Kør gruppeterapi og workshops med tilmeldingssedler

Som terapeut eller rådgiver balancerer du mellem klientpleje, journalføring og opsøgende arbejde. Tilføj gruppeterapi eller en weekendworkshop, og din kalender kan gå fra fuld til kaotisk. At spore RSVP'er i e-mail-tråde, styre kapaciteten og sende påmindelser tager tid, som du hellere vil bruge på klinisk arbejde.
Der er en bedre måde at drive grupper på uden at opgive dine aftener. Med Doodle Sign-up Sheets kan du indstille tidspunkter, begrænse antallet af pladser og holde deltageroplysningerne private. Kunderne vælger en plads på få sekunder. Du får automatiske påmindelser og en kalendersikker tidsplan.
I denne guide lærer du, hvordan du planlægger grupper og workshops med Sign-up Sheets fra start til slut. Du vil se virkelige eksempler fra privat praksis og campusrådgivning. Du lærer også, hvornår du skal bruge Doodle Group Polls, Booking Page eller 1:1 til screening og betaling. Til sidst kan du starte din næste gruppe med selvtillid.
Udfordringen for professionelle terapeuter og rådgivere
Gruppearbejde har mange bevægelige dele. Alene planlægningen kan skabe stress.
Du er nødt til at begrænse antallet af pladser for at holde grupperne sikre og effektive.
Du skal beskytte fortroligheden i hver eneste besked, du sender
Du skal administrere lokaler, telehealth-links og tidszoner
Du skal screene deltagerne for egnethed og parathed
Du skal reducere antallet af udeblivelser med klare påmindelser og tidsfrister
Du undgår dobbeltbooking i din og dit teams kalendere
Du indsamler nogle gange betaling for workshops eller CE-sessioner
Regneark, e-mailkæder med svar til alle og klistermærker skalerer ikke. De skaber fejl og afslører navne. Du har brug for en enkel tilmeldingsproces, der respekterer privatlivets fred, forbliver synkroniseret med din kalender og fungerer for klienter på enhver enhed.
Hvorfor dette er vigtigt for terapeuter og rådgivere
En klar tilmeldingsproces understøtter behandling og resultater.
Færre administrative timer betyder flere klientsessioner
Rene tilstedeværelseslister hjælper dig med at planlægge interventioner
Start til tiden opbygger tillid og reducerer angst
Private beskeder beskytter værdighed og sikkerhed
Pålidelig kalenderstyring holder din praksis stabil
Bedre tidsstyring mindsker udbrændthed for dig og dit team
Doodle Sign-up Sheets giver dig struktur til gruppeterapi og workshops. Du vælger tidspunkter, sætter pladsgrænser og bestemmer, hvad deltagerne skal se. Doodle sender bekræftelser og påmindelser, og din tilknyttede Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender opdateres, når tiderne fyldes op.
Opbyg et enkelt, sikkert tilmeldingsflow for grupper
Et godt tilmeldingsflow hjælper kunderne med at sige ja og viser dem, hvad de kan forvente. Brug disse trin til at oprette tilmeldingsark til en terapigruppe eller workshop.
Definer dit tilbud
Navngiv din gruppe med et klart sprog, som klienterne forstår
Tilføj en kort beskrivelse med mål, hvem det er for og grundregler
Angiv format og sted, f.eks. personligt, Zoom eller hybrid
Angiv tidsintervaller og kapacitet
Opret ugentlige sessioner eller en enkelt workshopdato
Begræns antallet af pladser pr. session, så det matcher din kliniske plan
Tilføj buffertid til noter og lokaleskift
Beskyt privatlivets fred fra starten
I Doodle Pro skal du slå Skjul deltageroplysninger til, så navne ikke er synlige for andre.
Bed kun om fornavn og e-mail i RSVP'en, reserver klinisk screening til 1:1
Reducer antallet af udeblivelser med klare grænser
Sæt en tilmeldingsfrist, f.eks. 24 timer før sessionen
Aktivér automatiske påmindelser, der sendes ud før hvert møde
Forbind de værktøjer, du allerede bruger
Synkroniser din kalender, så Doodle kun tilbyder tider, der virkelig er åbne
Tilføj et Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- eller Cisco Webex-link til hvert slot
Brug brugerdefineret branding til at tilføje dit logo og dine farver
Planlæg indtag og pasform
Brug et Doodle 1:1-link til at planlægge et kort screeningsopkald
Hvis workshoppen er betalt, kan du opkræve betaling for screeningen eller rådføre dig med Stripe på bookingsiden eller 1:1
Indstil kapaciteten på den rigtige måde
Gruppestørrelsen påvirker sikkerheden og resultaterne. I tilmeldingsarket skal du indstille antallet af pladser pr. slot, så det passer til din metode.
Færdighedsgrupper kan køre godt med 10 til 12 pladser
Procesgrupper har ofte 6 til 8 pladser
Workshops kan skaleres til 25-40 pladser med en medfacilitator.
Hvis du forventer stor efterspørgsel, kan du tilføje et ekstra slot på et senere tidspunkt. Du kan også oprette en tekstboks med titlen Join waitlist og flytte folk til åbne pladser, efterhånden som de dukker op.
Hold deltageroplysningerne private
Fortrolighed starter ved tilmeldingen. Med Hide participant details er det kun dig, der ser navne. I din offentlige beskrivelse skal du undgå enhver anmodning om PHI. Hold kliniske spørgsmål i din 1:1-screening eller EHR-intagelsesformularer.
Inkluder en kort samtykkeerklæring i beskrivelsen:
Deltagelse er frivillig
Gruppens regler om respekt og fortrolighed
Krisekontakter, hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp
Tilføj telehealth-links uden ekstra e-mails
Tilføj dit videolink til hvert slot, så klienterne modtager det i deres bekræftelse. Doodle fungerer med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams og Cisco Webex. For personlige grupper skal du inkludere lokalets navn, adgang til bygningen og parkeringstips.
Praktiske tips til travle terapeuter og rådgivere
Brug disse tips til at oprette tilmeldingsark, der fungerer i det virkelige liv.
Tip 1: Opret et tilmeldingsark pr. gruppe - Hold en 8-ugers angstgruppe adskilt fra en sorggruppe. På den måde undgår du forvirring og gør kalenderstyringen enkel.
Tip 2: Tilbyd to eller tre tidspunkter - Tilføj tirsdag kl. 18, onsdag kl. 12 og lørdag formiddag. Klienterne vælger det tidspunkt, der passer til deres arbejde og familie.
Tip 3: Sæt en klar tilmeldingsfrist - Luk for tilmeldinger 24 timer før den første session. Det giver dig tid til at gennemgå listen og sende retningslinjer til gruppen.
Tip 4: Brug automatiske påmindelser - Aktivér påmindelser 24 timer og 2 timer før hver session. Det alene reducerer antallet af udeblivelser og forsinkede ankomster.
Tip 5: Hold navne private - Slå Skjul deltageroplysninger til i Doodle Pro for at beskytte fortroligheden. Brug initialer i alle filer, du eksporterer.
Tip 6: Synkroniser din kalender - forbind Google, Outlook eller Apple Calendar. Doodle vil undgå konflikter og foreslå tidspunkter, der passer til din virkelige tidsplan.
Tip 7: Brug 1:1 til screening - Link en Doodle 1:1 til et kort opkald før gruppen. Tilbyd tre til fem tider, og lad Doodle håndtere booking og bekræftelser.
Tip 8: Opkræv betaling efter behov - Til betalte workshops eller CE-sessioner kan du bruge Doodle Booking Page eller 1:1 med Stripe til at opkræve gebyrer ved booking. Vælg betal nu eller reserver med senere betaling.
Tip 9: Tilføj bufferblokke - Tilføj 15 minutter før og efter hver session. Det beskytter dine noter og understøtter god tidsstyring.
Tip 10: Del tilmeldinger sikkert - Send invitationer direkte fra Doodle til op til 1000 kontakter, eller del et link med henvisningspartnere. Ingen eksponering af deltagernes navne.
Tip 11: Brug Zapier til at holde systemerne synkroniseret - Forbind Doodle med dit EHR- eller e-mailværktøj via Zapier. Tilføj nye tilmeldinger til et segment uden manuel indtastning.
Tip 12: Skriv klare beskrivelser hurtigt - I Doodle Pro kan du bruge AI-genererede beskrivelser og derefter finpudse tone og længde. Det sparer tid, samtidig med at du bevarer din kliniske stemme.
Almindelige fejl at undgå
Undgå disse faldgruber, når du opretter tilmeldingssedler til gruppeterapi og workshops.
Fejl
Sådan løser du den
At stille kliniske spørgsmål i den offentlige tilmelding
Hold PHI ude af beskrivelsen. Brug 1:1 eller din EPJ til struktureret indtag.
At lade kapaciteten være ubegrænset
For mange deltagere skader sikkerheden og læringen. Fastsæt pladser pr. slot for hver gruppe.
Glemte påmindelser
Kunderne har travlt. Automatiske påmindelser reducerer antallet af udeblivelser uden ekstra administration.
Deling af en vagtplan i et offentligt link
Vis ikke navne for andre deltagere. Slå det til: Skjul deltageroplysninger
Ikke screening for gruppetilpasning
En kort 1:1-screening hjælper dig med at støtte gruppen og den enkelte.
Blander tilbagevendende sessioner med engangsarrangementer i ét ark
Opret separate tilmeldingsark til serier og enkeltstående workshops, så deltagelse og beskeder forbliver tydelige.
Ikke at forbinde din kalender
At springe kalendersynkronisering over kan føre til konflikter. Forbind din Google-, Outlook- eller Apple-kalender for at holde din tidsplan ren.
Værktøjer og løsninger, der gør det nemt at planlægge
Se her, hvordan Doodle hjælper terapeuter og rådgivere på alle trin.
Værktøj eller funktion
Hvordan det hjælper
Tilmeldingsark
Opret din begivenhed, tilføj tidsintervaller, og angiv antallet af pladser pr. session. Hold deltageroplysningerne skjult med Doodle Pro, tilføj deadlines og send automatiske påmindelser. Brug brugerdefineret branding til at tilføje dit logo og farver, der matcher din praksis.
Afstemninger i grupper
Er du ikke sikker på, hvornår du skal starte en ny gruppe? Brug Group Polls til at spørge interesserede klienter, hvilket tidspunkt der passer bedst, og opret derefter et tilmeldingsark på det vindende tidspunkt. Inviter op til 1000 deltagere, hvis du kører fællesskabsprogrammer.
Booking-side
Del et bookinglink til kontortid eller betalte workshops. Forbind Stripe for at opkræve gebyrer, når klienter booker. Bookingsiden viser kun dine ledige tider baseret på din kalender.
1:1
Tilbyd en liste med screeningstider, og lad kunderne vælge. Doodle sender bekræftelser og opdaterer din kalender. Du kan også forbinde Stripe til betalte konsultationer, hvis det er nødvendigt.
Integration af kalendere
Tilslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender. Doodle vil undgå konflikter og foreslå tidspunkter, der passer til din virkelige tidsplan. Forbindelsen er sikker, og det er kun dig, der kan se dine kalenderoplysninger.
Videokonferencer
Tilføj links til Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco til dine sessioner. Kunderne modtager linket i deres bekræftelser og påmindelser.
Fortrolighed og sikkerhed
Doodle tilbyder datasikkerhed og privatliv på virksomhedsniveau. Med Doodle Pro kan du skjule deltageroplysninger og køre en annoncefri oplevelse.
Beskeder i stor skala
Send invitationer via e-mail direkte fra Doodle til op til 1000 deltagere. Det er en fordel, når du arbejder med henvisningskilder, skoler eller partnere i lokalsamfundet.
Zapier-forbindelser
Send nye tilmeldinger til din e-mail-liste, EPJ-indsamling eller SMS-værktøj ved hjælp af Zapier. Hold dine data, hvor du har brug for dem, uden at skulle kopiere og indsætte dem manuelt.
Eksempler fra den virkelige verden i behandlingsmiljøer
Scenarie
Hvordan Doodle hjælper
Privat praksis - 8-ugers angstgruppe
Danielle kører en 8-ugers CBT-gruppe ved hjælp af et tilmeldingsark med 10 pladser. Skjul deltageroplysninger, tilføj påmindelser, og brug Doodle 1:1 til screeninger. Kalendersynkronisering holder hendes sessioner konfliktfri.
Sorg-workshop med betalt tilmelding
Marcus opretter et tilmeldingsark med 25 pladser og en bookingside med Stripe til betalinger. Doodle-påmindelser og Zoom-links reducerer antallet af udeblivelser.
Universitetets rådgivningscenter - grupper om studiefærdigheder
Personalet bruger gruppeafstemninger til at vælge tidspunkter, oprette tilmeldingsark med loft og synkronisere kalendere for alle facilitatorer. Zapier automatiserer sporing af tilmeldinger og påmindelser.
Fællesskabsagentur - traumeinformeret gruppe
Et 6-ugers tilmeldingsark med 6 pladser og klare grundregler. 1:1-links styrer screeningsopkald, og buffertider beskytter personalet.
CE-træning for lokale klinikere
En 3-timers CE-træning med 40 pladser. Bookingsiden indsamler Stripe-betalinger, og påmindelser inkluderer adresse- og parkeringsoplysninger. Opfølgende spørgsmål og svar bookes via 1:1.
Vigtige erfaringer
Brug tilmeldingsblanketter til at indstille klare slots, pladsgrænser og påmindelser for grupper og workshops
Beskyt fortroligheden ved at skjule deltageroplysninger og holde PHI ude af offentlige felter
Forbind dine kalender- og videoværktøjer, så kunderne får nøjagtige tider og links
Brug 1:1 til screening og bookingside med Stripe til betalte events
Gruppeafstemninger hjælper dig med at vælge tider, før du offentliggør dit tilmeldingsark
Kom i gang med bedre planlægning
Du hjælper klienter med at skabe meningsfulde forandringer. Din planlægning bør understøtte det arbejde. Brug Doodle Sign-up Sheets til at indstille tidspunkter, begrænse antallet af pladser og holde navne private. Tilføj påmindelser, forbind din kalender, og lad Doodle håndtere bekræftelser, mens du fokuserer på pleje.
Opret dit første tilmeldingsark på få minutter. Hvis du også har brug for screeningslinks eller betalt registrering, kan du tilføje en bookingside eller 1:1 og forbinde Stripe. Doodle fungerer med Google Kalender, Outlook og Apple Kalender samt Zoom, Google Meet, Microsoft Teams og Cisco.
Er du klar til at forenkle din planlægning? Opret en Doodle og se, hvordan terapeuter og rådgivere sparer timer hver uge.