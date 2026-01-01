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बैठक के प्रकार

किकऑफ़ मीटिंग क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Project kick off

किकऑफ़ क्या है?

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किकऑफ़ किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। कंपनियों के पास, शुरू किए जा रहे कार्य के आधार पर, विभिन्न प्रकार के किकऑफ़ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, तिमाही की शुरुआत में प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी-व्यापी किकऑफ़ आयोजित किया जा सकता है, जबकि मार्केटिंग किकऑफ़ के लिए केवल उस टीम के हितधारकों की आवश्यकता हो सकती है।

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किकऑफ़ मीटिंग क्या है? 

आम तौर पर, अधिकांश शुरुआत एक बैठक से होती है। यह संबंधित हितधारकों के लिए एक साथ आने और परियोजना के लक्ष्यों, उद्देश्यों और आवश्यकताओं की समीक्षा करने का अवसर होता है।

जहाँ अधिकांश बैठकों के लिए पहले से एजेंडा होता है, वहीं किकऑफ़ बैठक में भी यह मोटा-मोटी योजना होनी चाहिए कि परियोजना कैसे पूरी की जाएगी। इसकी बारीकियाँ बैठक में विस्तार से तय की जा सकती हैं, लेकिन परियोजना की शुरुआत, मध्य और अंत का एक अनुमान होना सहायक होता है।

जब बैठक शुरू होती है, तो परियोजना नेता सामान्यतः अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उन्हें इस पहल का संक्षिप्त अवलोकन तथा अपेक्षित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी देनी चाहिए। यदि परियोजना के विशिष्ट हिस्सों के लिए अन्य लोग जिम्मेदार हैं, तो उन्हें पहले से सूचित करना एक अच्छा विचार है, ताकि वे इस बैठक में समूह के सामने प्रस्तुति देने के लिए तैयार रह सकें।

एक नए प्रोजेक्ट के साथ, समूह पहली बार मिल रहा हो सकता है। सभी को सहज महसूस कराने और आवश्यक परिचय कराने के लिए कोई आइसब्रेकर गतिविधि सोचें।

प्रत्येक बिंदु को संक्षिप्त रखें। यह परियोजना का केवल परिचय है और आगामी बैठकों में विशिष्ट कार्यों को अधिक विस्तार से जाना जा सकता है। साथ ही, प्रक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया लेना न भूलें। अन्य बैठकों के विपरीत, किकऑफ़ में आप लोगों से उन भूमिकाओं को निभाने की उम्मीद करते हैं जो आप उन्हें सौंपते हैं। सुनिश्चित करें कि उन्हें पता हो कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है।

बैठक के अंत में यह सुनिश्चित करें कि सभी लोग रोडमैप से संतुष्ट हैं और उन्हें ले जाने के लिए निर्धारित कार्रवाई बिंदु समझ में आ गए हैं। यह भी अच्छा रहेगा कि आप यह स्पष्ट कर दें कि आप कितनी बार मिलेंगे और उन बैठकों के लिए निमंत्रण जल्द ही भेजा जाएगा।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

किकऑफ़ मीटिंग कैसे आयोजित करें

लोगों को पहली बार एक साथ लाना मुश्किल है – खासकर जब आप उनके कार्यक्रम नहीं जानते। Doodle कुछ ही मिनटों में अपनी डायरी में एक मीटिंग बुक कर सकते हैं।

ग्रुप पोल यह आपको किसी भी संख्या में लोगों के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने में मदद करता है। बस अपने समय और आवश्यक लोगों का चयन करें। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और फिर आपकी बैठक का समय तय हो जाएगा।

यदि आप बाहरी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने की सुविधा देता है। यह विज्ञापनों को हटा सकता है और लोगों को जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है।

अगर आपकी पहली मीटिंग ऑनलाइन है तो चिंता न करें, Doodle के साथ आप आसानी से अपने पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को एकीकृत कर सकते हैं और इसके लिंक आपके द्वारा भेजे गए सभी निमंत्रणों में स्वचालित रूप से जुड़ जाएंगे।

Doodle यह आपको जल्दी से एक किकऑफ मीटिंग आयोजित करने में आसान बनाता है। कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई तनाव नहीं, बस आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक खाली समय होता है। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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