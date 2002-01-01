In qualità di terapeuta o consulente, devi bilanciare l'assistenza ai clienti, la compilazione delle cartelle cliniche e l'invio di informazioni. Se aggiungi una terapia di gruppo o un workshop nel fine settimana, il tuo calendario può diventare da pieno a caotico. Tenere traccia degli RSVP nelle email, gestire la capacità e inviare promemoria richiede tempo che preferiresti utilizzare per il lavoro clinico.

Esiste un modo migliore per gestire i gruppi senza rinunciare alle tue serate. I fogli d'iscrizione di Doodle ti permettono di stabilire delle fasce orarie, di limitare i posti e di mantenere privati i dati dei partecipanti. I clienti scelgono un posto in pochi secondi. Riceverai promemoria automatici e un programma sicuro per il calendario.

In questa guida imparerai a pianificare gruppi e workshop con i Fogli di Iscrizione dall'inizio alla fine. Vedrai esempi reali tratti dalla pratica privata e dalla consulenza universitaria. Scoprirai anche quando utilizzare i sondaggi di gruppo Doodle, la pagina di prenotazione o il modulo 1:1 per la selezione e il pagamento. Alla fine potrai lanciare il tuo prossimo gruppo con fiducia.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

La sfida per i terapisti e i consulenti professionali

Il lavoro di gruppo ha molte parti in movimento. La sola programmazione può creare stress.

Devi limitare i posti a sedere per mantenere i gruppi sicuri ed efficaci.

Devi proteggere la riservatezza in ogni messaggio che invii.

Devi gestire le stanze, i collegamenti telematici e i fusi orari.

Esaminare i partecipanti per verificarne l'idoneità e la disponibilità

Riduci i no-show con promemoria e scadenze chiare

Evita le doppie prenotazioni nel tuo calendario e in quello del tuo team.

A volte riscuoti i pagamenti per i workshop o le sessioni CE

I fogli di calcolo, le catene di e-mail con risposta a tutti e i foglietti adesivi non funzionano. Creano errori ed espongono i nomi. Hai bisogno di un processo di iscrizione semplice che rispetti la privacy, rimanga sincronizzato con il tuo calendario e funzioni per i clienti su qualsiasi dispositivo.

Perché è importante per terapeuti e consulenti

Un processo di iscrizione chiaro favorisce l'assistenza e i risultati.

Meno ore di amministrazione significa più sessioni con i clienti

Un elenco pulito delle presenze ti aiuta a pianificare gli interventi

L'inizio puntuale crea fiducia e riduce l'ansia

La messaggistica privata protegge la dignità e la sicurezza

Una gestione affidabile del calendario mantiene stabile il tuo studio

Una migliore gestione del tempo riduce il burnout tuo e del tuo team

I fogli di iscrizione Doodle ti danno una struttura per la terapia di gruppo e i workshop. Scegli le fasce orarie, stabilisci i limiti di posti e decidi cosa vedere per i partecipanti. Doodle invia conferme e promemoria e il tuo calendario Google, Outlook o Apple collegato si aggiorna man mano che gli orari si riempiono.

Crea un flusso di iscrizione semplice e sicuro per i gruppi

Un buon flusso di iscrizioni aiuta i clienti a dire di sì e mostra loro cosa aspettarsi. Usa questi passaggi per impostare i fogli di iscrizione per un gruppo di terapia o un workshop.

Definisci la tua offerta Dai un nome al tuo gruppo con un linguaggio chiaro e comprensibile per i clienti

Aggiungi una breve descrizione con gli obiettivi, i destinatari e le regole di base.

Elenca il formato e il luogo, ad esempio di persona, Zoom o ibrido. Stabilisci le fasce orarie e la capienza Crea sessioni settimanali o un'unica data di workshop

Limita i posti per sessione in base al tuo piano clinico

Aggiungi un tempo cuscinetto per gli appunti e il cambio di stanza Proteggi la privacy fin dall'inizio In Doodle Pro, attiva l'opzione Nascondi i dettagli dei partecipanti in modo che i nomi non siano visibili agli altri.

Chiedi solo il nome e l'email nell'RSVP e riserva lo screening clinico per l'1:1. Riduci i no-show con limiti chiari Stabilisci una scadenza per le iscrizioni, ad esempio 24 ore prima della sessione.

Attiva dei promemoria automatici da inviare prima di ogni incontro. Collega gli strumenti che già utilizzi Sincronizza il tuo calendario in modo che Doodle offra solo gli orari realmente aperti

Aggiungi un link Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex a ogni slot

Usa il branding personalizzato per aggiungere il tuo logo e i tuoi colori Pianifica l'ingresso e l'adattamento Utilizza un link Doodle 1:1 per programmare una breve telefonata di selezione.

Se il workshop è a pagamento, raccogli il pagamento per la proiezione o consulta Stripe nella pagina di prenotazione o in quella 1:1.

Imposta la capienza nel modo giusto

Le dimensioni del gruppo influiscono sulla sicurezza e sui risultati. Nei fogli di iscrizione, imposta i posti per ogni slot in modo che corrispondano al tuo metodo.

I gruppi di abilità possono funzionare bene con 10-12 posti.

I gruppi di processo spesso sono da 6 a 8 posti

I workshop possono arrivare a 25-40 posti con un co-facilitatore.

Se prevedi una domanda elevata, aggiungi un secondo slot in un secondo momento. Puoi anche creare uno slot di solo testo intitolato Iscriviti alla lista d'attesa e spostare le persone nei posti liberi man mano che si presentano.

Mantieni la riservatezza dei dati dei partecipanti

La riservatezza inizia al momento dell'iscrizione. Con Nascondi i dettagli dei partecipanti, solo tu vedi i nomi. Nella tua descrizione pubblica, evita qualsiasi richiesta di dati personali. Conserva le domande cliniche nei moduli di screening 1:1 o di iscrizione all'EHR.

Includi una breve nota di consenso nella descrizione:

La partecipazione è volontaria

Regole del gruppo sul rispetto e la riservatezza

Contatti di crisi se hai bisogno di aiuto immediato

Aggiungi i link per la teleassistenza senza inviare ulteriori e-mail

Aggiungi il tuo link video a ogni slot in modo che i clienti lo ricevano nella loro conferma. Doodle funziona con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco Webex. Per i gruppi di persona, includi il nome della sala, l'accesso all'edificio e i consigli per il parcheggio.

Consigli pratici per terapeuti e consulenti impegnati

Utilizza questi suggerimenti per creare fogli di iscrizione che funzionino nella vita reale.

Suggerimento 1: Crea un foglio di iscrizione per ogni gruppo - Tieni separato un gruppo di 8 settimane sull'ansia da un gruppo sul lutto. In questo modo si evita la confusione e si semplifica la gestione del calendario.

Suggerimento 2: Offri due o tre opzioni di orario - Aggiungi il martedì alle 18.00, il mercoledì a mezzogiorno e il sabato mattina. I clienti scelgono la fascia oraria che si adatta agli orari di lavoro e di famiglia.

Suggerimento 3: fissa una scadenza chiara per le iscrizioni - chiudi le iscrizioni 24 ore prima della prima sessione. In questo modo avrai il tempo di rivedere l'elenco dei partecipanti e di inviare le linee guida del gruppo.

Suggerimento 4: Usa i promemoria automatici - Attiva i promemoria 24 ore e 2 ore prima di ogni sessione. In questo modo si riducono i no-show e gli arrivi in ritardo.

Suggerimento 5: Mantieni i nomi privati - Attiva l'opzione Nascondi i dettagli dei partecipanti in Doodle Pro per proteggere la riservatezza. Usa le iniziali nei file che esporti.

Suggerimento 6: Sincronizza il tuo calendario - Collega Google, Outlook o Apple Calendar. Doodle eviterà i conflitti e suggerirà gli orari più adatti ai tuoi reali impegni.

Suggerimento 7: Usa l'1:1 per lo screening - Collega un Doodle 1:1 per una breve chiamata pre-gruppo. Offri da tre a cinque volte e lascia che sia Doodle a gestire le prenotazioni e le conferme.

Suggerimento 8: Raccogli il pagamento quando è necessario - Per i workshop o le sessioni CE a pagamento, usa la pagina di prenotazione di Doodle o l'opzione 1:1 con Stripe per raccogliere i costi al momento della prenotazione. Scegli il pagamento immediato o la prenotazione con pagamento successivo.

Suggerimento 9: Aggiungi blocchi di tempo - Aggiungi 15 minuti prima e dopo ogni sessione. In questo modo proteggi i tuoi appunti e favorisci una buona gestione del tempo.

Suggerimento 10: Condividi le iscrizioni in modo sicuro - Invia gli inviti via e-mail direttamente da Doodle a un massimo di 1000 contatti o condividi un link con i partner di riferimento. I nomi dei partecipanti non vengono esposti.

Suggerimento 11: Usa Zapier per mantenere i sistemi sincronizzati - Collega Doodle al tuo EHR intake o al tuo strumento di posta elettronica tramite Zapier. Aggiungi nuove iscrizioni a un segmento senza doverle inserire manualmente.

Suggerimento 12: Scrivi velocemente descrizioni chiare - In Doodle Pro, usa le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale e poi perfeziona il tono e la lunghezza. In questo modo risparmi tempo e mantieni la tua voce clinica.

Errori comuni da evitare

Evita questi errori quando imposti i fogli di iscrizione per le terapie di gruppo e i workshop.

Errore Come rimediare Fare domande cliniche nel foglio di iscrizione pubblico Tieni la PHI fuori dalla descrizione. Usa la modalità 1:1 o l'EHR per un'iscrizione strutturata. Lasciare la capacità illimitata Un numero eccessivo di partecipanti nuoce alla sicurezza e all'apprendimento. Stabilisci dei posti per ogni gruppo. Dimenticare i promemoria I clienti sono impegnati. I promemoria automatici riducono le mancate presentazioni senza bisogno di ulteriore amministrazione. Condividere un elenco in un link pubblico Non mostrare i nomi agli altri partecipanti. Attiva: Nascondi i dettagli dei partecipanti Non fare uno screening per verificare l'idoneità del gruppo Un breve screening 1:1 ti aiuta a supportare il gruppo e l'individuo. Mischiare sessioni ricorrenti ed eventi unici in un unico foglio Crea fogli d'iscrizione separati per le serie e per i workshop singoli, in modo che le presenze e i messaggi siano chiari. Non collegare il calendario La mancata sincronizzazione del calendario può causare conflitti. Collega il tuo calendario di Google, Outlook o Apple per mantenere la tua agenda pulita.

Strumenti e soluzioni che semplificano la programmazione

Ecco come Doodle supporta terapeuti e consulenti in ogni fase.

Strumento o funzione Come ti aiuta Fogli di iscrizione Crea il tuo evento, aggiungi le fasce orarie e imposta il numero di posti per sessione. Tieni nascosti i dettagli dei partecipanti con Doodle Pro, aggiungi scadenze e invia promemoria automatici. Usa il branding personalizzato per aggiungere il tuo logo e i colori che si adattano al tuo studio. Sondaggi di gruppo Non sai a che ora organizzare un nuovo gruppo? Usa i sondaggi di gruppo per chiedere ai clienti interessati quale sia l'orario migliore, quindi crea un foglio di iscrizione per la fascia oraria vincente. Invita fino a 1000 partecipanti se gestisci programmi per la comunità. Pagina di prenotazione Condividi un link di prenotazione per gli orari di ufficio o per i workshop a pagamento. Collega Stripe per riscuotere le tariffe quando i clienti prenotano. La pagina di prenotazione mostra solo gli orari disponibili in base al tuo calendario. 1:1 Offri un elenco di orari di proiezione e lascia che siano i clienti a scegliere. Doodle invia le conferme e aggiorna il tuo calendario. Se necessario, puoi anche collegare Stripe per le consulenze a pagamento. Integrazioni di calendario Collega Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar. Doodle eviterà i conflitti e suggerirà orari che si adattano ai tuoi reali impegni. La connessione è sicura e solo tu puoi vedere i dettagli del tuo calendario. Videoconferenze Aggiungi i link di Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco alle tue sessioni. I clienti riceveranno il link nelle loro conferme e nei loro promemoria. Privacy e sicurezza Doodle offre sicurezza e privacy dei dati a livello aziendale. Con Doodle Pro puoi nascondere i dettagli dei partecipanti e gestire un'esperienza senza pubblicità. Messaggistica in scala Invia inviti via e-mail direttamente da Doodle a un massimo di 1000 partecipanti. Questo ti aiuta quando lavori con fonti di riferimento, scuole o partner della comunità. Connessioni Zapier Invia le nuove iscrizioni al tuo elenco di e-mail, all'EHR o allo strumento SMS utilizzando Zapier. Mantieni i tuoi dati dove ti servono senza doverli copiare e incollare manualmente.

Esempi reali di contesti terapeutici

Scenario Come aiuta Doodle Studio privato - gruppo d'ansia di 8 settimane Danielle gestisce un gruppo CBT di 8 settimane utilizzando un foglio di iscrizione con 10 posti. Nasconde i dettagli dei partecipanti, aggiunge promemoria e usa Doodle 1:1 per gli screening. La sincronizzazione del calendario mantiene le sessioni libere da conflitti. Workshop sul lutto con iscrizione a pagamento Marcus crea un foglio di iscrizione con 25 posti e una pagina di prenotazione con Stripe per i pagamenti. I promemoria di Doodle e i link di Zoom riducono i no-show. Centro di consulenza universitaria - gruppi di studio Lo staff utilizza i sondaggi di gruppo per scegliere gli orari, creare fogli di iscrizione con un tetto massimo e sincronizzare i calendari di tutti i facilitatori. Zapier automatizza il monitoraggio delle iscrizioni e i promemoria. Agenzia comunitaria - gruppo basato sul trauma Un foglio di iscrizione di 6 settimane con 6 posti e regole di base chiare. I collegamenti 1:1 gestiscono le chiamate di screening e i tempi cuscinetto proteggono lo staff. Formazione CE per medici locali Una formazione CE di 3 ore con 40 posti a sedere. La pagina di prenotazione raccoglie i pagamenti con Stripe e i promemoria includono informazioni su indirizzo e parcheggio. Le domande e risposte successive sono prenotate in modalità 1:1.

Punti di forza

Usa i fogli di iscrizione per definire chiaramente gli orari, i limiti di posti e i promemoria per i gruppi e i workshop.

Proteggi la riservatezza nascondendo i dettagli dei partecipanti e mantenendo i dati personali fuori dai campi pubblici.

Collega il calendario e gli strumenti video in modo che i clienti ricevano orari e link precisi.

Utilizza la modalità 1:1 per lo screening e la pagina di prenotazione con Stripe per gli eventi a pagamento.

I sondaggi di gruppo ti aiutano a scegliere gli orari prima di pubblicare il foglio di iscrizione

Inizia a programmare meglio

Aiuti i clienti a compiere cambiamenti significativi. La tua programmazione deve supportare questo lavoro. Usa i Fogli di Iscrizione di Doodle per stabilire le fasce orarie, limitare i posti a sedere e mantenere i nomi riservati. Aggiungi promemoria, collega il tuo calendario e lascia che Doodle gestisca le conferme mentre tu ti concentri sull'assistenza.

Crea il tuo primo Foglio d'iscrizione in pochi minuti. Se hai bisogno di link di screening o di iscrizioni a pagamento, aggiungi una pagina di prenotazione o 1:1 e collega Stripe. Doodle funziona con Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, oltre che con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco.

Sei pronto a semplificare la tua programmazione? Crea un Doodle e scopri come terapisti e consulenti risparmiano ore ogni settimana.