Le travail à distance n'est guère un sujet nouveau de nos jours : tout le monde sait ce que c'est, et, s'il est facilité correctement, qu'il fonctionne réellement. Instagram nous dit depuis des années que l'on peut faire son travail depuis la plage.

Pourtant, qu'en est-il de faire en sorte que chacun, y compris les amateurs de plage éloignés, se sente partie intégrante de l'entreprise ? Comment faire en sorte que son équipe se sente réellement comme une équipe lorsqu'elle ne partage pas un espace de bureau, un café ou des bières ? Les réponses varient, mais trois principes constituent un bon point de départ : définir les bonnes valeurs, recruter les bonnes personnes et s'efforcer de maintenir leur engagement.

Vision partagée, motivation partagée

"Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et ce que vous faites prouve simplement ce que vous croyez", déclare Simon Sinek, un consultant en organisation, un auteur et un conférencier populaire de TED Talk. Si vous pouvez expliquer pourquoi votre entreprise existe, pourquoi vous vous levez chaque matin et pourquoi le reste de votre équipe devrait s'y intéresser, vous êtes sur la bonne voie, selon Sinek.

Sans vision commune, Sinek explique, il est difficile, voire impossible, de garder une équipe heureuse : "Les grandes entreprises n'embauchent pas des personnes compétentes et les motivent, elles embauchent des personnes déjà motivées et les inspirent. <...> À moins que vous ne donniez aux personnes motivées quelque chose en quoi croire, quelque chose de plus grand que leur travail pour lequel travailler, elles se motiveront elles-mêmes pour trouver un nouvel emploi et vous serez coincé avec celui qui reste."

Ce que Stephen Covey invite les entreprises à faire dans son best-seller The Seven Habits of Highly Effective People complète bien les idées de Sinek. Dans son livre, Covey nous invite à rédiger notre déclaration de mission personnelle et, fait intéressant, il étend cette invitation aux entreprises. Tout comme les personnes ont besoin de leurs principes directeurs, les organisations devraient elles aussi élaborer leur déclaration de mission sur la base de valeurs communes. Et plus l'élaboration de cette déclaration de mission est participative, plus les employés sont susceptibles d'adhérer à ces valeurs et de les promouvoir. La déclaration de mission est comme un phare auquel tous les employés - depuis leurs canapés, bureaux ou hamacs éloignés - pourront s'orienter.

Les valeurs sont comme des boutons : elles maintiennent les choses ensemble.

Non seulement une vision partagée est importante, mais elle est cruciale : c'est ce que disent les consultants, les auteurs et les chercheurs. Est-il possible d'avoir un groupe de personnes non engagées qui travaillent ensemble ? Oui. La différence est incroyable lorsque ce groupe est enthousiaste et engagé ? Absolument.

Dans le même livre, Covey parle de la qualité personnelle d'être proactif : être capable de choisir notre réponse à nos circonstances. "La différence entre les personnes qui font preuve d'initiative et celles qui ne le font pas est littéralement la différence entre la nuit et le jour. Je ne parle pas d'une différence d'efficacité de 25 à 50 % ; je parle d'une différence de plus de 5000 %, en particulier s'ils sont intelligents, conscients et sensibles aux autres."

Définir les bonnes valeurs et les communiquer clairement au sein des équipes distantes peut faire des miracles. Dans notre prochain article, nous verrons comment plusieurs principes de leadership qui définissent une certaine stratégie de communication peuvent rendre ces miracles durables.