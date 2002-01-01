Crea un Doodle

Tempo di lettura: 8 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 23 ott 2025

Group therapy healthcare

    In qualità di terapeuta o consulente, devi bilanciare l'assistenza ai clienti, la compilazione delle cartelle cliniche e l'invio di informazioni. Se aggiungi una terapia di gruppo o un workshop nel fine settimana, il tuo calendario può diventare da pieno a caotico. Tenere traccia degli RSVP nelle email, gestire la capacità e inviare promemoria richiede tempo che preferiresti utilizzare per il lavoro clinico.

    Esiste un modo migliore per gestire i gruppi senza rinunciare alle tue serate. I fogli d'iscrizione di Doodle ti permettono di stabilire delle fasce orarie, di limitare i posti e di mantenere privati i dati dei partecipanti. I clienti scelgono un posto in pochi secondi. Riceverai promemoria automatici e un programma sicuro per il calendario.

    In questa guida imparerai a pianificare gruppi e workshop con i Fogli di Iscrizione dall'inizio alla fine. Vedrai esempi reali tratti dalla pratica privata e dalla consulenza universitaria. Scoprirai anche quando utilizzare i sondaggi di gruppo Doodle, la pagina di prenotazione o il modulo 1:1 per la selezione e il pagamento. Alla fine potrai lanciare il tuo prossimo gruppo con fiducia.

    La sfida per i terapisti e i consulenti professionali

    Il lavoro di gruppo ha molte parti in movimento. La sola programmazione può creare stress.

    • Devi limitare i posti a sedere per mantenere i gruppi sicuri ed efficaci.

    • Devi proteggere la riservatezza in ogni messaggio che invii.

    • Devi gestire le stanze, i collegamenti telematici e i fusi orari.

    • Esaminare i partecipanti per verificarne l'idoneità e la disponibilità

    • Riduci i no-show con promemoria e scadenze chiare

    • Evita le doppie prenotazioni nel tuo calendario e in quello del tuo team.

    • A volte riscuoti i pagamenti per i workshop o le sessioni CE

    I fogli di calcolo, le catene di e-mail con risposta a tutti e i foglietti adesivi non funzionano. Creano errori ed espongono i nomi. Hai bisogno di un processo di iscrizione semplice che rispetti la privacy, rimanga sincronizzato con il tuo calendario e funzioni per i clienti su qualsiasi dispositivo.

    Perché è importante per terapeuti e consulenti

    Un processo di iscrizione chiaro favorisce l'assistenza e i risultati.

    • Meno ore di amministrazione significa più sessioni con i clienti

    • Un elenco pulito delle presenze ti aiuta a pianificare gli interventi

    • L'inizio puntuale crea fiducia e riduce l'ansia

    • La messaggistica privata protegge la dignità e la sicurezza

    • Una gestione affidabile del calendario mantiene stabile il tuo studio

    • Una migliore gestione del tempo riduce il burnout tuo e del tuo team

    I fogli di iscrizione Doodle ti danno una struttura per la terapia di gruppo e i workshop. Scegli le fasce orarie, stabilisci i limiti di posti e decidi cosa vedere per i partecipanti. Doodle invia conferme e promemoria e il tuo calendario Google, Outlook o Apple collegato si aggiorna man mano che gli orari si riempiono.

    Crea un flusso di iscrizione semplice e sicuro per i gruppi

    Un buon flusso di iscrizioni aiuta i clienti a dire di sì e mostra loro cosa aspettarsi. Usa questi passaggi per impostare i fogli di iscrizione per un gruppo di terapia o un workshop.

    1. Definisci la tua offerta

      • Dai un nome al tuo gruppo con un linguaggio chiaro e comprensibile per i clienti

      • Aggiungi una breve descrizione con gli obiettivi, i destinatari e le regole di base.

      • Elenca il formato e il luogo, ad esempio di persona, Zoom o ibrido.

    2. Stabilisci le fasce orarie e la capienza

      • Crea sessioni settimanali o un'unica data di workshop

      • Limita i posti per sessione in base al tuo piano clinico

      • Aggiungi un tempo cuscinetto per gli appunti e il cambio di stanza

    3. Proteggi la privacy fin dall'inizio

      • In Doodle Pro, attiva l'opzione Nascondi i dettagli dei partecipanti in modo che i nomi non siano visibili agli altri.

      • Chiedi solo il nome e l'email nell'RSVP e riserva lo screening clinico per l'1:1.

    4. Riduci i no-show con limiti chiari

      • Stabilisci una scadenza per le iscrizioni, ad esempio 24 ore prima della sessione.

      • Attiva dei promemoria automatici da inviare prima di ogni incontro.

    5. Collega gli strumenti che già utilizzi

      • Sincronizza il tuo calendario in modo che Doodle offra solo gli orari realmente aperti

      • Aggiungi un link Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex a ogni slot

      • Usa il branding personalizzato per aggiungere il tuo logo e i tuoi colori

    6. Pianifica l'ingresso e l'adattamento

      • Utilizza un link Doodle 1:1 per programmare una breve telefonata di selezione.

      • Se il workshop è a pagamento, raccogli il pagamento per la proiezione o consulta Stripe nella pagina di prenotazione o in quella 1:1.

    Imposta la capienza nel modo giusto

    Le dimensioni del gruppo influiscono sulla sicurezza e sui risultati. Nei fogli di iscrizione, imposta i posti per ogni slot in modo che corrispondano al tuo metodo.

    • I gruppi di abilità possono funzionare bene con 10-12 posti.

    • I gruppi di processo spesso sono da 6 a 8 posti

    • I workshop possono arrivare a 25-40 posti con un co-facilitatore.

    Se prevedi una domanda elevata, aggiungi un secondo slot in un secondo momento. Puoi anche creare uno slot di solo testo intitolato Iscriviti alla lista d'attesa e spostare le persone nei posti liberi man mano che si presentano.

    Mantieni la riservatezza dei dati dei partecipanti

    La riservatezza inizia al momento dell'iscrizione. Con Nascondi i dettagli dei partecipanti, solo tu vedi i nomi. Nella tua descrizione pubblica, evita qualsiasi richiesta di dati personali. Conserva le domande cliniche nei moduli di screening 1:1 o di iscrizione all'EHR.

    Includi una breve nota di consenso nella descrizione:

    • La partecipazione è volontaria

    • Regole del gruppo sul rispetto e la riservatezza

    • Contatti di crisi se hai bisogno di aiuto immediato

    Aggiungi i link per la teleassistenza senza inviare ulteriori e-mail

    Aggiungi il tuo link video a ogni slot in modo che i clienti lo ricevano nella loro conferma. Doodle funziona con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco Webex. Per i gruppi di persona, includi il nome della sala, l'accesso all'edificio e i consigli per il parcheggio.

    Consigli pratici per terapeuti e consulenti impegnati

    Utilizza questi suggerimenti per creare fogli di iscrizione che funzionino nella vita reale.

    Suggerimento 1: Crea un foglio di iscrizione per ogni gruppo - Tieni separato un gruppo di 8 settimane sull'ansia da un gruppo sul lutto. In questo modo si evita la confusione e si semplifica la gestione del calendario.

    Suggerimento 2: Offri due o tre opzioni di orario - Aggiungi il martedì alle 18.00, il mercoledì a mezzogiorno e il sabato mattina. I clienti scelgono la fascia oraria che si adatta agli orari di lavoro e di famiglia.

    Suggerimento 3: fissa una scadenza chiara per le iscrizioni - chiudi le iscrizioni 24 ore prima della prima sessione. In questo modo avrai il tempo di rivedere l'elenco dei partecipanti e di inviare le linee guida del gruppo.

    Suggerimento 4: Usa i promemoria automatici - Attiva i promemoria 24 ore e 2 ore prima di ogni sessione. In questo modo si riducono i no-show e gli arrivi in ritardo.

    Suggerimento 5: Mantieni i nomi privati - Attiva l'opzione Nascondi i dettagli dei partecipanti in Doodle Pro per proteggere la riservatezza. Usa le iniziali nei file che esporti.

    Suggerimento 6: Sincronizza il tuo calendario - Collega Google, Outlook o Apple Calendar. Doodle eviterà i conflitti e suggerirà gli orari più adatti ai tuoi reali impegni.

    Suggerimento 7: Usa l'1:1 per lo screening - Collega un Doodle 1:1 per una breve chiamata pre-gruppo. Offri da tre a cinque volte e lascia che sia Doodle a gestire le prenotazioni e le conferme.

    Suggerimento 8: Raccogli il pagamento quando è necessario - Per i workshop o le sessioni CE a pagamento, usa la pagina di prenotazione di Doodle o l'opzione 1:1 con Stripe per raccogliere i costi al momento della prenotazione. Scegli il pagamento immediato o la prenotazione con pagamento successivo.

    Suggerimento 9: Aggiungi blocchi di tempo - Aggiungi 15 minuti prima e dopo ogni sessione. In questo modo proteggi i tuoi appunti e favorisci una buona gestione del tempo.

    Suggerimento 10: Condividi le iscrizioni in modo sicuro - Invia gli inviti via e-mail direttamente da Doodle a un massimo di 1000 contatti o condividi un link con i partner di riferimento. I nomi dei partecipanti non vengono esposti.

    Suggerimento 11: Usa Zapier per mantenere i sistemi sincronizzati - Collega Doodle al tuo EHR intake o al tuo strumento di posta elettronica tramite Zapier. Aggiungi nuove iscrizioni a un segmento senza doverle inserire manualmente.

    Suggerimento 12: Scrivi velocemente descrizioni chiare - In Doodle Pro, usa le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale e poi perfeziona il tono e la lunghezza. In questo modo risparmi tempo e mantieni la tua voce clinica.

    Errori comuni da evitare

    Evita questi errori quando imposti i fogli di iscrizione per le terapie di gruppo e i workshop.

    Errore

    Come rimediare

    Fare domande cliniche nel foglio di iscrizione pubblico

    Tieni la PHI fuori dalla descrizione. Usa la modalità 1:1 o l'EHR per un'iscrizione strutturata.

    Lasciare la capacità illimitata

    Un numero eccessivo di partecipanti nuoce alla sicurezza e all'apprendimento. Stabilisci dei posti per ogni gruppo.

    Dimenticare i promemoria

    I clienti sono impegnati. I promemoria automatici riducono le mancate presentazioni senza bisogno di ulteriore amministrazione.

    Condividere un elenco in un link pubblico

    Non mostrare i nomi agli altri partecipanti. Attiva: Nascondi i dettagli dei partecipanti

    Non fare uno screening per verificare l'idoneità del gruppo

    Un breve screening 1:1 ti aiuta a supportare il gruppo e l'individuo.

    Mischiare sessioni ricorrenti ed eventi unici in un unico foglio

    Crea fogli d'iscrizione separati per le serie e per i workshop singoli, in modo che le presenze e i messaggi siano chiari.

    Non collegare il calendario

    La mancata sincronizzazione del calendario può causare conflitti. Collega il tuo calendario di Google, Outlook o Apple per mantenere la tua agenda pulita.

    Strumenti e soluzioni che semplificano la programmazione

    Ecco come Doodle supporta terapeuti e consulenti in ogni fase.

    Strumento o funzione

    Come ti aiuta

    Fogli di iscrizione

    Crea il tuo evento, aggiungi le fasce orarie e imposta il numero di posti per sessione. Tieni nascosti i dettagli dei partecipanti con Doodle Pro, aggiungi scadenze e invia promemoria automatici. Usa il branding personalizzato per aggiungere il tuo logo e i colori che si adattano al tuo studio.

    Sondaggi di gruppo

    Non sai a che ora organizzare un nuovo gruppo? Usa i sondaggi di gruppo per chiedere ai clienti interessati quale sia l'orario migliore, quindi crea un foglio di iscrizione per la fascia oraria vincente. Invita fino a 1000 partecipanti se gestisci programmi per la comunità.

    Pagina di prenotazione

    Condividi un link di prenotazione per gli orari di ufficio o per i workshop a pagamento. Collega Stripe per riscuotere le tariffe quando i clienti prenotano. La pagina di prenotazione mostra solo gli orari disponibili in base al tuo calendario.

    1:1

    Offri un elenco di orari di proiezione e lascia che siano i clienti a scegliere. Doodle invia le conferme e aggiorna il tuo calendario. Se necessario, puoi anche collegare Stripe per le consulenze a pagamento.

    Integrazioni di calendario

    Collega Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar. Doodle eviterà i conflitti e suggerirà orari che si adattano ai tuoi reali impegni. La connessione è sicura e solo tu puoi vedere i dettagli del tuo calendario.

    Videoconferenze

    Aggiungi i link di Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco alle tue sessioni. I clienti riceveranno il link nelle loro conferme e nei loro promemoria.

    Privacy e sicurezza

    Doodle offre sicurezza e privacy dei dati a livello aziendale. Con Doodle Pro puoi nascondere i dettagli dei partecipanti e gestire un'esperienza senza pubblicità.

    Messaggistica in scala

    Invia inviti via e-mail direttamente da Doodle a un massimo di 1000 partecipanti. Questo ti aiuta quando lavori con fonti di riferimento, scuole o partner della comunità.

    Connessioni Zapier

    Invia le nuove iscrizioni al tuo elenco di e-mail, all'EHR o allo strumento SMS utilizzando Zapier. Mantieni i tuoi dati dove ti servono senza doverli copiare e incollare manualmente.

    Esempi reali di contesti terapeutici

    Scenario

    Come aiuta Doodle

    Studio privato - gruppo d'ansia di 8 settimane

    Danielle gestisce un gruppo CBT di 8 settimane utilizzando un foglio di iscrizione con 10 posti. Nasconde i dettagli dei partecipanti, aggiunge promemoria e usa Doodle 1:1 per gli screening. La sincronizzazione del calendario mantiene le sessioni libere da conflitti.

    Workshop sul lutto con iscrizione a pagamento

    Marcus crea un foglio di iscrizione con 25 posti e una pagina di prenotazione con Stripe per i pagamenti. I promemoria di Doodle e i link di Zoom riducono i no-show.

    Centro di consulenza universitaria - gruppi di studio

    Lo staff utilizza i sondaggi di gruppo per scegliere gli orari, creare fogli di iscrizione con un tetto massimo e sincronizzare i calendari di tutti i facilitatori. Zapier automatizza il monitoraggio delle iscrizioni e i promemoria.

    Agenzia comunitaria - gruppo basato sul trauma

    Un foglio di iscrizione di 6 settimane con 6 posti e regole di base chiare. I collegamenti 1:1 gestiscono le chiamate di screening e i tempi cuscinetto proteggono lo staff.

    Formazione CE per medici locali

    Una formazione CE di 3 ore con 40 posti a sedere. La pagina di prenotazione raccoglie i pagamenti con Stripe e i promemoria includono informazioni su indirizzo e parcheggio. Le domande e risposte successive sono prenotate in modalità 1:1.

    Punti di forza

    • Usa i fogli di iscrizione per definire chiaramente gli orari, i limiti di posti e i promemoria per i gruppi e i workshop.

    • Proteggi la riservatezza nascondendo i dettagli dei partecipanti e mantenendo i dati personali fuori dai campi pubblici.

    • Collega il calendario e gli strumenti video in modo che i clienti ricevano orari e link precisi.

    • Utilizza la modalità 1:1 per lo screening e la pagina di prenotazione con Stripe per gli eventi a pagamento.

    • I sondaggi di gruppo ti aiutano a scegliere gli orari prima di pubblicare il foglio di iscrizione

    Inizia a programmare meglio

    Aiuti i clienti a compiere cambiamenti significativi. La tua programmazione deve supportare questo lavoro. Usa i Fogli di Iscrizione di Doodle per stabilire le fasce orarie, limitare i posti a sedere e mantenere i nomi riservati. Aggiungi promemoria, collega il tuo calendario e lascia che Doodle gestisca le conferme mentre tu ti concentri sull'assistenza.

    Crea il tuo primo Foglio d'iscrizione in pochi minuti. Se hai bisogno di link di screening o di iscrizioni a pagamento, aggiungi una pagina di prenotazione o 1:1 e collega Stripe. Doodle funziona con Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, oltre che con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco.

    Sei pronto a semplificare la tua programmazione? Crea un Doodle e scopri come terapisti e consulenti risparmiano ore ogni settimana.

