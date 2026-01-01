एक ही कदम में शेड्यूलिंग और भुगतान को सरल बनाएँ

आप एक व्यवसाय चलाने, एक कोर्स पढ़ाने, परामर्श देने या एक गैर-लाभकारी संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शेड्यूल संभालने और भुगतान का पीछा करने में घंटों बर्बाद नहीं करना चाहते।

लेकिन ऐसा ही होता है — बार-बार।

आप बार-बार समय खोजने की कोशिश करते हैं जो सभी के लिए ठीक हो। फिर, एक बार मीटिंग बुक हो जाने के बाद भी, आपको एक इनवॉइस बनाना और भेजना होता है, उसे भुगतान के लिए फॉलो-अप करना होता है, और कभी-कभी लोगों को दूसरी या तीसरी बार याद दिलाना पड़ता है। और सच कहें तो, कुछ क्लाइंट्स बस गायब हो जाते हैं। कुछ आते हैं और पैसे कभी नहीं भेजते। और जो भुगतान करते हैं, वे अक्सर देरी करते हैं।

यह निराशाजनक है। यह आपको धीमा कर देता है। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण काम से आपकी ऊर्जा छीन लेता है — वह काम जिसे आप पसंद करते हैं, वह काम जिस पर आपके ग्राहक भरोसा करते हैं।

अच्छी खबर? एक बहुत आसान तरीका है। आप लोगों को एक ही सहज चरण में बुक करने और भुगतान करने की सुविधा दे सकते हैं। कोई फॉलो-अप नहीं। कोई अजीब भुगतान रिमाइंडर नहीं। बस एक ही जगह पर साफ-सुथरी, तुरंत बुकिंग और भुगतान।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

बुक करने और भुगतान प्राप्त करने का एक स्वच्छ तरीका

कल्पना कीजिए। आपका क्लाइंट अपनी सुविधा का समय चुनता है, तुरंत आपको भुगतान करता है, और मीटिंग आपके कैलेंडर में जुड़ जाती है। बस। कोई रिमाइंडर ईमेल नहीं। कोई लेट भुगतान नहीं। कोई "क्या मैं बाद में भुगतान कर सकता हूँ?" नहीं।

Doodle और स्ट्राइप के साथ, अब यह आपका नया सामान्य है।

आप Stripe को अपने Doodle खाते से जोड़ सकते हैं और अपने बुकिंग पेज या 1:1 निमंत्रणों के माध्यम से भुगतान वाली बुकिंग की पेशकश कर सकते हैं। ग्राहक समय चुनते हैं, तुरंत भुगतान करते हैं, और आप पूरी तरह तैयार हैं। यह सरल, सुगम है, और आपको फिर कभी कोई चालान भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह आपके व्यवसाय के लिए क्यों मायने रखता है

सच कहें तो, जितने कम कदम हों, उतना ही बेहतर। यह सेटअप आपको यह देता है:

कम प्रशासनिक कार्य: अब भुगतान के पीछे भागना या "बस हालचाल जानने के लिए" ईमेल लिखना बंद।

विश्वसनीय आय: ग्राहक बुकिंग के समय भुगतान करते हैं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई अधूरा काम नहीं।

अधिक उपस्थिति: जब लोग पहले से भुगतान करते हैं, तो वे उपस्थित होते हैं।

कोई कागज़ी निशान नहीं: सब कुछ ऑनलाइन ही संभाला जाता है, कोई पीडीएफ या प्रिंटआउट नहीं।

तेज़ नकदी प्रवाह: भुगतान तो कॉल शुरू होने से पहले ही हो जाता है।

व्यावसायिक अनुभव: उनकी ओर से यह निर्बाध है और आपकी ओर से यह परिष्कृत दिखता है।

Doodle और स्ट्राइप पर फॉर्च्यून 500 कंपनियों से लेकर एकल संस्थापकों तक लाखों लोग भरोसा करते हैं, इसलिए आपके ग्राहक इन नामों को पहचान लेंगे और "अभी भुगतान करें" पर क्लिक करने में आत्मविश्वास महसूस करेंगे।

यह कैसे काम करता है

Doodle में साइन इन करें अपने Stripe खाते को कनेक्ट करें (केवल एक बार, इसमें एक मिनट लगता है) अपने बुकिंग पेज या 1:1 निमंत्रणों पर अपने समय के लिए एक मूल्य निर्धारित करें। अपना लिंक साझा करें और बाकी ग्राहक खुद कर लेंगे।

बस इतना ही। कोई कोडिंग नहीं। कोई सीखने की जटिलता नहीं। सिर्फ एक बुकिंग लिंक जो चेकआउट पेज की तरह भी काम करता है।

एक सेटअप, स्थायी प्रभाव

एक बार जब आप Stripe को Doodle से जोड़ लेते हैं, तो यह अपने आप चलता है। हर क्लाइंट बुक करता है, भुगतान करता है, और आता है, बिना आपको फॉलो-अप किए। और हर वह घंटा जो आप एडमिन पर नहीं लगाते, वह घंटा आपको असली काम, आराम या विकास के लिए वापस मिल जाता है।

आप पहले से ही शेड्यूलिंग के लिए Doodle पर भरोसा करते हैं। अब इसे आपको भुगतान प्राप्त करने में मदद करने दें।