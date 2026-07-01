Genomför gruppterapi och workshops med Sign-up Sheets

Som terapeut eller rådgivare måste du balansera klientvård, journalföring och uppsökande verksamhet. Lägg till gruppterapi eller en helgkurs, så kan din kalender snabbt gå från fullbokad till kaotisk. Att hålla reda på anmälningar i e-posttrådar, hantera kapaciteten och skicka påminnelser tar tid som du hellre skulle vilja ägna åt det kliniska arbetet.

Det finns ett bättre sätt att anordna grupper utan att behöva offra dina kvällar. Med Doodles Sign-up Sheets kan du ange tidsintervall, sätta ett tak för antalet platser och hålla deltagarnas uppgifter konfidentiella. Deltagarna väljer en tid på några sekunder. Du får automatiska påminnelser och ett schema som passar din kalender.

I den här guiden lär du dig hur du planerar grupper och workshops med Sign-up Sheets från början till slut. Du får ta del av konkreta exempel från privatpraktik och studentrådgivning på universitet. Du lär dig också när du ska använda Doodle-Group Poll, Booking Page eller 1:1 för urval och betalning. När du är klar kan du starta din nästa grupp med självförtroende.

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Den utmaning som terapeuter och rådgivare står inför

Grupparbete består av många olika delar. Bara planeringen i sig kan orsaka stress.

Man måste begränsa antalet platser för att grupperna ska vara säkra och fungera effektivt

Du måste säkerställa sekretessen i varje meddelande du skickar

Du hanterar rum, telemedicinska förbindelser och tidszoner

Du bedömer deltagarnas lämplighet och beredskap

Du minskar antalet uteblivna besök genom tydliga påminnelser och tidsgränser

Du undviker dubbelbokningar i din kalender och i ditt teams kalendrar

Ibland tar du betalt för workshops eller fortbildningskurser

Kalkylblad, e-postkedjor med ”svara alla” och klisterlappar fungerar inte i större skala. De leder till fel och avslöjar namn. Du behöver en enkel registreringsprocess som respekterar integriteten, synkroniseras med din kalender och fungerar för kunderna oavsett vilken enhet de använder.

Varför detta är viktigt för terapeuter och rådgivare

En tydlig registreringsprocess bidrar till bättre vård och bättre resultat.

Färre timmar på administration innebär fler kundmöten

Överskådliga närvarolistor underlättar planeringen av insatser

Att börja i tid skapar förtroende och minskar oron

Privata meddelanden skyddar människors värdighet och säkerhet

En pålitlig kalenderhantering säkerställer en stabil verksamhet

Bättre tidshantering minskar risken för utbrändhet hos dig och ditt team

Med Doodle Sign-up Sheets får du en tydlig struktur för gruppterapi och workshops. Du väljer tidsluckor, anger antalet platser och bestämmer vad deltagarna ska se. Doodle skickar bekräftelser och påminnelser, och din anslutna Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender uppdateras allteftersom tidsluckorna fylls.

Skapa en enkel och säker registreringsprocess för grupper

En väl utformad anmälningsprocess hjälper deltagarna att säga ja och visar dem vad de kan förvänta sig. Följ dessa steg för att skapa Sign-up Sheets för en terapigrupp eller en workshop.

Beskriv ditt erbjudande Ge din grupp ett namn med ett tydligt språk som kunderna förstår

Lägg till en kort beskrivning med mål, vem den riktar sig till och grundregler

Ange format och plats, till exempel på plats, via Zoom eller i en hybridform Ställ in tidsintervall och kapacitet Skapa veckovisa sessioner eller ett enskilt workshopdatum

Begränsa antalet platser per session så att det stämmer överens med din kliniska plan

Lägg till buffertid för anteckningar och omställning av rum Skydda integriteten redan från början I Doodle Pro aktiverar du alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” så att namnen inte syns för andra

Be endast om förnamn och e-postadress i anmälan; spara den kliniska undersökningen för 1:1-samtal Minska antalet uteblivna besök genom tydliga gränser Ange en anmälningsfrist, till exempel 24 timmar före sessionen

Aktivera automatiska påminnelser om att gå ut före varje möte Anslut de verktyg du redan använder Synkronisera din kalender så att Doodle endast föreslår tider som du verkligen är ledig

Lägg till en länk till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex för varje tidslucka

Använd anpassad varumärkesprofilering för att lägga till din logotyp och dina färger Planera mått och passform Använd en Doodle 1:1-länk för att boka ett kort inledande samtal

Om workshopen är avgiftsbelagd, ta emot betalningen för visningen eller kontakta Stripe via Booking Page eller via en 1:1-konversation.

Ställ in kapaciteten på rätt sätt

Gruppstorleken påverkar säkerheten och resultaten. I Sign-up Sheets bör du ange antalet platser per tidsintervall så att det stämmer överens med din metod.

Kompetensgrupper kan fungera bra med 10 till 12 platser

Processgrupper har ofta 6 till 8 platser

Workshopparna kan anpassas till 25–40 deltagare med en medledare

Om du förväntar dig stor efterfrågan kan du lägga till ett ytterligare tidsfönster senare. Du kan också skapa ett tidsfönster som endast innehåller text med titeln Anmäl dig till väntelistan och placera personer på lediga platser allteftersom de blir lediga.

Håll deltagarnas uppgifter konfidentiella

Sekretessen gäller redan från registreringen. Om du väljer alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” är det bara du som kan se namnen. Undvik att be om personuppgifter av medicinsk karaktär i din offentliga beskrivning. Begränsa kliniska frågor till dina 1:1 screeningformulär eller intagningsformulär i elektroniska patientjournaler.

Lägg till en kort samtyckestext i beskrivningen:

Deltagandet är frivilligt

Gruppregler om respekt och sekretess

Kontaktuppgifter vid kris om du behöver omedelbar hjälp

Lägg till länkar till telemedicin utan extra e-postmeddelanden

Lägg till din videolänk i varje tidslucka så att kunderna får den i sin bekräftelse. Doodle fungerar med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Cisco Webex. För grupper som träffas fysiskt ska du ange rummets namn, information om tillträde till byggnaden och tips om parkering.

Praktiska tips för terapeuter och rådgivare med fullt upp

Använd dessa tips för att skapa Sign-up Sheets som fungerar i praktiken.

Tips 1: Skapa en Sign-up Sheet per grupp – håll en 8-veckorsgrupp för ångest åtskild från en sorggrupp. Detta undviker förvirring och förenklar kalenderhanteringen.

Tips 2: Erbjud två eller tre olika tidsalternativ – lägg till tisdag kl. 18.00, onsdag kl. 12.00 och lördag förmiddag. Kunderna väljer det tidsfönster som passar bäst in i deras arbets- och familjeliv.

Tips 3: Ange en tydlig anmälningsfrist – Stäng anmälningarna 24 timmar före det första tillfället. Det ger dig tid att gå igenom deltagarlistan och skicka ut riktlinjerna för gruppen.

Tips 4: Använd automatiska påminnelser – Ställ in påminnelser 24 timmar och 2 timmar före varje session. Bara detta minskar antalet uteblivna besök och förseningar.

Tips 5: Håll namnen hemliga – Aktivera alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” i Doodle Pro för att skydda sekretessen. Använd initialer i alla filer du exporterar.

Tips 6: Synkronisera din kalender – koppla ihop Google, Outlook eller Apple Kalender. Doodle undviker tidskonflikter och föreslår tider som passar ditt faktiska schema.

Tips 7: Använd 1:1 för urval – Skapa en Doodle-länk för ett kort samtal före gruppmötet. Föreslå tre till fem tidpunkter och låt Doodle sköta bokningen och bekräftelserna.

Tips 8: Ta betalt när det behövs – För betalda workshops eller fortbildningssessioner kan du använda Doodles Booking Page eller 1:1 med Stripe för att ta betalt vid bokningen. Välj mellan att betala direkt eller att boka med senare betalning.

Tips 9: Lägg till buffertblock – Lägg till 15 minuter före och efter varje tidslucka. Detta säkerställer att du har tid för dina anteckningar och bidrar till en bra tidshantering.

Tips 10: Dela anmälningar på ett säkert sätt – skicka inbjudningar via e-post direkt från Doodle till upp till 1 000 kontakter, eller dela en länk med samarbetspartners. Deltagarnas namn avslöjas inte.

Tips 11: Använd Zapier för att hålla systemen synkroniserade – Koppla ihop Doodle med ditt EHR-intagssystem eller e-postverktyg via Zapier. Lägg till nya anmälningar i ett segment utan att behöva mata in uppgifterna manuellt.

Tips 12: Skriv tydliga beskrivningar snabbt – I Doodle Pro kan du använda AI-genererade beskrivningar och sedan finjustera tonen och längden. Det sparar tid samtidigt som du behåller din kliniska ton.

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik dessa fallgropar när du skapar Sign-up Sheets för gruppterapi och workshops.

Misstag Så här åtgärdar du det Att ställa kliniska frågor vid den allmänna anmälan Undvik att ta med PHI i beskrivningen. Använd 1:1 eller din elektroniska patientjournal (EHR) för strukturerad intagning. Kapaciteten förblir obegränsad För många deltagare påverkar säkerheten och inlärningen negativt. Bestäm antalet platser per tidsslot för varje grupp. Att glömma påminnelser Kunderna har fullt upp. Automatiska påminnelser minskar antalet uteblivna besök utan extra administrativt arbete. Dela en spelarlista via en offentlig länk Visa inte namnen för de andra deltagarna. Aktivera: Dölj deltagaruppgifter Ingen bedömning av hur väl personen passar in i gruppen En kort 1:1-bedömning hjälper dig att stödja både gruppen och den enskilde. Att kombinera återkommande möten med engångshändelser i ett kalkylblad Skapa separata Sign-up Sheets för kursserier och enstaka workshops så att deltagarantalet och kommunikationen förblir tydlig. Kalendern är inte ansluten Om du hoppar över kalendersynkroniseringen kan det leda till konflikter. Koppla ihop din Google-, Outlook- eller Apple-kalender för att hålla ordning på ditt schema.

Verktyg och lösningar som förenklar schemaläggningen

Så här stöder Doodle terapeuter och rådgivare i varje steg.

Verktyg eller funktion Hur det hjälper Sign-up Sheets Skapa ditt evenemang, lägg till tidsluckor och ange antalet platser per tillfälle. Håll deltagarnas uppgifter dolda med Doodle Pro, lägg till tidsfrister och skicka automatiska påminnelser. Använd anpassad profilering för att lägga till din logotyp och färger som passar din verksamhet. Group Poll Är du osäker på vilken tid du ska anordna en ny grupp? Använd Group Poll för att fråga intresserade kunder vilken tid som passar bäst, och skapa sedan en Sign-up Sheet för den tid som fick flest röster. Bjud in upp till 1 000 deltagare om du anordnar gemenskapsprogram. Booking Page Dela en bokningslänk för mottagningstider eller betalda workshops. Anslut Stripe för att ta ut avgifter när kunder bokar. Booking Page visar endast dina lediga tider utifrån din kalender. 1:1 Lägg upp en lista med tillgängliga tider och låt kunderna välja. Doodle skickar bekräftelser och uppdaterar din kalender. Du kan även koppla ihop Stripe för betalda konsultationer om det behövs. Kalenderintegrationer Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender. Doodle ser till att du undviker tidskonflikter och föreslår tider som passar ditt faktiska schema. Anslutningen är säker och endast du kan se uppgifterna i din kalender. Videokonferenser Lägg till länkar till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco i dina möten. Kunderna får länken i sina bekräftelser och påminnelser. Integritet och säkerhet Doodle erbjuder datasäkerhet och integritetsskydd på företagsnivå. Med Doodle Pro kan du dölja deltagarnas uppgifter och erbjuda en reklamfri upplevelse. Meddelandehantering i stor skala Skicka inbjudningar via e-post direkt från Doodle till upp till 1 000 deltagare. Detta underlättar när du samarbetar med rekommendationskällor, skolor eller lokala samarbetspartner. Zapier-anslutningar Skicka nya registreringar till din e-postlista, ditt EHR-intagssystem eller ditt SMS-verktyg med hjälp av Zapier. Förvara dina data där du behöver dem utan att behöva kopiera och klistra in manuellt.

Exempel från verkligheten inom terapisammanhang

Scenario Hur Doodle hjälper till Privatpraktik – 8-veckors gruppterapi mot ångest Danielle leder en 8-veckors CBT-grupp där hon använder en Sign-up Sheet med 10 platser. Hon döljer deltagarnas uppgifter, lägger till påminnelser och använder Doodle 1:1 för urvalsintervjuer. Tack vare kalendersynkroniseringen undviker hon schemakonflikter mellan sina sessioner. Sorgworkshop med avgiftsbelagd anmälan Marcus skapar en Sign-up Sheet med 25 platser och en Booking Page med Stripe för betalningar. Påminnelser via Doodle och Zoom-länkar minskar antalet som uteblir. Universitetets studievägledningscenter – grupper för studieteknik Personalen använder Group Poll för att välja tider, skapa Sign-up Sheets med begränsat antal platser och synkronisera kalendrar för alla handledare. Zapier automatiserar uppföljningen av anmälningarna och påminnelserna. Lokalt föreningsarbete – traumainformerad grupp En Sign-up Sheet för 6 veckor med 6 platser och tydliga regler. 1:1-länkar hanterar urvalsamtalen, och buffertider skyddar personalen. CE-utbildning för lokala vårdgivare En 3-timmars fortbildning med 40 platser. På Booking Page hanteras betalningar via Stripe, och påminnelserna innehåller adress- och parkeringsinformation. Uppföljande frågestunder bokas via 1:1.

Viktiga slutsatser

Använd Sign-up Sheets för att fastställa tydliga tidsluckor, platsbegränsningar och påminnelser för grupper och workshops

Skydda sekretessen genom att dölja deltagarnas uppgifter och se till att personuppgifter av medicinsk karaktär inte visas i offentliga fält

Koppla ihop din kalender och dina videoverktyg så att kunderna får korrekta tider och länkar

Använd 1:1 för förhandsgranskning och Booking Page med Stripe för betalda evenemang

Group Polls hjälper dig att välja tider innan du publicerar din Sign-up Sheet

Kom igång med bättre schemaläggning

Du hjälper klienter att åstadkomma meningsfulla förändringar. Din schemaläggning bör stödja det arbetet. Använd Doodles Sign-up Sheets för att ställa in tidsluckor, begränsa antalet platser och hålla namnen konfidentiella. Lägg till påminnelser, koppla ihop din kalender och låt Doodle sköta bekräftelserna medan du fokuserar på vården.

Skapa din första Sign-up Sheet på några minuter. Om du även behöver länkar för urval eller betald anmälan kan du lägga till en Booking Page eller 1:1 och koppla ihop med Stripe. Doodle fungerar med Google Kalender, Outlook och Apple Kalender, samt Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Cisco.

Är du redo att förenkla din schemaläggning? Skapa en Doodle och se hur terapeuter och rådgivare sparar flera timmar varje vecka.