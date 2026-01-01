Uprość planowanie i płatności w jednym kroku

Próbujesz prowadzić firmę, prowadzić kurs, świadczyć usługi doradcze lub utrzymać działalność organizacji non-profit. Nie chcesz natomiast tracić czasu na koordynowanie harmonogramów i ściganie płatności.

Ale tak właśnie się dzieje — raz po raz.

Ciągle się wahasz, próbując znaleźć dogodny termin. A kiedy już umówisz spotkanie, nadal musisz wystawić i wysłać fakturę, dopilnować, by została opłacona, a czasem nawet ponownie lub po raz trzeci przypominać o płatności. I bądźmy szczerzy – niektórzy klienci po prostu znikają. Inni pojawiają się na spotkaniu, ale nigdy nie wysyłają pieniędzy. A ci, którzy płacą, często nie spieszą się z tym.

To frustrujące. Spowalnia cię. I pochłania energię, którą mógłbyś poświęcić na pracę, która naprawdę ma znaczenie — pracę, która sprawia ci przyjemność, na którą liczą twoi klienci.

A jaka jest dobra wiadomość? Jest o wiele prostszy sposób. Możesz umożliwić klientom rezerwację i dokonanie płatności w jednym płynnym kroku. Bez konieczności podejmowania dalszych działań. Bez krępujących przypomnień o płatnościach. Po prostu przejrzysta, natychmiastowa rezerwacja i płatność w jednym miejscu.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Prostszy sposób na przyjmowanie rezerwacji i otrzymywanie płatności

Wyobraź sobie następującą sytuację. Twój klient wybiera dogodny dla siebie termin, płaci Ci od razu, a spotkanie automatycznie pojawia się w Twoim kalendarzu. To wszystko. Żadnych e-maili z przypomnieniami. Żadnych opóźnień w płatnościach. Żadnych pytań typu: „Czy mogę zapłacić później?”.

Dzięki Doodle i Stripe to teraz Twoja nowa codzienność.

Możesz połączyć Stripe ze swoim kontem Doodle i oferować płatne rezerwacje za pośrednictwem Booking Page lub zaproszeń indywidualnych. Klienci wybierają termin, płacą od razu – i gotowe. To proste, płynne rozwiązanie, dzięki któremu nie musisz już nigdy więcej wysyłać faktur.

Dlaczego ma to znaczenie dla Twojej firmy

Powiedzmy sobie szczerze – im mniej kroków, tym lepiej. Oto, co daje Ci ta konfiguracja:

Mniej pracy administracyjnej: Koniec z gonieniem za płatnościami i wysyłaniem e-maili typu „tak tylko sprawdzam, co u Ciebie”

Pewny dochód: Klienci płacą w momencie rezerwacji – żadnych niespodzianek, żadnych niedopowiedzeń

Więcej uczestników: Kiedy ludzie płacą z góry, pojawiają się na miejscu

Brak dokumentacji papierowej: Wszystko załatwia się online, bez plików PDF ani wydruków

Szybszy przepływ środków pieniężnych: Płatność następuje jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy

Doświadczenie zawodowe: Z ich strony wszystko przebiega płynnie, a z twojej strony wygląda to profesjonalnie

Zarówno Doodle, jak i Stripe cieszą się zaufaniem milionów użytkowników – od firm z listy Fortune 500 po samodzielnych założycieli – więc Twoi klienci rozpoznają te nazwy i bez obaw klikną przycisk „Zapłać teraz”.

Jak to działa

Zaloguj się do serwisu Doodle Połącz swoje konto Stripe (wystarczy zrobić to raz, zajmie to minutę) Ustal cenę za swój czas na Booking Page lub w zaproszeniach do spotkań indywidualnych Udostępnij swój link, a klienci zajmą się resztą

To wszystko. Bez programowania. Bez konieczności nauki. Po prostu link do rezerwacji, który pełni jednocześnie funkcję strony płatności.

Jedna konfiguracja, trwały efekt

Gdy już połączysz Stripe z Doodle, system działa samodzielnie. Każdy klient rezerwuje termin, płaci i pojawia się na spotkaniu bez konieczności Twojego dodatkowego zaangażowania. A każda godzina, której nie poświęcasz na zadania administracyjne, to godzina, którą zyskujesz na prawdziwą pracę, odpoczynek lub rozwój.

Już teraz polegasz na Doodle przy planowaniu spotkań. Teraz pozwól mu pomóc Ci w uzyskaniu zapłaty.