साइन-अप शीट्स के साथ समूह चिकित्सा और कार्यशालाएँ चलाएँ

एक चिकित्सक या परामर्शदाता के रूप में, आप क्लाइंट की देखभाल, चार्टिंग और आउटरीच के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। समूह चिकित्सा या सप्ताहांत कार्यशाला जोड़ने पर आपका कैलेंडर पूरी तरह से भर जाने से लेकर अराजक हो सकता है। ईमेल थ्रेड्स में RSVP ट्रैक करना, क्षमता का प्रबंधन करना और रिमाइंडर भेजना समय लेता है, जिसे आप क्लिनिकल कार्य के लिए उपयोग करना पसंद करेंगे।

अपनी शामें खोए बिना समूह चलाने का एक बेहतर तरीका है। Doodle Sign-up Sheets आपको समय स्लॉट निर्धारित करने, सीटों की संख्या सीमित करने और प्रतिभागियों की जानकारी निजी रखने की सुविधा देता है। ग्राहक सेकंडों में अपनी पसंद की जगह चुन सकते हैं। आपको स्वचालित रिमाइंडर मिलते हैं और एक कैलेंडर-सुरक्षित शेड्यूल मिलता है।

इस गाइड में, आप साइन-अप शीट्स के साथ समूहों और कार्यशालाओं की शुरुआत से अंत तक योजना बनाना सीखेंगे। आप निजी प्रैक्टिस और कैंपस काउंसलिंग के वास्तविक उदाहरण देखेंगे। आप यह भी जानेंगे कि स्क्रीनिंग और भुगतान के लिए Doodle ग्रुप पोल, बुकिंग पेज या 1:1 का उपयोग कब करना है। अंत तक, आप आत्मविश्वास के साथ अपना अगला समूह शुरू कर सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

थेरेपिस्ट और काउंसलर पेशेवरों के सामने चुनौती

समूह कार्य में कई चलती-फिरती चीजें होती हैं। केवल समय-सारिणी बनाना ही तनाव पैदा कर सकता है।

समूहों को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने के लिए आपको सीटों की संख्या सीमित करनी होगी।

आपको भेजे जाने वाले प्रत्येक संदेश में गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए।

आप कमरे, टेलीहेल्थ लिंक और समय क्षेत्र प्रबंधित करते हैं।

आप उपयुक्तता और तत्परता के लिए प्रतिभागियों की जांच करते हैं।

आप स्पष्ट अनुस्मारकों और कटऑफ के साथ अनुपस्थितियों को कम करते हैं।

आप अपने और अपनी टीम के कैलेंडर में दोहरी बुकिंग से बचते हैं।

आप कभी-कभी कार्यशालाओं या सीई सत्रों के लिए भुगतान लेते हैं।

स्प्रेडशीट्स, रिप्लाई-ऑल ईमेल श्रृंखलाएँ और स्टिकी नोट्स बड़े पैमाने पर काम नहीं करते। ये त्रुटियाँ पैदा करते हैं और नाम उजागर करते हैं। आपको एक सरल साइन-अप प्रक्रिया चाहिए जो गोपनीयता का सम्मान करे, आपके कैलेंडर के साथ सिंक में रहे और किसी भी डिवाइस पर ग्राहकों के लिए काम करे।

यह चिकित्सक और परामर्शदाता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

एक स्पष्ट साइन-अप प्रक्रिया देखभाल और परिणामों का समर्थन करती है।

कम प्रशासनिक समय का मतलब अधिक क्लाइंट सत्र

स्वच्छ उपस्थिति सूचियाँ आपको हस्तक्षेपों की योजना बनाने में मदद करती हैं।

समय पर शुरुआत विश्वास बनाती है और चिंता कम करती है।

निजी संदेश भेज़ना गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करता है।

विश्वसनीय कैलेंडर प्रबंधन आपके अभ्यास को सुचारू बनाए रखता है।

बेहतर समय प्रबंधन आपके और आपकी टीम के लिए बर्नआउट को कम करता है।

Doodle साइन-अप शीट्स आपको समूह थेरेपी और कार्यशालाओं के लिए संरचना प्रदान करती हैं। आप समय स्लॉट चुनते हैं, सीटों की सीमा निर्धारित करते हैं और तय करते हैं कि प्रतिभागी क्या देखेंगे। Doodle पुष्टि और अनुस्मारक भेजता है, और जैसे-जैसे समय भरते जाते हैं, आपका जुड़ा हुआ Google कैलेंडर, Outlook या Apple कैलेंडर अपडेट हो जाता है।

समूहों के लिए एक सरल, सुरक्षित साइन-अप प्रक्रिया बनाएँ

एक अच्छा साइन-अप फ्लो ग्राहकों को हाँ कहने में मदद करता है और उन्हें यह दिखाता है कि क्या उम्मीद करनी है। थेरेपी समूह या कार्यशाला के लिए साइन-अप शीट्स सेट अप करने के लिए इन चरणों का उपयोग करें।

अपनी पेशकश परिभाषित करें अपने समूह का नाम ऐसी स्पष्ट भाषा में रखें जिसे ग्राहक समझ सकें।

लक्ष्यों, यह किसके लिए है और बुनियादी नियमों सहित एक संक्षिप्त विवरण जोड़ें।

सूची प्रारूप और स्थान, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत रूप से, ज़ूम या हाइब्रिड समय स्लॉट और क्षमता निर्धारित करें साप्ताहिक सत्र बनाएँ या एकल कार्यशाला की तारीख निर्धारित करें

अपने क्लिनिकल प्लान के अनुसार प्रति सत्र सीटों की संख्या सीमित करें

नोट्स और कमरे के परिवर्तन के लिए बफर समय जोड़ें। शुरुआत से ही गोपनीयता की रक्षा करें Doodle Pro में, प्रतिभागी विवरण छिपाएँ चालू करें ताकि नाम दूसरों को दिखाई न दें।

RSVP में केवल पहला नाम और ईमेल माँगें, 1:1 के लिए क्लिनिकल स्क्रीनिंग आरक्षित करें। स्पष्ट सीमाओं के साथ अनुपस्थितियों को कम करें साइन-अप की समयसीमा निर्धारित करें, उदाहरण के लिए सत्र से 24 घंटे पहले।

प्रत्येक बैठक से पहले स्वचालित अनुस्मारक भेजने के लिए सक्षम करें। आप पहले से जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं, उन्हें कनेक्ट करें। अपना कैलेंडर सिंक करें ताकि Doodle केवल वे समय दिखाए जो वास्तव में खाली हों।

प्रत्येक स्लॉट में ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को वेबएक्स लिंक जोड़ें।

अपना लोगो और रंग जोड़ने के लिए कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें। प्रवेश और फिटिंग की योजना संक्षिप्त स्क्रीनिंग कॉल शेड्यूल करने के लिए Doodle 1:1 लिंक का उपयोग करें।

यदि कार्यशाला का भुगतान किया गया है, तो स्क्रीनिंग के लिए भुगतान एकत्र करें या बुकिंग पेज या 1:1 में Stripe से परामर्श करें।

क्षमता को सही तरीके से सेट करें

समूह का आकार सुरक्षा और परिणामों को प्रभावित करता है। साइन-अप शीट्स में, अपनी पद्धति के अनुरूप प्रति स्लॉट सीटें निर्धारित करें।

कौशल समूह 10 से 12 सीटों पर अच्छी तरह चल सकते हैं।

प्रोसेस समूहों में अक्सर 6 से 8 सीटें होती हैं।

सह-सुविधाकर्ता के साथ कार्यशालाओं को 25 से 40 सीटों तक बढ़ाया जा सकता है।

यदि आप उच्च मांग की उम्मीद करते हैं, तो बाद में दूसरा स्लॉट जोड़ें। आप एक केवल-पाठ स्लॉट भी बना सकते हैं, जिसका शीर्षक वेटलिस्ट में शामिल हों और जैसे ही खुली सीटें उपलब्ध हों, लोगों को उनमें स्थानांतरित करें।

प्रतिभागी का विवरण निजी रखें

गोपनीयता साइन-अप से ही शुरू होती है। प्रतिभागी विवरण छिपाने से केवल आप ही नाम देख सकते हैं। अपने सार्वजनिक विवरण में किसी भी PHI के अनुरोध से बचें। नैदानिक प्रश्नों को अपनी 1:1 स्क्रीनिंग या EHR इनटेक फॉर्म में ही रखें।

विवरण में एक संक्षिप्त सहमति नोट शामिल करें:

उपस्थिति स्वैच्छिक है।

सम्मान और गोपनीयता पर समूह के नियम

आपको तत्काल सहायता की आवश्यकता होने पर संपर्क करने के लिए संकटकालीन संपर्क

बिना अतिरिक्त ईमेल के टेलीहेल्थ लिंक जोड़ें

प्रत्येक स्लॉट में अपना वीडियो लिंक जोड़ें ताकि ग्राहक इसे अपनी पुष्टि में प्राप्त कर सकें। Doodle ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और सिस्को वेबएक्स के साथ काम करता है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित समूहों के लिए, कमरे का नाम, भवन तक पहुँच और पार्किंग संबंधी सुझाव शामिल करें।

व्यस्त चिकित्सकों और परामर्शदाताओं के लिए व्यावहारिक सुझाव

वास्तविक जीवन में काम आने वाली साइन-अप शीट्स सेट करने के लिए इन सुझावों का उपयोग करें।

सुझाव 1: प्रत्येक समूह के लिए एक साइन-अप शीट बनाएँ – 8 सप्ताह के चिंता समूह को शोक समूह से अलग रखें। इससे भ्रम नहीं होता और कैलेंडर प्रबंधन सरल हो जाता है।

सुझाव 2: दो या तीन समय विकल्प प्रदान करें – मंगलवार शाम 6 बजे, बुधवार दोपहर 12 बजे और शनिवार सुबह। ग्राहक उस स्लॉट का चयन करते हैं जो काम और परिवार की समय-सारिणी के अनुकूल हो।

सुझाव 3: साइन-अप के लिए एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करें - पहले सत्र से 24 घंटे पहले साइन-अप बंद कर दें। इससे आपको रोस्टर की समीक्षा करने और समूह दिशानिर्देश भेजने का समय मिल जाएगा।

सुझाव 4: स्वचालित रिमाइंडर का उपयोग करें – प्रत्येक सत्र से 24 घंटे पहले और 2 घंटे पहले रिमाइंडर सक्षम करें। इससे अनुपस्थिति और देर से आगमन में कमी आती है।

सुझाव 5: नामों को निजी रखें - गोपनीयता की रक्षा के लिए Doodle Pro में प्रतिभागी विवरण छिपाएँ चालू करें। आप जो भी फ़ाइलें निर्यात करें, उनमें केवल नाम के पहले अक्षर (initials) का उपयोग करें।

सुझाव 6: अपना कैलेंडर सिंक करें – Google, Outlook या Apple कैलेंडर से कनेक्ट करें। Doodle टकरावों से बचेगा और आपके वास्तविक शेड्यूल के अनुरूप समय सुझाएगा।

सुझाव 7: स्क्रीनिंग के लिए 1:1 का उपयोग करें - एक छोटी प्री-ग्रुप कॉल के लिए Doodle 1:1 लिंक करें। तीन से पांच बार ऑफर करें और बुकिंग व पुष्टि के लिए Doodle को संभालने दें।

सुझाव 8: आवश्यकतानुसार भुगतान एकत्र करें - सशुल्क कार्यशालाओं या सीई सत्रों के लिए, बुकिंग के समय शुल्क एकत्र करने हेतु Doodle बुकिंग पेज या स्ट्राइप के साथ 1:1 का उपयोग करें। 'अभी भुगतान करें' या 'बाद में भुगतान के साथ आरक्षित करें' चुनें।

सुझाव 9: बफ़र ब्लॉक्स जोड़ें – प्रत्येक स्लॉट से पहले और बाद में 15 मिनट जोड़ें। यह आपके नोट्स के समय की रक्षा करता है और अच्छे समय प्रबंधन में मदद करता है।

सुझाव 10: साइन-अप सुरक्षित रूप से साझा करें - Doodle से सीधे 1000 तक संपर्कों को ईमेल निमंत्रण भेजें, या रेफ़रल भागीदारों के साथ एक लिंक साझा करें। प्रतिभागियों के नामों का खुलासा नहीं होगा।

सुझाव 11: सिस्टम को सिंक में रखने के लिए Zapier का उपयोग करें - Zapier के माध्यम से Doodle को अपने EHR इनटेक या ईमेल टूल से कनेक्ट करें। बिना मैन्युअल एंट्री के नए साइन-अप्स को एक सेगमेंट में जोड़ें।

सुझाव 12: स्पष्ट विवरण जल्दी लिखें - Doodle Pro में AI-जनित विवरणों का उपयोग करें, फिर टोन और लंबाई को परिष्कृत करें। इससे आपका क्लिनिकल स्वर बरकरार रहते हुए समय की बचत होती है।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

समूह चिकित्सा और कार्यशालाओं के लिए साइन-अप शीट्स बनाते समय इन समस्याओं से बचें।

त्रुटि इसे कैसे ठीक करें सार्वजनिक साइन-अप में नैदानिक प्रश्न पूछना विवरण में PHI शामिल न करें। संरचित इनटेक के लिए 1:1 या अपने EHR का उपयोग करें। क्षमता असीमित छोड़ना बहुत अधिक प्रतिभागियों से सुरक्षा और सीखने की प्रक्रिया को नुकसान होता है। प्रत्येक समूह के लिए प्रति स्लॉट सीटें निर्धारित करें। भुलाने के लिए अनुस्मारक ग्राहक व्यस्त हैं। स्वचालित अनुस्मारक अतिरिक्त प्रशासनिक प्रयास के बिना अनुपस्थितियों को कम करते हैं। सार्वजनिक लिंक में रोस्टर साझा करना अन्य प्रतिभागियों को नाम न दिखाएँ। चालू करें: प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ समूह अनुकूलता के लिए स्क्रीनिंग नहीं एक संक्षिप्त 1:1 स्क्रीनिंग आपको समूह और व्यक्ति का समर्थन करने में मदद करती है। एक ही शीट में आवर्ती सत्रों को एक-बार के आयोजनों के साथ मिलाना श्रृंखला और एकल कार्यशालाओं के लिए अलग-अलग साइन-अप शीट्स बनाएँ ताकि उपस्थिति और संदेश स्पष्ट रहें। आपका कैलेंडर कनेक्ट नहीं हो रहा है कैलेंडर सिंक छोड़ने से टकराव हो सकते हैं। अपने शेड्यूल को व्यवस्थित रखने के लिए अपना Google, Outlook या Apple कैलेंडर कनेक्ट करें।

ऐसे उपकरण और समाधान जो शेड्यूलिंग को सरल बनाते हैं

यहाँ बताया गया है कि Doodle हर कदम पर चिकित्सकों और परामर्शदाताओं का कैसे समर्थन करता है।

टूल या सुविधा यह कैसे मदद करता है साइन-अप शीट्स अपना इवेंट बनाएँ, समय स्लॉट जोड़ें और प्रत्येक सत्र में सीटों की संख्या निर्धारित करें। Doodle Pro के साथ प्रतिभागियों का विवरण छिपाए रखें, समयसीमाएँ जोड़ें और स्वचालित अनुस्मारक भेजें। अपनी प्रैक्टिस के अनुरूप अपना लोगो और रंग जोड़ने के लिए कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें। ग्रुप पोल नए समूह को किस समय चलाना है, यह तय नहीं कर पा रहे हैं? इच्छुक ग्राहकों से यह जानने के लिए कि कौन सा समय सबसे उपयुक्त है, ग्रुप पोल का उपयोग करें, फिर विजेता स्लॉट में साइन-अप शीट बनाएं। यदि आप सामुदायिक कार्यक्रम चलाते हैं तो 1000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित करें। बुकिंग पेज ऑफिस घंटे या भुगतान किए गए कार्यशालाओं के लिए बुकिंग लिंक साझा करें। जब ग्राहक बुकिंग करते हैं तो शुल्क एकत्र करने के लिए Stripe को कनेक्ट करें। बुकिंग पेज केवल आपके कैलेंडर के आधार पर उपलब्ध समय ही दिखाता है। एक-से-एक स्क्रीनिंग के समयों की एक सूची प्रदान करें और ग्राहकों को चुनने दें। Doodle पुष्टि भेजता है और आपके कैलेंडर को अपडेट करता है। यदि आवश्यक हो तो आप सशुल्क परामर्श के लिए स्ट्राइप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर एकीकरण Google Calendar, Microsoft Outlook या Apple Calendar को कनेक्ट करें। Doodle टकरावों से बचता है और आपके वास्तविक शेड्यूल के अनुरूप समय सुझाता है। कनेक्शन सुरक्षित है और केवल आप ही अपने कैलेंडर का विवरण देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने सत्रों में ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को लिंक जोड़ें। ग्राहकों को लिंक उनकी पुष्टि और अनुस्मारक में प्राप्त होता है। गोपनीयता और सुरक्षा Doodle उद्यम-स्तरीय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है। Doodle Pro के साथ, आप प्रतिभागी विवरण छिपा सकते हैं और विज्ञापन-मुक्त अनुभव चला सकते हैं। विशाल स्तर पर संदेशन Doodle से सीधे 1000 प्रतिभागियों तक ईमेल निमंत्रण भेजें। यह तब मददगार होता है जब आप रेफरल स्रोतों, स्कूलों या सामुदायिक साझेदारों के साथ काम करते हैं। ज़ैपियर कनेक्शन Zapier का उपयोग करके नए साइन-अप को अपनी ईमेल सूची, EHR इनटेक या SMS टूल में भेजें। बिना मैन्युअल कॉपी और पेस्ट के अपना डेटा वहीं रखें जहाँ आपको इसकी आवश्यकता है।

थेरेपी सेटिंग्स से वास्तविक दुनिया के उदाहरण

परिदृश्य Doodle कैसे मदद करता है निजी प्रैक्टिस – 8-सप्ताह का चिंता समूह डैनिएल 10 सीटों वाली साइन-अप शीट का उपयोग करके 8 सप्ताह का CBT समूह चलाती हैं। प्रतिभागियों का विवरण छिपाएँ, रिमाइंडर जोड़ें, और स्क्रीनिंग के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें। कैलेंडर सिंक उनके सत्रों को टकराव-मुक्त रखता है। शुल्क पंजीकरण के साथ शोक कार्यशाला मार्कस 25 सीटों के लिए एक साइन-अप शीट बनाता है और भुगतान के लिए Stripe के साथ एक बुकिंग पेज तैयार करता है। Doodle रिमाइंडर और ज़ूम लिंक से अनुपस्थितियों में कमी आती है। विश्वविद्यालय परामर्श केंद्र – अध्ययन कौशल समूह स्टाफ ग्रुप पोल का उपयोग समय चुनने, सीमित साइन-अप शीट्स बनाने और सभी सुविधाकर्ताओं के कैलेंडर सिंक करने के लिए करते हैं। Zapier साइन-अप ट्रैकिंग और रिमाइंडर को स्वचालित करता है। सामुदायिक एजेंसी – आघात-सूचित समूह 6 सप्ताह की साइन-अप शीट जिसमें 6 सीटें और स्पष्ट नियम हैं। 1:1 लिंक स्क्रीनिंग कॉल्स का प्रबंधन करते हैं, और बफ़र समय कर्मचारियों की सुरक्षा करता है। स्थानीय चिकित्सकों के लिए सीई प्रशिक्षण 40 सीटों के साथ 3 घंटे का सीई प्रशिक्षण। बुकिंग पेज Stripe से भुगतान स्वीकार करता है, और रिमाइंडर में पता और पार्किंग की जानकारी शामिल होती है। फॉलो-अप प्रश्नोत्तर सत्र 1:1 के माध्यम से बुक किए जाते हैं।

मुख्य बातें

समूहों और कार्यशालाओं के लिए स्पष्ट स्लॉट, सीट सीमाएँ और अनुस्मारक निर्धारित करने के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

प्रतिभागी विवरण छिपाकर और सार्वजनिक फ़ील्ड से PHI को दूर रखकर गोपनीयता की रक्षा करें।

अपने कैलेंडर और वीडियो टूल्स को कनेक्ट करें ताकि ग्राहकों को सटीक समय और लिंक मिलें।

भुगतान वाले इवेंट्स के लिए स्क्रीनिंग और बुकिंग पेज के लिए Stripe के साथ 1:1 का उपयोग करें।

ग्रुप पोल आपको अपनी साइन-अप शीट प्रकाशित करने से पहले समय चुनने में मदद करते हैं।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

आप ग्राहकों को सार्थक बदलाव लाने में मदद करते हैं। आपकी समय-सारिणी को उस काम का समर्थन करना चाहिए। समय स्लॉट निर्धारित करने, सीटों की संख्या सीमित करने और नामों को निजी रखने के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें। रिमाइंडर जोड़ें, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें और पुष्टि का प्रबंधन Doodle पर छोड़ दें, ताकि आप देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

कुछ ही मिनटों में अपनी पहली साइन-अप शीट बनाएं। यदि आपको स्क्रीनिंग लिंक या पेड रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता है, तो एक बुकिंग पेज या 1:1 जोड़ें और Stripe कनेक्ट करें। Doodle, Google Calendar, Outlook और Apple Calendar के साथ काम करता है, साथ ही Zoom, Google Meet, Microsoft Teams और Cisco के साथ भी।

क्या आप अपनी समय-सारणी को सरल बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और देखें कि कैसे थेरेपिस्ट और काउंसलर हर हफ्ते घंटों की बचत करते हैं।