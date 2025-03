Zurigo, 6 settembre 2018

L'americano Amit Shah, dirigente del settore software SaaS, e Olivier Rihs, ex CEO di Scout24 Schweiz AG, entrano a far parte del Consiglio di amministrazione di Doodle, il principale strumento di pianificazione online.

Amit Shah è il fondatore di Jirafe, uno strumento di analisi dei dati per i rivenditori online, acquisito da SAP. In seguito, ha ricoperto il ruolo di Chief Revenue Officer per i microservizi presso SAP e fa anche parte del Consiglio di amministrazione della società di software Magnolia.

Olivier Rihs è stato determinante nello sviluppo di Scout24 e ha avviato la partnership di successo con la società di investimento KKR, attiva a livello mondiale. Scout24 Schweiz AG gestisce una serie di mercati online per auto, immobili e annunci.

Samuel Hügli, membro del consiglio di amministrazione e responsabile di Technology & Ventures di Tamedia, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Doodle AG, commenta: "Amit Shah ha una vasta rete internazionale nel settore tecnologico, in particolare negli Stati Uniti, un mercato chiave per la strategia di crescita di Doodle. È inoltre un esperto di applicazioni software-as-a-service (SaaS) e di modelli di abbonamento online. Olivier Rihs porta in dote una grande esperienza nell'e-business e ha una grande familiarità con la creazione di partnership internazionali strategiche. Oltre a rafforzare la crescita internazionale di Doodle, abbiamo piani ambiziosi per incrementare la base di clienti in abbonamento".

Doodle è stata acquisita dal gruppo mediatico svizzero Tamedia nel 2014. Dopo un periodo di crescita sostenuta dei ricavi pubblicitari, Tamedia ha dato il via alla transizione verso il modello di business ad abbonamento all'inizio del 2017 e da allora sta sostenendo il potenziamento della linea di prodotti e del team di Doodle. Doodle impiega oggi più di 50 persone in quattro uffici a Zurigo, Berlino, Tel Aviv e Belgrado. Ogni mese lo strumento di programmazione online viene utilizzato da oltre 28 milioni di persone in tutto il mondo, e regolarmente vengono introdotte nuove funzionalità commerciali per il servizio in abbonamento.