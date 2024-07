Cos'è un calcio d'inizio?

Come suggerisce il nome, un kickoff è l'inizio di un nuovo progetto. Le aziende possono avere diversi tipi di kickoff a seconda del progetto da avviare. Per esempio, all'inizio di un trimestre potrebbe essere organizzato un kickoff a livello aziendale per discutere le priorità, mentre per un kickoff di marketing potrebbero essere coinvolti solo gli stakeholder di quel team.

Che cos'è una riunione di avvio?

In genere, la maggior parte dei kickoff inizia con una riunione. Si tratta di un'occasione per riunire gli stakeholder interessati ed esaminare le finalità, gli obiettivi e i requisiti necessari del progetto.

Mentre la maggior parte delle riunioni prevede un ordine del giorno, una riunione di avvio dovrebbe avere anche un piano approssimativo di come il progetto sarà completato. I dettagli possono essere definiti durante la riunione, ma è utile avere un'idea dell'inizio, della parte centrale e della fine del progetto.

Quando inizia la riunione, il leader del progetto di solito assume il ruolo di presidente. Dovrà fornire una panoramica dell'iniziativa e dei ruoli e delle responsabilità previsti. Se ci sono altre persone che si occupano di parti specifiche del progetto, è bene informarle in anticipo, in modo che possano essere preparate a presentare il progetto al gruppo durante la riunione.

Con un nuovo progetto, il gruppo potrebbe riunirsi per la prima volta. Pensate a un rompighiaccio per permettere a tutti di sentirsi a proprio agio e di fare le presentazioni necessarie.

Assicuratevi di mantenere ogni punto conciso. Si tratta solo di un'introduzione al progetto e le riunioni successive potranno approfondire determinati compiti. Inoltre, non dimenticate di raccogliere i feedback man mano che procedete. A differenza di altre riunioni, in un kickoff ci si aspetta che le persone assumano i ruoli assegnati. Assicuratevi che capiscano cosa ci si aspetta da loro.

Alla fine della riunione, verificate che tutti siano soddisfatti della roadmap e che abbiano compreso i punti di azione da portare via. È anche una buona idea stabilire le aspettative sulla frequenza delle riunioni e sull'arrivo di un invito a tali riunioni.

Come organizzare una riunione di avvio

