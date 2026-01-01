Zurych, 6 września 2018 r.

Amit Shah, amerykański menedżer z branży oprogramowania SaaS, oraz Olivier Rihs, były dyrektor generalny Scout24 Schweiz AG, dołączają do rady nadzorczej Doodle, wiodącego narzędzia do planowania spotkań online.

Amit Shah jest założycielem Jirafe, narzędzia do analizy danych przeznaczonego dla sprzedawców internetowych, które zostało przejęte przez firmę SAP. Następnie pełnił funkcję dyrektora ds. przychodów w dziale mikrousług w firmie SAP, a obecnie zasiada również w radzie nadzorczej firmy Magnolia zajmującej się oprogramowaniem.

Olivier Rihs odegrał kluczową rolę w rozwoju firmy Scout24 i zainicjował udaną współpracę z działającą na skalę globalną firmą inwestycyjną KKR. Scout24 Schweiz AG prowadzi szereg internetowych platform handlowych poświęconych samochodom, nieruchomościom i ogłoszeniom.

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Samuel Hügli, członek zarządu i dyrektor ds. technologii i przedsięwzięć w Tamedia, a także prezes zarządu Doodle AG, komentuje: „Amit Shah dysponuje rozległą międzynarodową siecią kontaktów w branży technologicznej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które stanowią kluczowy rynek dla strategii rozwoju firmy Doodle. Jest on również ekspertem w dziedzinie aplikacji typu software-as-a-service (SaaS) oraz modeli subskrypcji online. Olivier Rihs wnosi bogate doświadczenie w dziedzinie e-biznesu i doskonale zna się na nawiązywaniu strategicznych partnerstw międzynarodowych. Oprócz wzmocnienia międzynarodowego rozwoju Doodle mamy ambitne plany dotyczące zwiększenia bazy klientów korzystających z subskrypcji.”

W 2014 roku firma Doodle została przejęta przez szwajcarską grupę medialną Tamedia. Po okresie stałego wzrostu przychodów z reklam Tamedia na początku 2017 roku rozpoczęła proces przechodzenia na model biznesowy oparty na subskrypcji i od tego czasu wspiera rozwój oferty produktowej oraz zespołu Doodle. Obecnie firma Doodle zatrudnia ponad 50 osób w czterech biurach w Zurychu, Berlinie, Tel Awiwie i Belgradzie. Co miesiąc z tego internetowego narzędzia do planowania spotkań korzysta ponad 28 milionów osób na całym świecie, a usługa subskrypcyjna jest regularnie wzbogacana o nowe funkcje biznesowe.