feuille de route et comprend les points d'action à retenir. Il est également utile de préciser la fréquence des réunions et d'indiquer qu'une invitation à ces réunions est prévue.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Comment organiser une réunion de lancement

Réunir des personnes pour la première fois - en particulier lorsque vous ne connaissez pas leur emploi du temps - n'est pas chose aisée. Le Doodle permet d'inscrire une réunion dans votre agenda en quelques minutes.

Group Poll vous permet de trouver le meilleur moment pour n'importe quel nombre de personnes. Il vous suffit de choisir vos horaires et les personnes dont vous avez besoin. Ils décideront de ce qui leur convient et vous aurez une heure de réunion.

Si vous travaillez avec des tiers, Doodle Professional vous permet d'ajouter votre propre marque aux invitations à des réunions. Il vous permet également de vous débarrasser des publicités et de fixer des délais de réponse.

Ne vous inquiétez pas si votre première réunion se déroule en ligne. Avec Doodle, vous pouvez facilement intégrer votre outil de vidéoconférence préféré et ses liens seront automatiquement ajoutés à toutes les invitations que vous enverrez.

Doodle vous permet d'organiser rapidement une réunion de lancement. Plus de courrier électronique, plus de stress, plus de temps libre pour vous concentrer sur des choses plus importantes. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.