दूरस्थ कार्य आजकल कोई नई बात नहीं है: हर कोई जानता है कि यह क्या है, और यदि इसे सही ढंग से सुगम बनाया जाए तो यह वास्तव में काम करता है। इंस्टाग्राम हमें वर्षों से बता रहा है कि कोई भी अपना काम समुद्र तट से कर सकता है।

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लेकिन दूरस्थ समुद्र तट प्रेमियों सहित सभी को कंपनी का हिस्सा महसूस कराने के लिए क्या किया जाए? जब वे एक ही ऑफिस स्पेस, कॉफ़ी या बीयर साझा नहीं कर रहे हों, तब यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करें कि टीम वास्तव में एक टीम की तरह महसूस करे? जवाब अलग-अलग होते हैं, फिर भी तीन सिद्धांत एक अच्छी शुरुआत के रूप में काम आते हैं: सही मूल्यों को स्थापित करें, सही लोगों को शामिल करें, और उन्हें संलग्न बनाए रखने के लिए सचेत प्रयास करें।

साझा दृष्टि, साझा प्रेरणा

लोग वह नहीं खरीदते जो आप करते हैं; वे खरीदते हैं क्यों "तुम इसे करते हो। और जो तुम करते हो, वह बस यह साबित करता है कि तुम क्या मानते हो।" कहते हैं साइमन सिनकएक संगठनात्मक सलाहकार, एक लेखक और एक लोकप्रिय TED टॉक वक्ता। यदि आप यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपकी कंपनी क्यों मौजूद है, आप हर सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, और आपकी टीम के बाकी सदस्य क्यों परवाह करें, तो आप सही रास्ते पर हैं, सिनक के अनुसार।

साझा दृष्टि के बिना, सिनेक बताते हैं, एक खुशहाल टीम को एक साथ रखना चुनौतीपूर्ण, यदि असंभव नहीं तो, है: "महान कंपनियाँ कुशल लोगों को काम पर रखकर उन्हें प्रेरित नहीं करतीं, वे पहले से ही प्रेरित लोगों को काम पर रखकर उन्हें प्रेरणा देती हैं। <…> जब तक आप प्रेरित लोगों को विश्वास करने के लिए कुछ न दें, कुछ ऐसा जो उनके काम से बड़ा हो और जिसके लिए वे काम कर सकें, वे खुद को नई नौकरी खोजने के लिए प्रेरित कर लेंगे और आप बचे हुए लोगों के साथ फँस जाएंगे।"

क्या स्टीफन कोवी अपनी बेस्ट-सेलिंग में कंपनियों को ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की सात आदतें यह साइनेक के विचारों का अच्छी तरह पूरक है। कोवे की पुस्तक में, वह हमें अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए आमंत्रित करते हैं और, दिलचस्प रूप से, इस निमंत्रण को कंपनियों तक भी बढ़ाते हैं। जैसे लोगों को अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, वैसे ही संगठनों को भी साझा मूल्यों के आधार पर अपना मिशन स्टेटमेंट विकसित करना चाहिए। और जितना अधिक सहभागी इस मिशन स्टेटमेंट का विकास होगा, उतना ही अधिक कर्मचारी इन मूल्यों का पालन करने और उन्हें बढ़ावा देने की संभावना रखेंगे। मिशन स्टेटमेंट एक प्रकाशस्तंभ की तरह है जिससे सभी कर्मचारी – चाहे वे अपने दूरस्थ सोफ़ों, डेस्क, या झूला पर हों – खुद को उन्मुख कर सकेंगे।

मूल्य बटनों की तरह होते हैं: वे चीज़ों को एक साथ बनाए रखते हैं।

न केवल एक साझा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण: यह वही है जो सलाहकार, लेखक और शोधकर्ता कह रहे हैं। क्या असंलग्न लोगों का एक समूह एक साथ काम कर सकता है? हाँ। जब वह समूह पूरी तरह उत्साही और संलग्न होता है तो क्या एक अविश्वसनीय अंतर होता है? निश्चित रूप से।

उसी पुस्तक में, कोवी सक्रिय होने की व्यक्तिगत गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं: अपनी परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने में सक्षम होना। "जो लोग पहल करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच का अंतर सचमुच दिन और रात का अंतर है। मैं प्रभावशीलता में 25 से 50 प्रतिशत के अंतर की बात नहीं कर रहा; मैं 5000 से अधिक प्रतिशत के अंतर की बात कर रहा हूँ, विशेषकर यदि वे चतुर, जागरूक और दूसरों के प्रति संवेदनशील हों।"

सही मूल्यों को स्थापित करना और उन्हें दूरस्थ टीमों में स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना चमत्कार कर सकता है। हमारे अगले लेख में हम देखेंगे कि कैसे कुछ नेतृत्व सिद्धांत जो एक विशिष्ट संचार रणनीति निर्धारित करते हैं, उन चमत्कारों को टिकाऊ बना सकते हैं।