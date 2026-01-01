Praca zdalna nie jest dziś bynajmniej nowym tematem: wszyscy wiedzą, na czym polega, i że – jeśli jest odpowiednio zorganizowana – faktycznie się sprawdza. Instagram od lat pokazuje nam, że można pracować nawet na plaży.

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A co z tym, by sprawić, by wszyscy – w tym miłośnicy odległych plaż – czuli się częścią firmy? Jak sprawić, by zespół naprawdę czuł się jak zespół, nawet gdy nie dzieli wspólnej przestrzeni biurowej, nie pije razem kawy ani piwa? Odpowiedzi są różne, ale dobrym punktem wyjścia są trzy zasady: ustal odpowiednie wartości, zatrudnij odpowiednich ludzi i świadomie staraj się utrzymać ich zaangażowanie.

Wspólna wizja, wspólna motywacja

„Ludzie nie kupują tego, co robisz; kupują dlaczego „To ty to robisz. A to, co robisz, po prostu potwierdza to, w co wierzysz” – mówi Simon Sinek, konsultant ds. organizacji, autor i popularny prelegent TED Talk. Jeśli potrafisz jasno wyjaśnić, po co istnieje twoja firma, dlaczego każdego ranka wstajesz z łóżka i dlaczego reszta twojego zespołu powinna się tym przejmować, to według Sineka jesteś na dobrej drodze.

Sinek wyjaśnia, że bez wspólnej wizji utrzymanie zgranego i zadowolonego zespołu jest trudne, jeśli nie niemożliwe: „Wspaniałe firmy nie zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, by ich motywować, lecz zatrudniają osoby już zmotywowane i je inspirują. <…> Jeśli nie dasz zmotywowanym ludziom czegoś, w co mogą wierzyć, czegoś większego niż ich praca, do czego mogą dążyć, sami zmotywują się do poszukiwania nowej pracy, a ty zostaniesz z tymi, którzy zostaną”.

Co Stephen Covey zachęca firmy do tego w swoim bestsellerze Siedem nawyków ludzi wysoce skutecznych doskonale uzupełnia idee Sineka. W swojej książce Covey zachęca nas do sformułowania osobistej misji i, co ciekawe, kieruje tę zachętę również do firm. Tak jak ludzie potrzebują zasad przewodnich, tak i organizacje powinny opracować swoją misję w oparciu o wspólne wartości. Im bardziej partycypacyjny jest proces tworzenia tej misji, tym większe jest prawdopodobieństwo, że pracownicy będą przestrzegać tych wartości i je promować. Misja jest niczym latarnia morska, dzięki której wszyscy pracownicy – niezależnie od tego, czy pracują z kanapy, biurka czy hamaka – będą mogli zorientować się, w którym kierunku podążać.

Wartości są jak guziki: trzymają wszystko w całości

Wspólna wizja jest nie tylko ważna, ale także kluczowy: oto, co mówią konsultanci, autorzy i badacze. Czy grupa osób niezainteresowanych może skutecznie współpracować? Tak. Czy istnieje ogromna różnica, gdy wszyscy członkowie tej grupy są pełni entuzjazmu i zaangażowani? Zdecydowanie tak.

W tej samej książce Covey mówi o osobistej cechie, jaką jest proaktywność: zdolności do wyboru naszej reakcji na okoliczności. „Różnica między ludźmi, którzy wykazują inicjatywę, a tymi, którzy tego nie robią, jest dosłownie jak różnica między dniem a nocą. Nie mówię tu o różnicy w skuteczności rzędu 25–50 procent; mówię o różnicy przekraczającej 5000 procent, zwłaszcza jeśli są to osoby inteligentne, świadome i wrażliwe na innych”.

Ustalenie właściwych wartości i jasne przekazywanie ich członkom zespołów pracujących zdalnie może zdziałać cuda. W naszym kolejnym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób kilka zasad przywództwa, które wyznaczają określoną strategię komunikacyjną, może sprawić, że te cuda będą trwałe.