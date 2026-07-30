Distansarbete är knappast något nytt ämne nuförtiden: alla vet vad det är, och att det faktiskt fungerar om det organiseras på rätt sätt. Instagram har i flera år visat oss att man kan sköta sitt arbete från stranden.

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Men hur kan man få alla – även de som älskar att arbeta på avlägsna stränder – att känna sig som en del av företaget? Hur kan man se till att teamet verkligen känner sig som ett team när man inte delar kontorsutrymme, kaffe eller öl? Svaren varierar, men tre principer är en bra utgångspunkt: fastställ rätt värderingar, rekrytera rätt personer och gör medvetna ansträngningar för att hålla dem engagerade.

Gemensam vision, gemensam motivation

”Folk köper inte det du gör; de köper varför ”Du gör det. Och det du gör bevisar helt enkelt vad du tror på”, säger Simon Sinek, organisationskonsult, författare och populär TED Talk-talare. Om du kan förklara varför ditt företag finns, varför du stiger upp ur sängen varje morgon och varför resten av ditt team borde bry sig, är du på rätt väg, enligt Sinek.

Utan en gemensam vision, förklarar Sinek, är det svårt, om inte omöjligt, att hålla ihop ett nöjt team: ”Framgångsrika företag anställer inte kompetenta människor och motiverar dem, utan de anställer redan motiverade människor och inspirerar dem. <…> Om du inte ger motiverade människor något att tro på, något större än deras jobb att sträva efter, kommer de att motivera sig själva att söka ett nytt jobb och du kommer att sitta kvar med dem som är kvar.”

Vad Stephen Covey uppmanar företag att göra i sin bästsäljare De sju vanorna hos mycket effektiva människor kompletterar Sineks idéer på ett utmärkt sätt. I Coveys bok uppmanar han oss att formulera vårt personliga uppdragsuttalande och, intressant nog, riktar han denna uppmaning även till företag. Precis som människor behöver sina vägledande principer bör även organisationer utforma sitt uppdragsuttalande utifrån gemensamma värderingar. Och ju mer deltagande utvecklingen av denna verksamhetsbeskrivning är, desto mer sannolikt är det att medarbetarna kommer att följa och främja dessa värderingar. Verksamhetsbeskrivningen är som en fyr som alla medarbetare – från sina soffor, skrivbord eller hängmattor på distans – kan orientera sig efter.

Värden är som knappar: de håller ihop allt

En gemensam vision är inte bara viktig, den är avgörande: Det här är vad konsulter, författare och forskare säger. Är det möjligt att få en grupp oengagerade människor att samarbeta? Ja. Är det en enorm skillnad när alla i gruppen är entusiastiska och engagerade? Absolut.

I samma bok talar Covey om den personliga egenskapen att vara proaktiv: att kunna välja hur vi reagerar på våra omständigheter. ”Skillnaden mellan människor som tar initiativ och dem som inte gör det är bokstavligen som natt och dag. Jag talar inte om en skillnad på 25 till 50 procent i effektivitet; jag talar om en skillnad på över 5 000 procent, särskilt om de är kloka, medvetna och lyhörda för andra.”

Att fastställa rätt värderingar och kommunicera dem tydligt inom distansarbetande team kan göra underverk. I vår nästa artikel ska vi se hur flera ledarskapsprinciper som ligger till grund för en viss kommunikationsstrategi kan göra dessa underverk hållbara.