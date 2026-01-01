Prowadź terapię grupową i warsztaty z wykorzystaniem Sign-up Sheet

Jako terapeuta lub doradca musisz godzić opiekę nad klientami, prowadzenie dokumentacji i działania zewnętrzne. Dodaj do tego terapię grupową lub weekendowe warsztaty, a Twój kalendarz może zmienić się z wypełnionego w chaotyczny. Śledzenie potwierdzeń udziału w wątkach e-mailowych, zarządzanie liczbą miejsc i wysyłanie przypomnień zajmuje czas, który wolałbyś poświęcić na pracę kliniczną.

Istnieje lepszy sposób na prowadzenie spotkań grupowych bez konieczności rezygnacji z wieczorów. Sign-up Sheets Doodle pozwalają ustalać przedziały czasowe, ograniczać liczbę miejsc oraz zachować poufność danych uczestników. Klienci wybierają termin w ciągu kilku sekund. Otrzymujesz automatyczne przypomnienia oraz harmonogram zgodny z kalendarzem.

W tym przewodniku dowiesz się, jak od początku do końca zaplanować zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem Sign-up Sheets. Zapoznasz się z prawdziwymi przykładami z prywatnej praktyki i poradnictwa akademickiego. Dowiesz się również, kiedy warto korzystać z Group Poll w serwisie Doodle, Booking Page lub sesji indywidualnych w celu selekcji uczestników i realizacji płatności. Po przeczytaniu tego przewodnika będziesz mógł z pewnością siebie rozpocząć kolejną grupę.

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Wyzwania stojące przed terapeutami i doradcami

Praca w grupie składa się z wielu elementów. Już samo ustalanie harmonogramu może być źródłem stresu.

Aby zapewnić grupom bezpieczeństwo i skuteczność, należy ograniczyć liczbę miejsc

W każdej wysyłanej wiadomości należy zachować poufność

Zarządzasz salami, połączeniami telezdrowotnymi i strefami czasowymi

Oceniacie, czy uczestnicy spełniają wymagania i są gotowi do udziału

Dzięki jasnym przypomnieniom i terminom ostatecznym zmniejszasz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

Unikasz podwójnych wpisów w swoim kalendarzu i kalendarzach członków zespołu

Czasami pobierasz opłaty za warsztaty lub sesje doskonalenia zawodowego

Arkusze kalkulacyjne, łańcuchy wiadomości e-mail z opcją „Odpowiedz wszystkim” i karteczki samoprzylepne nie sprawdzają się w większej skali. Prowadzą do błędów i ujawniają dane osobowe. Potrzebujesz prostego procesu rejestracji, który szanuje prywatność, synchronizuje się z Twoim kalendarzem i działa dla klientów na każdym urządzeniu.

Dlaczego ma to znaczenie dla terapeutów i doradców

Przejrzysty proces rejestracji sprzyja opiece i poprawie wyników leczenia.

Mniej godzin poświęconych na zadania administracyjne oznacza więcej sesji z klientami

Przejrzyste listy obecności ułatwiają planowanie działań

Punktualne rozpoczęcie buduje zaufanie i zmniejsza niepokój

Prywatne wiadomości chronią godność i bezpieczeństwo

Rzetelne zarządzanie kalendarzem zapewnia stabilne funkcjonowanie Twojej praktyki

Lepsze zarządzanie czasem zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego zarówno u Ciebie, jak i w Twoim zespole

Sign-up Sheets Doodle zapewniają strukturę terapii grupowej i warsztatów. Sam wybierasz przedziały czasowe, ustalasz limit miejsc i decydujesz, co widzą uczestnicy. Doodle wysyła potwierdzenia i przypomnienia, a po zapełnieniu terminów aktualizuje się Twój połączony Kalendarz Google, Outlook lub Kalendarz Apple.

Stwórz prosty i bezpieczny proces rejestracji dla grup

Dobrze zaprojektowany proces rejestracji zachęca klientów do podjęcia decyzji i pokazuje im, czego mogą się spodziewać. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby przygotować Sign-up Sheets na zajęcia grupowe lub warsztaty terapeutyczne.

Opisz swoją ofertę Nazwij swoją grupę w sposób jasny i zrozumiały dla klientów

Dodaj krótki opis zawierający cele, grupę docelową oraz podstawowe zasady

Forma i miejsce spotkania, np. osobiście, przez Zoom lub w formie hybrydowej Ustal przedziały czasowe i pojemność Ustal harmonogram cotygodniowych sesji lub termin pojedynczych warsztatów

Ogranicz liczbę miejsc na sesję zgodnie z planem klinicznym

Należy uwzględnić czas rezerwowy na notatki i zmianę sali Dbaj o prywatność od samego początku W aplikacji Doodle Pro włącz opcję „Ukryj dane uczestników”, aby nazwiska nie były widoczne dla innych osób

W potwierdzeniu udziału proś wyłącznie o imię i adres e-mail; badania przesiewowe należy przeprowadzać indywidualnie (1:1) Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, dzięki jasno określonym zasadom Ustal termin zakończenia zapisów, na przykład na 24 godziny przed sesją

Włącz automatyczne przypomnienia o wyjściu przed każdym spotkaniem Połącz narzędzia, z których już korzystasz Zsynchronizuj swój kalendarz, aby Doodle proponował wyłącznie terminy, w których naprawdę masz czas

Dodaj link do Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco Webex do każdego terminu

Skorzystaj z opcji dostosowania wizerunku marki, aby dodać swoje logo i kolory Zaplanuj dobór rozmiaru i dopasowanie Skorzystaj z linku Doodle 1:1, aby umówić się na krótką rozmowę kwalifikacyjną

Jeśli warsztaty są płatne, należy pobrać opłatę za udział w warsztatach lub skonsultować się z serwisem Stripe na Booking Page lub w rozmowie indywidualnej

Jak prawidłowo ustawić pojemność

Liczba osób w grupie ma wpływ na bezpieczeństwo i wyniki. W Sign-up Sheet należy ustawić liczbę miejsc na dany termin zgodnie z zastosowaną metodą.

Grupy umiejętności mogą sprawnie funkcjonować, jeśli liczą od 10 do 12 miejsc

Grupy procesowe często liczą od 6 do 8 miejsc

Warsztaty mogą pomieścić od 25 do 40 osób, przy udziale współprowadzącego

Jeśli spodziewasz się dużego zapotrzebowania, dodaj później drugie pole. Możesz również utworzyć pole zawierające wyłącznie tekst o nazwie Dołącz do listy oczekujących i przydzielać osoby na wolne miejsca w miarę ich pojawiania się.

Zachowaj poufność danych uczestników

Poufność zaczyna się już w momencie rejestracji. Dzięki opcji „Ukryj dane uczestników” tylko Ty widzisz nazwiska. W opisie publicznym unikaj jakichkolwiek próśb o podanie danych medycznych (PHI). Pytania o charakterze klinicznym zadaj podczas indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej lub w formularzach rejestracyjnych w systemie EHR.

W opisie należy zamieścić krótką informację o wyrażeniu zgody:

Uczestnictwo jest dobrowolne

Zasady grupy dotyczące szacunku i poufności

Kontakty w sytuacjach kryzysowych, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy

Dodaj linki do usług telezdrowotnych bez wysyłania dodatkowych e-maili

Dodaj link do nagrania wideo w każdym terminie, aby klienci otrzymali go w wiadomości z potwierdzeniem. Doodle współpracuje z platformami Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i Cisco Webex. W przypadku spotkań stacjonarnych podaj nazwę sali, informacje dotyczące dostępu do budynku oraz wskazówki dotyczące parkowania.

Praktyczne wskazówki dla zapracowanych terapeutów i doradców

Skorzystaj z tych wskazówek, aby stworzyć Sign-up Sheets, które sprawdzą się w praktyce.

Wskazówka 1: Przygotuj osobny Sign-up Sheet dla każdej grupy – oddziel grupę zajmującą się lękiem (trwającą 8 tygodni) od grupy zajmującej się żałobą. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ułatwi zarządzanie kalendarzem.

Wskazówka 2: Zaproponuj dwie lub trzy opcje czasowe – dodaj wtorek o godz. 18:00, środę w południe i sobotę rano. Klienci wybierają termin, który pasuje do ich harmonogramu pracy i obowiązków rodzinnych.

Wskazówka 3: Wyznacz jasny termin zakończenia zapisów – zamknij zapisy 24 godziny przed pierwszą sesją. Dzięki temu będziesz mieć czas na przejrzenie listy uczestników i przesłanie wytycznych dotyczących grupy.

Wskazówka 4: Korzystaj z automatycznych przypomnień – włącz przypomnienia na 24 godziny i 2 godziny przed każdą sesją. Już samo to pozwala ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na sesji, oraz spóźnionych.

Wskazówka 5: Nie ujawniaj nazwisk — włącz opcję „Ukryj dane uczestników” w Doodle Pro, aby zachować poufność. W eksportowanych plikach używaj inicjałów.

Wskazówka 6: Zsynchronizuj swój kalendarz – połącz go z kalendarzem Google, Outlookiem lub kalendarzem Apple. Doodle pozwoli uniknąć kolizji terminów i zaproponuje terminy, które pasują do Twojego rzeczywistego harmonogramu.

Wskazówka 7: Wykorzystaj funkcję „1:1” do selekcji uczestników – utwórz link w Doodle w trybie „1:1”, aby zorganizować krótką rozmowę przed spotkaniem grupowym. Zaproponuj od trzech do pięciu terminów i pozwól, aby Doodle zajął się rezerwacją i potwierdzeniami.

Wskazówka 8: Pobieraj opłaty w razie potrzeby – w przypadku płatnych warsztatów lub sesji doskonalenia zawodowego skorzystaj z Booking Page Doodle lub z opcji „1:1” w serwisie Stripe, aby pobrać opłaty w momencie rezerwacji. Wybierz opcję „zapłać teraz” lub „zarezerwuj z opcją późniejszej płatności”.

Wskazówka 9: Dodaj blok czasowy na rezerwę – zaplanuj 15 minut przed i po każdym terminie. Zapewni to wystarczającą ilość czasu na sporządzenie notatek i pomoże w efektywnym zarządzaniu czasem.

Wskazówka 10: Bezpieczne udostępnianie rejestracji — wysyłaj zaproszenia e-mailowe bezpośrednio z serwisu Doodle do maksymalnie 1000 kontaktów lub udostępniaj link partnerom polecającym. Nazwiska uczestników nie są ujawniane.

Wskazówka 11: Wykorzystaj Zapier do synchronizacji systemów – połącz Doodle z systemem rejestracji w elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) lub narzędziem do obsługi poczty elektronicznej za pośrednictwem Zapier. Dodawaj nowe zapisy do segmentu bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Wskazówka nr 12: Szybko twórz przejrzyste opisy – w Doodle Pro korzystaj z opisów generowanych przez sztuczną inteligencję, a następnie dostosuj ich ton i długość. Pozwala to zaoszczędzić czas, zachowując jednocześnie profesjonalny styl.

Typowe błędy, których należy unikać

Podczas przygotowywania Sign-up Sheets dla terapii grupowej i warsztatów należy unikać poniższych pułapek.

Błąd Jak to naprawić Zadawanie pytań klinicznych podczas rejestracji publicznej Nie podawaj danych medycznych (PHI) w opisie. Do ustrukturyzowanego rejestru pacjentów używaj systemu 1:1 lub własnej elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR). Pozostawiając nieograniczoną pojemność Zbyt duża liczba uczestników negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i efektywność nauki. Należy ustalić liczbę miejsc na każdą sesję dla każdej grupy. Zapominanie o przypomnieniach Klienci są zajęci. Automatyczne przypomnienia ograniczają liczbę nieobecności bez dodatkowego nakładu pracy administracyjnej. Udostępnianie listy graczy za pomocą publicznego linku Nie pokazuj imion innym uczestnikom. Włącz: Ukryj dane uczestników Brak oceny dopasowania do grupy Krótka rozmowa indywidualna 1:1 pozwala Ci wspierać zarówno grupę, jak i poszczególne osoby. Łączenie sesji cyklicznych z wydarzeniami jednorazowymi w jednym arkuszu Należy utworzyć osobne Sign-up Sheets dla cyklu warsztatów i pojedynczych warsztatów, aby zapewnić przejrzystość w zakresie frekwencji i komunikacji. Brak połączenia z kalendarzem Pominięcie synchronizacji kalendarza może prowadzić do konfliktów. Połącz swój kalendarz Google, Outlook lub Apple, aby uniknąć nieporozumień w harmonogramie.

Narzędzia i rozwiązania ułatwiające planowanie

Oto, w jaki sposób Doodle wspiera terapeutów i doradców na każdym etapie.

Narzędzie lub funkcja W jaki sposób to pomaga Sign-up Sheets Utwórz wydarzenie, dodaj przedziały czasowe i określ liczbę miejsc na każdą sesję. Dzięki Doodle Pro możesz ukryć dane uczestników, ustalać terminy i wysyłać automatyczne przypomnienia. Skorzystaj z opcji spersonalizowanego brandingu, aby dodać swoje logo i kolory pasujące do Twojej praktyki. Group Polls Nie wiesz, o której godzinie zorganizować nowe zajęcia grupowe? Skorzystaj z Group Poll, aby zapytać zainteresowanych klientów, która godzina najbardziej im odpowiada, a następnie utwórz Sign-up Sheet na wybraną godzinę. Jeśli prowadzisz programy społecznościowe, możesz zaprosić nawet 1000 uczestników. Booking Page Udostępnij link do rezerwacji godzin konsultacji lub płatnych warsztatów. Połącz konto ze Stripe, aby pobierać opłaty w momencie rezerwacji przez klientów. Booking Page wyświetla wyłącznie dostępne terminy na podstawie Twojego kalendarza. 1:1 Zaproponuj listę terminów spotkań i pozwól klientom dokonać wyboru. Doodle wysyła potwierdzenia i aktualizuje Twój kalendarz. W razie potrzeby możesz również podłączyć Stripe, aby obsługiwać płatne konsultacje. Integracje z kalendarzami Połącz swój kalendarz Google, Microsoft Outlook lub Apple Calendar. Doodle pozwoli uniknąć kolizji terminów i zaproponuje terminy dostosowane do Twojego rzeczywistego harmonogramu. Połączenie jest bezpieczne, a dostęp do szczegółów Twojego kalendarza masz wyłącznie Ty. Wideokonferencje Dodaj linki do Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco do swoich sesji. Klienci otrzymują link w wiadomościach z potwierdzeniem i przypomnieniach. Prywatność i bezpieczeństwo Doodle zapewnia bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności na poziomie korporacyjnym. Dzięki Doodle Pro możesz ukryć dane uczestników i korzystać z aplikacji bez reklam. Wysyłanie wiadomości na dużą skalę Wysyłaj zaproszenia e-mailowe bezpośrednio z serwisu Doodle do maksymalnie 1000 uczestników. Jest to przydatne podczas współpracy z podmiotami kierującymi uczestników, szkołami lub partnerami społecznymi. Połączenia Zapier Za pomocą Zapier przesyłaj nowe rejestracje do swojej listy mailingowej, systemu rejestracji w EHR lub narzędzia do wysyłania SMS-ów. Przechowuj dane tam, gdzie są potrzebne, bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania.

Praktyczne przykłady z praktyki terapeutycznej

Scenariusz W jaki sposób Doodle pomaga Prywatna praktyka – 8-tygodniowa grupa terapeutyczna dla osób z lękiem Danielle prowadzi 8-tygodniową grupę terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), korzystając z Sign-up Sheet na 10 miejsc. Ukrywa dane uczestników, dodaje przypomnienia i korzysta z Doodle 1:1 do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Synchronizacja kalendarza pozwala jej uniknąć kolizji terminów sesji. Warsztaty dotyczące żałoby – rejestracja płatna Marcus tworzy Sign-up Sheet na 25 miejsc oraz Booking Page z integracją Stripe do obsługi płatności. Przypomnienia z serwisu Doodle i linki do Zoomu ograniczają liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu. Uniwersyteckie centrum doradztwa – grupy zajmujące się technikami nauki Pracownicy korzystają z Group Poll, aby wybierać terminy, tworzyć Sign-up Sheets z limitem miejsc oraz synchronizować kalendarze wszystkich prowadzących. Zapier automatyzuje śledzenie zapisów i wysyłanie przypomnień. Organizacja społeczna – grupa uwzględniająca podejście oparte na traumie 6-tygodniowy Sign-up Sheet z 6 miejscami i jasnymi zasadami. Linki 1:1 ułatwiają obsługę rozmów kwalifikacyjnych, a czas buforowy zapewnia ochronę personelu. Szkolenie z zakresu CE dla lokalnych lekarzy 3-godzinne szkolenie w ramach kształcenia ustawicznego (CE) z 40 miejscami. Booking Page obsługuje płatności za pośrednictwem Stripe, a przypomnienia zawierają informacje o adresie i parkingu. Kolejne sesje pytań i odpowiedzi są rezerwowane w trybie indywidualnym (1:1).

Najważniejsze wnioski

Skorzystaj z Sign-up Sheet, aby ustalić konkretne terminy, limity miejsc oraz przypomnienia dla grup i warsztatów

Zadbaj o poufność, ukrywając dane uczestników i nie umieszczając danych medycznych (PHI) w polach publicznych

Połącz swój kalendarz z narzędziami do wideokonferencji, aby klienci otrzymywali dokładne godziny i linki

Użyj proporcji 1:1 na stronie selekcji uczestników oraz na Booking Page z integracją Stripe dla wydarzeń płatnych

Group Polls help you choose times before publishing the Sign-up Sheet

Zacznij od lepszego planowania

Pomagasz klientom wprowadzać znaczące zmiany. Twój harmonogram powinien wspierać tę pracę. Skorzystaj z Sign-up Sheet Doodle, aby ustalać przedziały czasowe, ograniczać liczbę miejsc i chronić prywatność danych osobowych. Dodawaj przypomnienia, połącz swój kalendarz i pozwól Doodle zająć się potwierdzeniami, podczas gdy Ty skupisz się na opiece nad klientami.

Stwórz swój pierwszy Sign-up Sheet w kilka minut. Jeśli potrzebujesz również linków do ankiet kwalifikacyjnych lub płatnej rejestracji, dodaj Booking Page lub opcję 1:1 i podłącz Stripe. Doodle współpracuje z Kalendarzem Google, Outlookiem i Kalendarzem Apple, a także z Zoomem, Google Meet, Microsoft Teams i Cisco.

Chcesz uprościć planowanie spotkań? Utwórz ankietę w Doodle i przekonaj się, jak terapeuci i doradcy oszczędzają wiele godzin tygodniowo.