Was ist ein Kickoff?

Wie der Name schon sagt, ist ein Kickoff der Beginn eines neuen Projekts. In Unternehmen gibt es verschiedene Arten von Kickoffs, je nachdem, was gestartet werden soll. Zum Beispiel könnte zu Beginn eines Quartals ein unternehmensweites Kickoff stattfinden, um die Prioritäten zu besprechen, während bei einem Marketing-Kickoff vielleicht nur die Beteiligten aus diesem Team teilnehmen müssen.

Was ist ein Kickoff-Meeting?

Im Allgemeinen beginnen die meisten Kickoffs mit einer Sitzung. Es ist eine Gelegenheit für die relevanten Interessengruppen, zusammenzukommen und die Projektziele, Zielsetzungen und notwendigen Anforderungen durchzugehen.

Während für die meisten Meetings im Voraus eine Tagesordnung festgelegt wird, sollte ein Kickoff-Meeting auch einen groben Plan für die Durchführung des Projekts enthalten. Die Details dazu können in der Sitzung ausgearbeitet werden, aber es ist hilfreich, eine Vorstellung von Anfang, Mitte und Ende des Projekts zu haben.

Zu Beginn der Sitzung übernimmt normalerweise der Projektleiter den Vorsitz. Er sollte einen Überblick über die Initiative sowie die erwarteten Rollen und Verantwortlichkeiten geben. Wenn Sie andere Personen haben, die für bestimmte Teile des Projekts zuständig sind, sollten Sie diese im Voraus informieren, damit sie sich darauf vorbereiten können, der Gruppe in dieser Sitzung etwas vorzustellen.

Bei einem neuen Projekt trifft sich die Gruppe vielleicht zum ersten Mal. Denken Sie sich einen Eisbrecher aus, damit sich alle wohlfühlen und sich gegenseitig vorstellen können.

Achten Sie darauf, dass jeder Punkt kurz und bündig gehalten wird. Dies ist nur eine Einführung in das Projekt, und in weiteren Sitzungen können bestimmte Aufgaben ausführlicher behandelt werden. Vergessen Sie auch nicht, während der Sitzung Feedback einzuholen. Im Gegensatz zu anderen Meetings erwarten Sie bei einem Kickoff-Meeting, dass die Teilnehmer die von Ihnen zugewiesenen Rollen übernehmen. Stellen Sie sicher, dass sie verstehen, was von ihnen erwartet wird.

Vergewissern Sie sich am Ende des Meetings, dass jeder mit dem Fahrplan zufrieden ist und die Aktionspunkte verstanden hat, die mitgenommen werden sollen. Es ist auch eine gute Idee, Erwartungen darüber festzulegen, wie oft Sie sich treffen werden und dass eine Einladung zu diesen Treffen folgen wird.

Wie man ein Kickoff-Meeting organisiert

