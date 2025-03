Fjernarbejde er næppe et nyt emne i dag: Alle ved, hvad det er, og at det faktisk fungerer, hvis det er korrekt faciliteret. Instagram har i årevis fortalt os, at man kan udføre sit arbejde fra stranden.

Men hvad med at få alle, inklusive de fjerntliggende strandelskere, til at føle sig som en del af virksomheden? Hvad med at sikre, at dets team rent faktisk føler sig som et team, når de ikke deler kontorlokaler, kaffe eller øl? Svarene varierer, men tre principper tjener som en god start: sæt de rigtige værdier, få de rigtige mennesker og gør en bevidst indsats for at holde dem engagerede.

Fælles vision, fælles motivation

"Folk køber ikke, hvad du gør; de køber hvorfor du gør det. Og det, du gør, beviser simpelthen, hvad du tror på", siger Simon Sinek, organisationskonsulent, forfatter og populær TED-talk-talker. Hvis du kan formulere, hvorfor din virksomhed eksisterer, hvorfor du står ud af sengen hver morgen, og hvorfor resten af dit team bør være interesseret, er du ifølge Sinek på rette vej.

Uden den fælles vision, forklarer Sinek, er det en udfordring, hvis ikke umuligt, at holde sammen på et glad team: "Store virksomheder ansætter ikke dygtige folk og motiverer dem, de ansætter allerede motiverede folk og inspirerer dem. <...> Medmindre du giver motiverede mennesker noget at tro på, noget større end deres job at arbejde hen imod, vil de motivere sig selv til at finde et nyt job, og du vil sidde fast med dem, der er tilbage."

Det, som Stephen Covey opfordrer virksomheder til at gøre i sin bestseller The Seven Habits of Highly Effective People, supplerer fint Sineks idéer. I Covey's bog opfordrer han os til at skrive vores personlige mission statement og udvider interessant nok denne opfordring til virksomheder. Ligesom mennesker har brug for deres vejledende principper, bør organisationer også udvikle deres mission statement baseret på fælles værdier. Og jo mere deltagende udviklingen af denne missionserklæring er, jo mere sandsynligt er det, at medarbejderne vil tilslutte sig og fremme disse værdier. Missionserklæringen er som et fyrtårn, som alle medarbejdere - fra deres fjerntliggende sofaer, skriveborde eller hængekøjer - vil kunne orientere sig efter.

Værdier er som knapper: de holder tingene sammen

En fælles vision er ikke kun vigtig, den er afgørende: det er det, som konsulenter, forfattere og forskere siger. Er det muligt at have en gruppe af uengagerede mennesker, der arbejder sammen? Ja. Er der en utrolig forskel, når denne gruppe alle er entusiastiske og engagerede? Helt sikkert.

I den samme bog taler Covey om den personlige egenskab ved at være proaktiv: at kunne vælge vores reaktion på vores omstændigheder. "Forskellen mellem folk, der udøver initiativ, og dem, der ikke gør det, er bogstaveligt talt forskellen mellem nat og dag. Jeg taler ikke om en forskel på 25 til 50 procent i effektivitet; jeg taler om en forskel på over 5000 procent, især hvis de er kloge, bevidste og følsomme over for andre."

Det kan udrette mirakler at sætte de rigtige værdier og kommunikere dem klart i fjernteams. I vores næste artikel vil vi se, hvordan flere ledelsesprincipper, der fastlægger en bestemt kommunikationsstrategi, kan gøre disse mirakler bæredygtige.