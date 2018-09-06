Doodle förstärker sin styrelse med internationell expertis

Zürich, den 6 september 2018

Amit Shah, chef inom amerikansk SaaS-branschen, och Olivier Rihs, tidigare VD för Scout24 Schweiz AG, ansluter sig till styrelsen för Doodle, det ledande verktyget för tidsbokning online.

Amit Shah är grundare av Jirafe, ett verktyg för dataanalys avsett för e-handlare, som förvärvades av SAP. Därefter innehade han befattningen som Chief Revenue Officer för mikrotjänster hos SAP och sitter dessutom i styrelsen för mjukvaruföretaget Magnolia.

Olivier Rihs spelade en avgörande roll i utvecklingen av Scout24 och tog initiativet till det framgångsrika samarbetet med det globalt verksamma investeringsbolaget KKR. Scout24 Schweiz AG driver ett antal online-marknadsplatser för bilar, fastigheter och annonser.

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Samuel Hügli, styrelseledamot och chef för Technology & Ventures på Tamedia samt styrelseordförande i Doodle AG, kommenterar: ”Amit Shah har ett omfattande internationellt nätverk inom teknikbranschen, särskilt i USA, som är en nyckelmarknad för Doodles tillväxtstrategi. Han är dessutom expert på SaaS-applikationer (Software-as-a-Service) och prenumerationsmodeller online. Olivier Rihs bidrar med en stor erfarenhet inom e-handel och har djupgående kunskap om hur man etablerar strategiska internationella partnerskap. Förutom att stärka Doodles internationella tillväxt har vi ambitiösa planer på att utöka vår prenumerantbas.”

Doodle förvärvades av den schweiziska mediekoncernen Tamedia år 2014. Efter en period av stadig tillväxt i annonsintäkterna inledde Tamedia övergången till en prenumerationsbaserad affärsmodell i början av 2017 och har sedan dess bidragit till att stärka Doodles produktutbud och team. Doodle har idag över 50 anställda fördelade på fyra kontor i Zürich, Berlin, Tel Aviv och Belgrad. Varje månad används det webbaserade schemaläggningsverktyget av över 28 miljoner människor världen över, och prenumerationstjänsten utökas regelbundet med nya affärsfunktioner.