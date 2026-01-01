ज़्यूरिख, 6 सितंबर 2018

अमेरिकी SaaS सॉफ़्टवेयर कार्यकारी अमित शाह और Scout24 Schweiz AG के पूर्व सीईओ ओलिवियर रिह्स, अग्रणी ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल Doodle के निदेशक मंडल में शामिल हो रहे हैं।

अमित शाह जिरैफ़ के संस्थापक हैं, जो ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए एक डेटा विश्लेषण उपकरण है, जिसे SAP ने अधिग्रहित कर लिया था। इसके बाद, उन्होंने SAP में माइक्रो-सर्विसेज़ के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी का पद संभाला और सॉफ़्टवेयर कंपनी मैग्नोलिया के निदेशक मंडल में भी सेवा देते हैं।

ओलिवियर रिह्स ने Scout24 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वैश्विक स्तर पर सक्रिय निवेश फर्म KKR के साथ सफल साझेदारी की शुरुआत की। Scout24 Schweiz AG कारों, रियल एस्टेट और वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए कई ऑनलाइन मार्केटप्लेस संचालित करती है।

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साम्युअल ह्यूगली, टैमेडिया के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य और प्रौद्योगिकी एवं वेंचर्स के प्रमुख, साथ ही Doodle एजी के बोर्ड के अध्यक्ष, टिप्पणी करते हैं: "अमित शाह के पास प्रौद्योगिकी में एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो Doodle की विकास रणनीति के लिए एक प्रमुख बाजार है। वह सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (SaaS) अनुप्रयोगों और ऑनलाइन सदस्यता मॉडलों में भी एक विशेषज्ञ हैं। ओलिवियर रिह्स ई-बिजनेस में अनुभव का खजाना लेकर आते हैं और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ स्थापित करने से अच्छी तरह वाकिफ हैं। Doodle की अंतरराष्ट्रीय वृद्धि को मजबूत करने के अलावा, हमारे पास सदस्यता ग्राहक आधार को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं।"

Doodle को 2014 में स्विस मीडिया समूह Tamedia द्वारा अधिग्रहित किया गया था। विज्ञापन राजस्व में निरंतर वृद्धि की एक अवधि के बाद, Tamedia ने 2017 की शुरुआत में सदस्यता व्यवसाय मॉडल में संक्रमण की शुरुआत की, और तब से Doodle के उत्पादों की श्रृंखला और टीम के विकास का समर्थन कर रहा है। Doodle अब ज्यूरिख, बर्लिन, तेल अवीव और बेलग्रेड में चार कार्यालयों में 50 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। हर महीने इस ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग दुनिया भर में 28 मिलियन से अधिक लोग करते हैं, और इसे सब्सक्रिप्शन सेवा के लिए नियमित रूप से नई व्यावसायिक सुविधाएँ मिलती रहती हैं।