Dirige terapias de grupo y talleres con Hojas de Inscripción

Como terapeuta o asesor, equilibras la atención al cliente, la elaboración de historiales y la divulgación. Añade una terapia de grupo o un taller de fin de semana y tu calendario puede pasar de lleno a caótico. El seguimiento de las confirmaciones de asistencia en hilos de correo electrónico, la gestión del aforo y el envío de recordatorios te quitan tiempo que preferirías utilizar para el trabajo clínico.

Hay una forma mejor de dirigir grupos sin renunciar a tus tardes. Las Hojas de Inscripción de Doodle te permiten establecer franjas horarias, limitar las plazas y mantener en privado los datos de los participantes. Los clientes eligen un sitio en segundos. Obtienes recordatorios automáticos y un calendario seguro.

En esta guía aprenderás a planificar grupos y talleres con las Hojas de Inscripción de principio a fin. Verás ejemplos reales de la práctica privada y del asesoramiento en campus. También aprenderás cuándo utilizar Encuestas de Grupo Doodle, Página de Inscripción o 1:1 para la selección y el pago. Al final, podrás lanzar tu próximo grupo con confianza.

El reto al que se enfrentan los terapeutas y asesores profesionales

El trabajo en grupo tiene muchas partes móviles. Sólo la programación puede crear estrés.

Tienes que limitar las plazas para que los grupos sean seguros y eficaces

Debes proteger la confidencialidad en cada mensaje que envías

Gestionas las salas, los enlaces de telesalud y las zonas horarias

Examinas a los participantes para ver si son aptos y están preparados

Reduces las ausencias con recordatorios claros y fechas límite

Evitas la doble reserva en tu calendario y en el de tu equipo

A veces cobras por talleres o sesiones de CE

Las hojas de cálculo, las cadenas de correos electrónicos con respuestas para todos y las notas adhesivas no son escalables. Crean errores y dejan nombres al descubierto. Necesitas un proceso de inscripción sencillo que respete la privacidad, se mantenga sincronizado con tu calendario y funcione para los clientes en cualquier dispositivo.

Por qué es importante para el terapeuta y el asesor

Un proceso de registro claro favorece la atención y los resultados.

Menos horas de administración significan más sesiones con los clientes

Unas listas de asistencia limpias te ayudan a planificar las intervenciones

Los inicios puntuales generan confianza y reducen la ansiedad

La mensajería privada protege la dignidad y la seguridad

Una gestión fiable del calendario mantiene tu consulta estable

Una mejor gestión del tiempo reduce tu agotamiento y el de tu equipo

Las Hojas de Inscripción de Doodle te dan estructura para terapias de grupo y talleres. Tú eliges las franjas horarias, estableces los límites de plazas y decides lo que ven los participantes. Doodle envía confirmaciones y recordatorios, y tu Google Calendar, Outlook o Apple Calendar conectado se actualiza a medida que se llenan las plazas.

Crea un flujo de inscripción sencillo y seguro para grupos

Un buen flujo de inscripción ayuda a los clientes a decir que sí y les muestra qué pueden esperar. Sigue estos pasos para crear hojas de inscripción para un grupo de terapia o taller.

Define tu oferta Nombra tu grupo con un lenguaje claro que los clientes entiendan

Añade una breve descripción con los objetivos, a quién va dirigido y las normas básicas

Enumera el formato y el lugar, por ejemplo en persona, Zoom o híbrido Establece franjas horarias y capacidad Crea sesiones semanales o una única fecha de taller

Limita las plazas por sesión para adaptarlas a tu plan clínico

Añade tiempo de reserva para las notas y el cambio de sala Protege la privacidad desde el principio En Doodle Pro, activa Ocultar detalles de los participantes para que los nombres no sean visibles para los demás

Pide sólo el nombre y el correo electrónico en la confirmación de asistencia, reserva la selección clínica para 1:1 Reduce las ausencias con límites claros Establece una fecha límite de inscripción, por ejemplo 24 horas antes de la sesión

Activa recordatorios automáticos antes de cada reunión Conecta las herramientas que ya utilizas Sincroniza tu calendario para que Doodle sólo ofrezca las horas que están realmente abiertas

Añade un enlace Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex a cada hueco

Utiliza una marca personalizada para añadir tu logotipo y colores Planifica la entrada y el ajuste Utiliza un enlace Doodle 1:1 para programar una breve llamada de selección

Si el taller es de pago, recauda el pago de la proyección o consulta con Stripe en Página de reserva o 1:1

Establece la capacidad de la forma correcta

El tamaño del grupo influye en la seguridad y los resultados. En las Hojas de inscripción, fija los asientos por ranura para que se ajusten a tu método.

Los grupos de habilidades pueden funcionar bien con 10 a 12 plazas

Los grupos de procesos suelen tener de 6 a 8 plazas

Los talleres pueden llegar a tener de 25 a 40 plazas con un cofacilitador

Si esperas una gran demanda, añade una segunda franja horaria más adelante. También puedes crear un espacio sólo de texto titulado Únete a la lista de espera y mover a la gente a las plazas libres a medida que vayan apareciendo.

Mantén la privacidad de los datos de los participantes

La confidencialidad comienza en la inscripción. Con Ocultar detalles del participante, sólo tú ves los nombres. En tu descripción pública, evita cualquier solicitud de PHI. Mantén las preguntas clínicas en tus formularios de admisión 1:1 o EHR.

Incluye una breve nota de consentimiento en la descripción:

La asistencia es voluntaria

Normas del grupo sobre respeto y confidencialidad

Contactos de crisis si necesitas ayuda inmediata

Añade enlaces de telesalud sin correos electrónicos adicionales

Añade tu enlace de vídeo a cada hueco para que los clientes lo reciban en su confirmación. Doodle funciona con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y Cisco Webex. Para grupos presenciales, incluye el nombre de la sala, el acceso al edificio y consejos para aparcar.

Consejos prácticos para terapeutas y asesores ocupados

Utiliza estos consejos para configurar Hojas de Inscripción que funcionen en la vida real.

Consejo 1: Crea una Hoja de Inscripción por cohorte - Mantén separados un grupo de ansiedad de 8 semanas y un grupo de duelo. Esto evita confusiones y simplifica la gestión del calendario.

Consejo 2: Ofrece dos o tres opciones de horario - Añade el martes a las 6 de la tarde, el miércoles a mediodía y el sábado por la mañana. Los clientes eligen la franja horaria que se ajusta a sus horarios laborales y familiares.

Consejo 3: Establece un plazo de inscripción claro - Cierra las inscripciones 24 horas antes de la primera sesión. Esto te da tiempo para revisar la lista y enviar las directrices del grupo.

Consejo 4: Utiliza recordatorios automáticos - Activa recordatorios 24 horas y 2 horas antes de cada sesión. Sólo así se reducen las ausencias y los retrasos.

Consejo 5: Mantén los nombres en privado - Activa Ocultar los datos de los participantes en Doodle Pro para proteger la confidencialidad. Utiliza las iniciales en los archivos que exportes.

Consejo 6: Sincroniza tu calendario - Conecta Google, Outlook o Apple Calendar. Doodle evitará conflictos y te sugerirá horarios que se ajusten a tu agenda real.

Consejo 7: Utiliza el 1:1 para la selección - Conecta un Doodle 1:1 para una breve llamada previa al grupo. Ofrece de tres a cinco veces y deja que Doodle se encargue de la reserva y las confirmaciones.

Consejo 8: Recoge el pago cuando sea necesario - Para talleres de pago o sesiones de CE, utiliza la Página de Reservas de Doodle o 1:1 con Stripe para recoger los honorarios en el momento de la reserva. Elige pagar ahora o reservar con pago posterior.

Consejo 9: Añade bloques de reserva - Añade 15 minutos antes y después de cada sesión. Esto protege el tiempo de tus notas y favorece una buena gestión del tiempo.

Consejo 10: Comparte las inscripciones de forma segura - Envía invitaciones por correo electrónico directamente desde Doodle a un máximo de 1000 contactos, o comparte un enlace con socios de referencia. No se exponen los nombres de los participantes.

Consejo 11: Utiliza Zapier para mantener los sistemas sincronizados - Conecta Doodle a tu herramienta de registro de HCE o de correo electrónico a través de Zapier. Añade nuevas inscripciones a un segmento sin necesidad de introducirlas manualmente.

Consejo 12: Escribe descripciones claras rápidamente - En Doodle Pro, utiliza descripciones generadas por IA, y luego refina el tono y la longitud. Esto ahorra tiempo a la vez que mantienes tu voz clínica.

Errores comunes que debes evitar

Evita estos errores al configurar las Hojas de Inscripción para terapias de grupo y talleres.

Error Cómo solucionarlo Hacer preguntas clínicas en la inscripción pública Mantén la PHI fuera de la descripción. Utiliza el 1:1 o tu HCE para la admisión estructurada. Dejar la capacidad ilimitada Demasiados participantes perjudican la seguridad y el aprendizaje. Fija plazas por franja horaria para cada grupo. Olvidar los recordatorios Los clientes están ocupados. Los recordatorios automáticos reducen las ausencias sin administración adicional. Compartir una lista en un enlace público No mostrar los nombres a otros participantes. Activar: Ocultar datos de participantes No comprobar el ajuste del grupo Una breve selección 1:1 te ayuda a apoyar al grupo y al individuo. Mezclar sesiones recurrentes con eventos únicos en una hoja Crea Hojas de Inscripción separadas para las series y los talleres únicos, de modo que la asistencia y los mensajes queden claros. No conectar tu calendario Omitir la sincronización del calendario puede provocar conflictos. Conecta tu calendario de Google, Outlook o Apple para mantener limpia tu programación.

Herramientas y soluciones que simplifican la programación

Así es como Doodle ayuda a los terapeutas y asesores en cada paso.

Herramienta o función Cómo ayuda Hojas de inscripción Crea tu evento, añade franjas horarias y establece el número de plazas por sesión. Mantén ocultos los datos de los participantes con Doodle Pro, añade fechas límite y envía recordatorios automáticos. Utiliza marcas personalizadas para añadir tu logotipo y colores que combinen con tu consulta. Encuestas de grupo ¿No estás seguro de a qué hora organizar un nuevo grupo? Utiliza las Encuestas de Grupo para preguntar a los clientes interesados qué hora funciona mejor, y luego crea una Hoja de Inscripción en la franja horaria ganadora. Invita hasta 1000 participantes si organizas programas comunitarios. Página de reservas Comparte un enlace de reserva para horas de oficina o talleres de pago. Conecta Stripe para cobrar comisiones cuando los clientes reserven. La Página de Reservas sólo muestra tus horas disponibles según tu calendario. 1:1 Ofrece una lista de horas de proyección y deja que los clientes elijan. Doodle envía confirmaciones y actualiza tu calendario. También puedes conectar Stripe para las consultas de pago si es necesario. Integraciones de calendario Conecta Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar. Doodle evitará conflictos y sugerirá horas que se ajusten a tu horario real. La conexión es segura y sólo tú ves los detalles de tu calendario. Videoconferencia Añade enlaces de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco a tus sesiones. Los clientes reciben el enlace en sus confirmaciones y recordatorios. Privacidad y seguridad Doodle ofrece seguridad y privacidad de datos a nivel empresarial. Con Doodle Pro, puedes ocultar los datos de los participantes y disfrutar de una experiencia sin anuncios. Mensajería a escala Envía invitaciones por correo electrónico directamente desde Doodle a un máximo de 1000 participantes. Esto es útil cuando trabajas con fuentes de referencia, escuelas o socios comunitarios. Conexiones Zapier Envía las nuevas inscripciones a tu lista de correo electrónico, registro de HCE o herramienta de SMS utilizando Zapier. Mantén tus datos donde los necesites sin copiar y pegar manualmente.

Ejemplos reales de entornos terapéuticos

Escenario Cómo ayuda Doodle Consulta privada - grupo de ansiedad de 8 semanas Danielle dirige un grupo de TCC de 8 semanas utilizando una Hoja de Inscripción con 10 plazas. Oculta los datos de los participantes, añade recordatorios y utiliza Doodle 1:1 para las revisiones. La sincronización con el calendario mantiene sus sesiones libres de conflictos. Taller de duelo con inscripción de pago Marcus crea una Hoja de Inscripción con 25 plazas y una Página de Reserva con Stripe para los pagos. Los recordatorios de Doodle y los enlaces de Zoom reducen las ausencias. Centro de asesoramiento universitario - grupos de técnicas de estudio El personal utiliza Encuestas de Grupo para elegir horarios, crear Hojas de Inscripción con límite y sincronizar los calendarios de todos los facilitadores. Zapier automatiza el seguimiento de las inscripciones y los recordatorios. Agencia comunitaria - grupo informado sobre traumas Una Hoja de Inscripción de 6 semanas con 6 plazas y reglas básicas claras. Los enlaces 1:1 gestionan las llamadas de selección, y los tiempos intermedios protegen al personal. Formación CE para clínicos locales Una formación CE de 3 horas con 40 plazas. La página de reservas recoge los pagos de Stripe, y los recordatorios incluyen información sobre la dirección y el aparcamiento. Las preguntas y respuestas de seguimiento se reservan vía 1:1.

Puntos clave

Utiliza Hojas de Inscripción para establecer franjas horarias claras, límites de plazas y recordatorios para grupos y talleres

Protege la confidencialidad ocultando los datos de los participantes y manteniendo la PHI fuera de los campos públicos

Conecta tu calendario y las herramientas de vídeo para que los clientes obtengan horarios y enlaces precisos

Utiliza 1:1 para la selección y la Página de Reservas con Stripe para los eventos de pago

Las Encuestas de Grupo te ayudan a elegir horarios antes de publicar tu Hoja de Inscripción

Empieza a programar mejor

Ayudas a los clientes a realizar cambios significativos. Tu programación debe apoyar ese trabajo. Utiliza las Hojas de Inscripción de Doodle para establecer franjas horarias, limitar las plazas y mantener los nombres en privado. Añade recordatorios, conecta tu calendario y deja que Doodle se encargue de las confirmaciones mientras tú te centras en la atención.

Crea tu primera Hoja de Inscripción en unos minutos. Si además necesitas enlaces de selección o inscripciones de pago, añade una Página de Reservas o 1:1 y conecta Stripe. Doodle funciona con Google Calendar, Outlook y Apple Calendar, además de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y Cisco.

¿Listo para simplificar tu programación? Crea un Doodle y comprueba cómo los terapeutas y orientadores ahorran horas cada semana.