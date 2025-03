Zurich, le 6 septembre 2018

Le dirigeant américain de logiciels SaaS Amit Shah et Olivier Rihs, ancien CEO de Scout24 Schweiz AG, rejoignent le conseil d'administration de Doodle, le principal outil de planification en ligne.

Amit Shah est le fondateur de Jirafe, un outil d'analyse de données pour les détaillants en ligne, qui a été acquis par SAP. Il a ensuite occupé le poste de Chief Revenue Officer pour les micro-services chez SAP et siège également au conseil d'administration de la société de logiciels Magnolia.

Olivier Rihs a joué un rôle déterminant dans le développement de Scout24 et a initié le partenariat réussi avec la société d'investissement KKR, active au niveau mondial. Scout24 Schweiz AG gère plusieurs places de marché en ligne pour les voitures, les biens immobiliers et les petites annonces.

Samuel Hügli, membre du comité de direction et responsable de Technology & Ventures de Tamedia ainsi que président du conseil d'administration de Doodle AG, commente : "Amit Shah dispose d'un vaste réseau international dans le domaine de la technologie, notamment aux États-Unis, un marché clé pour la stratégie de croissance de Doodle. Il est également un expert des applications SaaS (Software-as-a-Service) et des modèles d'abonnement en ligne. Olivier Rihs apporte une grande expérience du commerce électronique et connaît parfaitement la mise en place de partenariats stratégiques internationaux. En plus de renforcer la croissance internationale de Doodle, nous avons des plans ambitieux pour augmenter la base de clients par abonnement."

Doodle a été racheté par le groupe de médias suisse Tamedia en 2014. Après une période de croissance soutenue des revenus publicitaires, Tamedia a donné le coup d'envoi de la transition vers le modèle économique de l'abonnement début 2017 , et soutient depuis lors l'amélioration de la gamme de produits et de l'équipe de Doodle. Doodle emploie désormais plus de 50 personnes réparties dans quatre bureaux à Zurich, Berlin, Tel Aviv et Belgrade. Chaque mois, l'outil de planification en ligne est utilisé par plus de 28 millions de personnes dans le monde, et obtient régulièrement de nouvelles fonctionnalités commerciales pour le service d'abonnement.