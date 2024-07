Hvad er et kickoff?

Som navnet antyder, er et kickoff starten på et nyt projekt. Virksomheder kan have forskellige typer af kickoffs, afhængigt af hvad der skal startes. I starten af et kvartal kan der f.eks. være en kickoff for hele virksomheden for at drøfte prioriteter, mens der til en kickoff for marketing måske kun er behov for interessenter fra det pågældende team.

Opret et møde Kom sammen på få minutter med din egen gratis Doodle-konto

Hvad er et kickoff-møde?

Generelt starter de fleste kickoffs med et møde. Det er en lejlighed for de relevante interessenter til at mødes og gennemgå projektets mål, målsætninger og nødvendige krav.

Hvor de fleste møder typisk vil have en dagsorden på forhånd, bør et kickoff-møde også have en grov plan for, hvordan projektet skal gennemføres. De nærmere detaljer kan uddybes på mødet, men det er nyttigt at have en idé om projektets start, midte og slutning.

Når mødet begynder, vil projektlederen normalt fungere som formand. De bør give et overblik over initiativet samt de forventede roller og ansvarsområder. Det er en god idé, hvis der er andre personer, der er ansvarlige for specifikke dele af projektet, at give dem besked på forhånd, så de kan være forberedt på at præsentere for gruppen på dette møde.

I forbindelse med et nyt projekt mødes gruppen måske for første gang. Tænk på en isbryder, så alle kan føle sig godt tilpas og præsentere sig for hinanden, hvis de har brug for det.

Sørg for at holde hvert punkt kortfattet. Dette er blot en introduktion til projektet, og på yderligere møder kan bestemte opgaver uddybes mere detaljeret. Glem heller ikke at tage imod feedback undervejs. I modsætning til andre møder forventer du på et kickoff-møde, at folk påtager sig de roller, du tildeler dem. Sørg for, at de forstår, hvad der forventes af dem.

Ved mødets afslutning skal du kontrollere, at alle er tilfredse med køreplanen og forstår, hvilke handlingspunkter de skal tage med sig. Det er også en god idé at sætte forventninger til, hvor ofte I skal mødes, og at der kommer en invitation til disse møder.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan arrangerer du et kickoff-møde

Det er svært at samle folk for første gang - især når du ikke kender deres tidsplaner. Doodle kan få et møde i din kalender på få minutter.

Med Group Poll kan du finde det bedste tidspunkt for et vilkårligt antal personer. Du skal blot vælge dine tidspunkter og de personer, du har brug for. De bestemmer, hvad der passer dem bedst, og du får et mødetidspunkt.

Hvis du arbejder med eksterne, kan du med Doodle Professional tilføje dit eget branding til mødeinvitationer. Det kan også fjerne annoncer og sætte frister for, hvornår folk skal svare.

Du skal ikke bekymre dig, hvis dit første møde er online, for med Doodle kan du nemt integrere dit foretrukne videokonferenceværktøj, og dets links vil automatisk blive tilføjet til alle de invitationer, du sender.

Doodle gør det nemt for dig at arrangere et kickoff-møde hurtigt. Ingen e-mail frem og tilbage, ikke mere stress, bare mere fritid, så du kan fokusere på vigtigere ting. Prøv det gratis i dag.