Förenkla schemaläggning och betalningar i ett enda steg

Du försöker driva ett företag, hålla en kurs, erbjuda konsulttjänster eller hålla en ideell organisation igång. Det du inte vill göra är att slösa bort timmar på att jonglera scheman och jaga in betalningar.

Men det är just det som händer – om och om igen.

Man går fram och tillbaka för att försöka hitta en tid som passar. Och när mötet väl är bokat måste man ändå skapa och skicka en faktura, följa upp för att få den betald och ibland påminna folk en andra eller tredje gång. Och låt oss vara ärliga, vissa kunder försvinner helt enkelt. Andra dyker upp men skickar aldrig pengarna. Och de som faktiskt betalar dröjer ofta länge med det.

Det är frustrerande. Det saktar ner dig. Och det tar energi från det arbete som verkligen betyder något – det arbete du trivs med, det arbete som dina kunder räknar med.

Den goda nyheten? Det finns ett mycket enklare sätt. Du kan låta kunderna boka och betala i ett enda smidigt steg. Inga uppföljningar. Inga besvärliga betalningspåminnelser. Bara en smidig och omedelbar bokning och betalning på ett och samma ställe.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Ett smidigare sätt att boka och få betalt

Tänk dig följande. Din kund väljer en tid som passar dem, betalar dig direkt och mötet läggs in i din kalender. Det är allt. Inga påminnelsemejl. Inga försenade betalningar. Inga frågor som ”Kan jag betala senare?”.

Med Doodle och Stripe är detta nu din nya vardag.

Du kan koppla Stripe till ditt Doodle-konto och erbjuda betalda bokningar via din Booking Page eller genom 1:1-inbjudningar. Kunderna väljer en tid, betalar direkt, och sedan är allt klart. Det är enkelt, smidigt och gör att du slipper skicka fler fakturor.

Varför detta är viktigt för ditt företag

Låt oss vara ärliga – ju färre steg, desto bättre. Här är vad den här lösningen ger dig:

Mindre administration: Nu slipper du jaga efter betalningar eller skriva mejl av typen ”bara för att höra hur det går”

Säker inkomst: Kunderna betalar vid bokningstillfället – inga överraskningar, inga lösa trådar

Fler deltagare: När folk betalar i förskott kommer de

Inga skriftliga bevis: Allt sköts online, inga PDF-filer eller utskrifter

Snabbare kassaflöde: Betalningen sker redan innan samtalet börjar

Yrkeserfarenhet: Det sker helt smidigt från deras sida och ser snyggt ut från din sida

Både Doodle och Stripe åtnjuter förtroende hos miljontals användare, från Fortune 500-företag till enskilda grundare, så dina kunder kommer att känna igen namnen och känna sig trygga med att klicka på ”Betala nu”.

Så här fungerar det

Logga in på Doodle Anslut ditt Stripe-konto (bara en gång, det tar en minut) Ange ett pris för din tid på din Booking Page eller i dina 1:1-inbjudningar Dela din länk och låt kunderna sköta resten

Det är allt. Ingen programmering. Ingen inlärningskurva. Bara en bokningslänk som också fungerar som en betalningssida.

En installation, varaktig effekt

När du väl har kopplat ihop Stripe med Doodle sköter det sig självt. Alla kunder bokar, betalar och dyker upp utan att du behöver följa upp något. Och varje timme du sparar in på administration är en timme du får tillbaka till egentligt arbete, vila eller utveckling.

Du litar redan på Doodle när det gäller schemaläggning. Låt det nu hjälpa dig att få betalt.