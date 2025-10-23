Kør gruppeterapi og workshops med tilmeldingssedler

Som terapeut eller rådgiver balancerer du mellem klientpleje, journalføring og opsøgende arbejde. Tilføj gruppeterapi eller en weekendworkshop, og din kalender kan gå fra fuld til kaotisk. At spore RSVP'er i e-mail-tråde, styre kapaciteten og sende påmindelser tager tid, som du hellere vil bruge på klinisk arbejde.

Der er en bedre måde at drive grupper på uden at opgive dine aftener. Med Doodle Sign-up Sheets kan du indstille tidspunkter, begrænse antallet af pladser og holde deltageroplysningerne private. Kunderne vælger en plads på få sekunder. Du får automatiske påmindelser og en kalendersikker tidsplan.

I denne guide lærer du, hvordan du planlægger grupper og workshops med Sign-up Sheets fra start til slut. Du vil se virkelige eksempler fra privat praksis og campusrådgivning. Du lærer også, hvornår du skal bruge Doodle Group Polls, Booking Page eller 1:1 til screening og betaling. Til sidst kan du starte din næste gruppe med selvtillid.

Udfordringen for professionelle terapeuter og rådgivere

Gruppearbejde har mange bevægelige dele. Alene planlægningen kan skabe stress.

Du er nødt til at begrænse antallet af pladser for at holde grupperne sikre og effektive.

Du skal beskytte fortroligheden i hver eneste besked, du sender

Du skal administrere lokaler, telehealth-links og tidszoner

Du skal screene deltagerne for egnethed og parathed

Du skal reducere antallet af udeblivelser med klare påmindelser og tidsfrister

Du undgår dobbeltbooking i din og dit teams kalendere

Du indsamler nogle gange betaling for workshops eller CE-sessioner

Regneark, e-mailkæder med svar til alle og klistermærker skalerer ikke. De skaber fejl og afslører navne. Du har brug for en enkel tilmeldingsproces, der respekterer privatlivets fred, forbliver synkroniseret med din kalender og fungerer for klienter på enhver enhed.

Hvorfor dette er vigtigt for terapeuter og rådgivere

En klar tilmeldingsproces understøtter behandling og resultater.

Færre administrative timer betyder flere klientsessioner

Rene tilstedeværelseslister hjælper dig med at planlægge interventioner

Start til tiden opbygger tillid og reducerer angst

Private beskeder beskytter værdighed og sikkerhed

Pålidelig kalenderstyring holder din praksis stabil

Bedre tidsstyring mindsker udbrændthed for dig og dit team

Doodle Sign-up Sheets giver dig struktur til gruppeterapi og workshops. Du vælger tidspunkter, sætter pladsgrænser og bestemmer, hvad deltagerne skal se. Doodle sender bekræftelser og påmindelser, og din tilknyttede Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender opdateres, når tiderne fyldes op.

Opbyg et enkelt, sikkert tilmeldingsflow for grupper

Et godt tilmeldingsflow hjælper kunderne med at sige ja og viser dem, hvad de kan forvente. Brug disse trin til at oprette tilmeldingsark til en terapigruppe eller workshop.

Definer dit tilbud Navngiv din gruppe med et klart sprog, som klienterne forstår

Tilføj en kort beskrivelse med mål, hvem det er for og grundregler

Angiv format og sted, f.eks. personligt, Zoom eller hybrid Angiv tidsintervaller og kapacitet Opret ugentlige sessioner eller en enkelt workshopdato

Begræns antallet af pladser pr. session, så det matcher din kliniske plan

Tilføj buffertid til noter og lokaleskift Beskyt privatlivets fred fra starten I Doodle Pro skal du slå Skjul deltageroplysninger til, så navne ikke er synlige for andre.

Bed kun om fornavn og e-mail i RSVP'en, reserver klinisk screening til 1:1 Reducer antallet af udeblivelser med klare grænser Sæt en tilmeldingsfrist, f.eks. 24 timer før sessionen

Aktivér automatiske påmindelser, der sendes ud før hvert møde Forbind de værktøjer, du allerede bruger Synkroniser din kalender, så Doodle kun tilbyder tider, der virkelig er åbne

Tilføj et Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- eller Cisco Webex-link til hvert slot

Brug brugerdefineret branding til at tilføje dit logo og dine farver Planlæg indtag og pasform Brug et Doodle 1:1-link til at planlægge et kort screeningsopkald

Hvis workshoppen er betalt, kan du opkræve betaling for screeningen eller rådføre dig med Stripe på bookingsiden eller 1:1

Indstil kapaciteten på den rigtige måde

Gruppestørrelsen påvirker sikkerheden og resultaterne. I tilmeldingsarket skal du indstille antallet af pladser pr. slot, så det passer til din metode.

Færdighedsgrupper kan køre godt med 10 til 12 pladser

Procesgrupper har ofte 6 til 8 pladser

Workshops kan skaleres til 25-40 pladser med en medfacilitator.

Hvis du forventer stor efterspørgsel, kan du tilføje et ekstra slot på et senere tidspunkt. Du kan også oprette en tekstboks med titlen Join waitlist og flytte folk til åbne pladser, efterhånden som de dukker op.

Hold deltageroplysningerne private

Fortrolighed starter ved tilmeldingen. Med Hide participant details er det kun dig, der ser navne. I din offentlige beskrivelse skal du undgå enhver anmodning om PHI. Hold kliniske spørgsmål i din 1:1-screening eller EHR-intagelsesformularer.

Inkluder en kort samtykkeerklæring i beskrivelsen:

Deltagelse er frivillig

Gruppens regler om respekt og fortrolighed

Krisekontakter, hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp

Tilføj telehealth-links uden ekstra e-mails

Tilføj dit videolink til hvert slot, så klienterne modtager det i deres bekræftelse. Doodle fungerer med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams og Cisco Webex. For personlige grupper skal du inkludere lokalets navn, adgang til bygningen og parkeringstips.

Praktiske tips til travle terapeuter og rådgivere

Brug disse tips til at oprette tilmeldingsark, der fungerer i det virkelige liv.

Tip 1: Opret et tilmeldingsark pr. gruppe - Hold en 8-ugers angstgruppe adskilt fra en sorggruppe. På den måde undgår du forvirring og gør kalenderstyringen enkel.

Tip 2: Tilbyd to eller tre tidspunkter - Tilføj tirsdag kl. 18, onsdag kl. 12 og lørdag formiddag. Klienterne vælger det tidspunkt, der passer til deres arbejde og familie.

Tip 3: Sæt en klar tilmeldingsfrist - Luk for tilmeldinger 24 timer før den første session. Det giver dig tid til at gennemgå listen og sende retningslinjer til gruppen.

Tip 4: Brug automatiske påmindelser - Aktivér påmindelser 24 timer og 2 timer før hver session. Det alene reducerer antallet af udeblivelser og forsinkede ankomster.

Tip 5: Hold navne private - Slå Skjul deltageroplysninger til i Doodle Pro for at beskytte fortroligheden. Brug initialer i alle filer, du eksporterer.

Tip 6: Synkroniser din kalender - forbind Google, Outlook eller Apple Calendar. Doodle vil undgå konflikter og foreslå tidspunkter, der passer til din virkelige tidsplan.

Tip 7: Brug 1:1 til screening - Link en Doodle 1:1 til et kort opkald før gruppen. Tilbyd tre til fem tider, og lad Doodle håndtere booking og bekræftelser.

Tip 8: Opkræv betaling efter behov - Til betalte workshops eller CE-sessioner kan du bruge Doodle Booking Page eller 1:1 med Stripe til at opkræve gebyrer ved booking. Vælg betal nu eller reserver med senere betaling.

Tip 9: Tilføj bufferblokke - Tilføj 15 minutter før og efter hver session. Det beskytter dine noter og understøtter god tidsstyring.

Tip 10: Del tilmeldinger sikkert - Send invitationer direkte fra Doodle til op til 1000 kontakter, eller del et link med henvisningspartnere. Ingen eksponering af deltagernes navne.

Tip 11: Brug Zapier til at holde systemerne synkroniseret - Forbind Doodle med dit EHR- eller e-mailværktøj via Zapier. Tilføj nye tilmeldinger til et segment uden manuel indtastning.

Tip 12: Skriv klare beskrivelser hurtigt - I Doodle Pro kan du bruge AI-genererede beskrivelser og derefter finpudse tone og længde. Det sparer tid, samtidig med at du bevarer din kliniske stemme.

Almindelige fejl at undgå

Undgå disse faldgruber, når du opretter tilmeldingssedler til gruppeterapi og workshops.

Fejl Sådan løser du den At stille kliniske spørgsmål i den offentlige tilmelding Hold PHI ude af beskrivelsen. Brug 1:1 eller din EPJ til struktureret indtag. At lade kapaciteten være ubegrænset For mange deltagere skader sikkerheden og læringen. Fastsæt pladser pr. slot for hver gruppe. Glemte påmindelser Kunderne har travlt. Automatiske påmindelser reducerer antallet af udeblivelser uden ekstra administration. Deling af en vagtplan i et offentligt link Vis ikke navne for andre deltagere. Slå det til: Skjul deltageroplysninger Ikke screening for gruppetilpasning En kort 1:1-screening hjælper dig med at støtte gruppen og den enkelte. Blander tilbagevendende sessioner med engangsarrangementer i ét ark Opret separate tilmeldingsark til serier og enkeltstående workshops, så deltagelse og beskeder forbliver tydelige. Ikke at forbinde din kalender At springe kalendersynkronisering over kan føre til konflikter. Forbind din Google-, Outlook- eller Apple-kalender for at holde din tidsplan ren.

Værktøjer og løsninger, der gør det nemt at planlægge

Se her, hvordan Doodle hjælper terapeuter og rådgivere på alle trin.

Værktøj eller funktion Hvordan det hjælper Tilmeldingsark Opret din begivenhed, tilføj tidsintervaller, og angiv antallet af pladser pr. session. Hold deltageroplysningerne skjult med Doodle Pro, tilføj deadlines og send automatiske påmindelser. Brug brugerdefineret branding til at tilføje dit logo og farver, der matcher din praksis. Afstemninger i grupper Er du ikke sikker på, hvornår du skal starte en ny gruppe? Brug Group Polls til at spørge interesserede klienter, hvilket tidspunkt der passer bedst, og opret derefter et tilmeldingsark på det vindende tidspunkt. Inviter op til 1000 deltagere, hvis du kører fællesskabsprogrammer. Booking-side Del et bookinglink til kontortid eller betalte workshops. Forbind Stripe for at opkræve gebyrer, når klienter booker. Bookingsiden viser kun dine ledige tider baseret på din kalender. 1:1 Tilbyd en liste med screeningstider, og lad kunderne vælge. Doodle sender bekræftelser og opdaterer din kalender. Du kan også forbinde Stripe til betalte konsultationer, hvis det er nødvendigt. Integration af kalendere Tilslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender. Doodle vil undgå konflikter og foreslå tidspunkter, der passer til din virkelige tidsplan. Forbindelsen er sikker, og det er kun dig, der kan se dine kalenderoplysninger. Videokonferencer Tilføj links til Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco til dine sessioner. Kunderne modtager linket i deres bekræftelser og påmindelser. Fortrolighed og sikkerhed Doodle tilbyder datasikkerhed og privatliv på virksomhedsniveau. Med Doodle Pro kan du skjule deltageroplysninger og køre en annoncefri oplevelse. Beskeder i stor skala Send invitationer via e-mail direkte fra Doodle til op til 1000 deltagere. Det er en fordel, når du arbejder med henvisningskilder, skoler eller partnere i lokalsamfundet. Zapier-forbindelser Send nye tilmeldinger til din e-mail-liste, EPJ-indsamling eller SMS-værktøj ved hjælp af Zapier. Hold dine data, hvor du har brug for dem, uden at skulle kopiere og indsætte dem manuelt.

Eksempler fra den virkelige verden i behandlingsmiljøer

Scenarie Hvordan Doodle hjælper Privat praksis - 8-ugers angstgruppe Danielle kører en 8-ugers CBT-gruppe ved hjælp af et tilmeldingsark med 10 pladser. Skjul deltageroplysninger, tilføj påmindelser, og brug Doodle 1:1 til screeninger. Kalendersynkronisering holder hendes sessioner konfliktfri. Sorg-workshop med betalt tilmelding Marcus opretter et tilmeldingsark med 25 pladser og en bookingside med Stripe til betalinger. Doodle-påmindelser og Zoom-links reducerer antallet af udeblivelser. Universitetets rådgivningscenter - grupper om studiefærdigheder Personalet bruger gruppeafstemninger til at vælge tidspunkter, oprette tilmeldingsark med loft og synkronisere kalendere for alle facilitatorer. Zapier automatiserer sporing af tilmeldinger og påmindelser. Fællesskabsagentur - traumeinformeret gruppe Et 6-ugers tilmeldingsark med 6 pladser og klare grundregler. 1:1-links styrer screeningsopkald, og buffertider beskytter personalet. CE-træning for lokale klinikere En 3-timers CE-træning med 40 pladser. Bookingsiden indsamler Stripe-betalinger, og påmindelser inkluderer adresse- og parkeringsoplysninger. Opfølgende spørgsmål og svar bookes via 1:1.

Vigtige erfaringer

Brug tilmeldingsblanketter til at indstille klare slots, pladsgrænser og påmindelser for grupper og workshops

Beskyt fortroligheden ved at skjule deltageroplysninger og holde PHI ude af offentlige felter

Forbind dine kalender- og videoværktøjer, så kunderne får nøjagtige tider og links

Brug 1:1 til screening og bookingside med Stripe til betalte events

Gruppeafstemninger hjælper dig med at vælge tider, før du offentliggør dit tilmeldingsark

Kom i gang med bedre planlægning

Du hjælper klienter med at skabe meningsfulde forandringer. Din planlægning bør understøtte det arbejde. Brug Doodle Sign-up Sheets til at indstille tidspunkter, begrænse antallet af pladser og holde navne private. Tilføj påmindelser, forbind din kalender, og lad Doodle håndtere bekræftelser, mens du fokuserer på pleje.

Opret dit første tilmeldingsark på få minutter. Hvis du også har brug for screeningslinks eller betalt registrering, kan du tilføje en bookingside eller 1:1 og forbinde Stripe. Doodle fungerer med Google Kalender, Outlook og Apple Kalender samt Zoom, Google Meet, Microsoft Teams og Cisco.

Er du klar til at forenkle din planlægning? Opret en Doodle og se, hvordan terapeuter og rådgivere sparer timer hver uge.