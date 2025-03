Zürich, 6. september 2018

Den amerikanske SaaS-softwarechef Amit Shah og Olivier Rihs, tidligere CEO for Scout24 Schweiz AG, indtræder i bestyrelsen for Doodle, det førende online planlægningsværktøj.

Amit Shah er grundlægger af Jirafe, et dataanalyseværktøj til onlineforhandlere, som blev opkøbt af SAP. Derefter var han Chief Revenue Officer for Micro-services hos SAP og sidder også i bestyrelsen for softwarevirksomheden Magnolia.

Olivier Rihs var medvirkende til udviklingen af Scout24 og tog initiativ til det vellykkede partnerskab med det globalt aktive investeringsfirma KKR. Scout24 Schweiz AG driver en række online-markedspladser for biler, ejendomme og små annoncer.

Samuel Hügli, medlem af direktionen og leder af Technology & Ventures i Tamedia samt bestyrelsesformand for Doodle AG, udtaler "Amit Shah har et omfattende internationalt netværk inden for teknologi, især i USA, som er et vigtigt marked for Doodles vækststrategi. Han er også ekspert i software-as-a-service (SaaS)-applikationer og online abonnementsmodeller. Olivier Rihs har stor erfaring inden for e-business og har et indgående kendskab til etablering af strategiske internationale partnerskaber. Ud over at styrke Doodles internationale vækst har vi ambitiøse planer om at øge kundebasen for abonnementer."

Doodle blev overtaget af den schweiziske mediekoncern Tamedia i 2014. Efter en periode med vedvarende vækst i reklameindtægterne kickstartede Tamedia overgangen til abonnementsforretningsmodellen i begyndelsen af 2017 , og støtter siden da forbedringen af Doodles produktlinje og team. Doodle beskæftiger nu mere end 50 medarbejdere fordelt på fire kontorer i Zürich, Berlin, Tel Aviv og Beograd. Hver måned bruges online planlægningsværktøjet af over 28 millioner mennesker verden over og får jævnligt nye forretningsfunktioner til abonnementstjenesten.