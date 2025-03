Zurique, 6 de setembro de 2018

O executivo de software SaaS americano Amit Shah e Olivier Rihs, ex-CEO da Scout24 Schweiz AG, juntaram-se ao Conselho de Administração da Doodle, a principal ferramenta de programação on-line.

Amit Shah é o fundador da Jirafe, uma ferramenta de análise de dados para varejistas online, que foi adquirida pela SAP. Depois disso, ele ocupou o cargo de Chief Revenue Officer para Micro-services na SAP e também faz parte da diretoria da empresa de software Magnolia.

Olivier Rihs foi fundamental para o desenvolvimento do Scout24 e iniciou a parceria de sucesso com a empresa de investimentos KKR, globalmente ativa. A Scout24 Schweiz AG administra uma série de mercados online para automóveis, imóveis e classificados.

Samuel Hügli, Membro do Conselho Administrativo e Chefe de Tecnologia e Empreendimentos da Tamedia, bem como Presidente do Conselho da Doodle AG, comenta: "Amit Shah tem uma extensa rede internacional em tecnologia, particularmente nos EUA, um mercado chave para a estratégia de crescimento da Doodle. Ele também é um especialista em aplicações de software como serviço (SaaS) e modelos de assinatura on-line. Olivier Rihs traz para a mesa uma rica experiência em e-business e está intimamente familiarizado com o estabelecimento de parcerias estratégicas internacionais. Além de fortalecer o crescimento internacional da Doodle, temos planos ambiciosos para aumentar a base de clientes de assinatura".

A Doodle foi adquirida pelo grupo suíço de mídia Tamedia em 2014. Após um período de crescimento sustentado na receita publicitária, a Tamedia deu início à transição para o modelo de negócios de assinaturas no início de 2017, e está desde então apoiando o aprimoramento da linha de produtos e da equipe da Doodle. A Doodle emprega agora mais de 50 pessoas em quatro escritórios em Zurique, Berlim, Tel Aviv e Belgrado. Todos os meses, a ferramenta de programação online é utilizada por mais de 28 milhões de pessoas em todo o mundo, e recebe regularmente novos recursos comerciais para o serviço de assinatura.