O que é um pontapé de saída?

Como o nome sugere, um pontapé de saída é o início de um novo projeto. As empresas podem ter diferentes tipos de pontapés de saída, dependendo do que está sendo iniciado. Por exemplo, o início de um trimestre pode ser um trimestre para discutir prioridades em toda a empresa, enquanto um pontapé inicial de marketing pode precisar apenas das partes interessadas dessa equipe.

O que é uma reunião de pontapé de saída?

Geralmente, a maioria dos pontapés começam com uma reunião. É uma oportunidade para as partes interessadas relevantes se reunirem e analisarem as metas, objetivos e requisitos necessários do projeto.

Onde a maioria das reuniões normalmente terá uma agenda antecipada, uma reunião de lançamento também deve ter um plano aproximado de como o projeto será concluído. Os detalhes disso podem ser explicados na reunião, mas é útil ter uma idéia do início, meio e fim do projeto.

Quando a reunião começa, o líder do projeto normalmente atuará como presidente. Eles devem dar uma visão geral da iniciativa, bem como das funções e responsabilidades esperadas. É uma boa idéia se você tiver outras pessoas possuindo partes específicas do projeto, informá-las com antecedência para que possam estar preparadas para apresentar ao grupo nesta reunião.

Com um novo projeto, o grupo pode estar se reunindo pela primeira vez. Pense em um quebra-gelo para que todos se sintam confortáveis e façam as apresentações que precisarem.

Certifique-se de manter cada ponto conciso. Esta é apenas uma introdução ao projeto e outras reuniões podem explorar tarefas específicas com mais detalhes. Além disso, não se esqueça de levar o feedback à medida que for avançando. Ao contrário de outras reuniões, em um pontapé inicial, você está esperando que as pessoas assumam os papéis que você designar. Certifique-se de que elas entendam o que é esperado delas.

No final da reunião, verifique se todos estão satisfeitos com o roteiro e se compreendem os pontos de ação a serem levados embora. É também uma boa idéia estabelecer expectativas sobre a freqüência com que você se encontrará e que um convite para essas reuniões está chegando.

Como marcar o pontapé inicial de uma reunião

