Jak zaplanować spotkanie doradcze z klientem dotyczące produktu: przewodnik dla specjalistów ds. zarządzania produktem (PMM)

Konsultacje produktowe z klientami to ustrukturyzowane spotkanie, podczas którego menedżer ds. marketingu produktów B2B zbiera bezpośrednie opinie od klientów korporacyjnych na temat priorytetów planu rozwoju produktu, pozycjonowania oraz luk w ofercie. Sesje te, organizowane co kwartał, należą do najważniejszych punktów kontaktu w kalendarzu wprowadzania produktu na rynek. Wyzwaniem jest logistyka: koordynacja ośmiu nabywców korporacyjnych z różnych stref czasowych, o różnych harmonogramach i korzystających z różnych platform wideo stanowi przede wszystkim problem organizacyjny, a dopiero potem strategiczny. Booking Page serwisu Doodle uwzględnia dostępność w kalendarzu, dzięki czemu każdy klient może samodzielnie zarezerwować termin bez konieczności prowadzenia wieloosobowej wymiany wiadomości e-mail.

🎯 Dlaczego planowanie spotkań doradczych z klientami dotyczących produktów kończy się niepowodzeniem

Każdy menedżer ds. marketingu produktów B2B zna ten schemat. Wysyłasz e-mail z pytaniem „Kiedy Ci pasuje?” do ośmiu osób z firm. Sześć z nich odpowiada w różnych dniach, podając różne terminy. Dwie osoby nigdy nie odpowiadają. Wklejasz terminy do arkusza kalkulacyjnego, zauważasz konflikt, ponownie rozpoczynasz rozmowę i tracisz dwa tygodnie, zanim uda się potwierdzić pierwszą sesję.

Problem ma charakter strukturalny, a nie osobisty. Nabywcy korporacyjni bardzo pilnie strzegą swoich kalendarzy. Proszenie ich o odpowiedź na swobodną prośbę o ustalenie terminu powoduje utrudnienia w zupełnie nieodpowiednim momencie – tuż przed sesją, podczas której potrzebna jest ich życzliwość i szczere opinie. Każda runda wymiany wiadomości pochłania również czas, który menedżer ds. marketingu produktów B2B powinien poświęcić na syntezę, przygotowanie przewodników do dyskusji i materiałów uzupełniających.

Problem pogłębia się, gdy spotkania doradcze z klientami dotyczące produktów odbywają się co kwartał. Oznacza to cztery cykle planowania w ciągu roku, pomnożone przez ośmiu klientów, pomnożone przez nieuniknione prośby o zmianę terminów ze strony kluczowych decydentów, którzy obniżają priorytet spotkań doradczych, gdy na ich biurku ląduje nowa umowa lub wewnętrzny przegląd. Bez systematycznego podejścia planowanie staje się powtarzającym się obciążeniem dla programu.

Złożoność stref czasowych stanowi dodatkowe utrudnienie. Klienci korporacyjni należący do grupy doradczej ds. produktu często pochodzą z Ameryki Północnej, Europy i regionu Azji i Pacyfiku. Menedżer ds. marketingu produktów B2B, proponujący jeden blok czasowy, prawie zawsze kogoś pominie. System, który pokazuje wyłącznie godziny, w których jesteś rzeczywiście dostępny, automatycznie dostosowując je do lokalnej strefy czasowej każdego klienta, eliminuje to wykluczenie bez konieczności ręcznego przeliczania.

🛠 Jak Booking Page Doodle wpisuje się w proces doradztwa produktowego dla klientów

Booking Page Doodle została stworzona właśnie z myślą o takiej sytuacji. Menedżer ds. marketingu produktów B2B ustala dostępne terminy, synchronizuje swój kalendarz i udostępnia jeden link. Każdy klient korporacyjny otwiera ten link, widzi wyłącznie terminy, które są faktycznie dostępne, i wybiera dogodny termin. Bez wymiany e-maili. Bez arkuszy kalkulacyjnych. Bez podwójnych rezerwacji.

Integracja z kalendarzami obejmuje Kalendarz Google, Microsoft Outlook oraz Kalendarz Apple, więc niezależnie od tego, z jakiego systemu korzysta menedżer ds. marketingu produktów B2B, informacje o dostępności są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Gdy klient rezerwuje termin, zostaje on natychmiast zablokowany, co oznacza, że kolejny klient, który otworzy link, nigdy nie zobaczy terminu, który został już zarezerwowany.

Kwestie związane z wideokonferencjami są załatwiane już w momencie rezerwacji. Booking Page serwisu Doodle łączy się z serwisami Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams, dzięki czemu link do spotkania jest generowany automatycznie i dołączany do potwierdzenia. Menedżer ds. marketingu produktów B2B, prowadzący program doradztwa dla klientów, nie musi ręcznie tworzyć linków do wideokonferencji dla ośmiu oddzielnych sesji; każdy klient otrzymuje link do konferencji powiązany z platformą skonfigurowaną przez organizatora.

Booking Page serwisu Doodle umożliwia również dodawanie niestandardowych pytań wstępnych, co jest szczególnie przydatne w przypadku sesji doradczych dotyczących produktów. Przed potwierdzeniem rezerwacji każdy klient korporacyjny może zostać poproszony o wskazanie obszarów produktowych, które chce omówić, aktualnego zastosowania produktu w firmie lub wszelkich napotykanych przeszkód. Dzięki tym informacjom uzyskanym przed sesją menedżer ds. marketingu produktów B2B może dostosować program każdej 60-minutowej sesji, zamiast poświęcać pierwsze 15 minut na zbieranie informacji.

Obsługiwane są również przerwy buforowe między spotkaniami, dzięki czemu menedżer ds. marketingu produktów B2B, prowadzący w ciągu jednego dnia kolejne sesje doradcze dla klientów dotyczące produktów, może zaplanować 10- lub 15-minutową przerwę na sporządzenie notatek, przejście między sesjami lub zakończenie spotkania bez konieczności ręcznego blokowania czasu w kalendarzu między poszczególnymi rezerwacjami.

Booking Page Doodle obsługuje funkcję automatycznego wykrywania strefy czasowej, dzięki czemu każdy klient korporacyjny widzi dostępne terminy w swojej lokalnej strefie czasowej bez konieczności uzyskiwania instrukcji od menedżera ds. marketingu produktów B2B.

⚙️ Konfiguracja procesu rezerwacji konsultacji produktowej dla klientów

Skonfigurowanie programu doradztwa produktowego dla klientów wymaga przeprowadzenia jednej sesji konfiguracyjnej. Menedżer ds. marketingu produktów B2B tworzy Booking Page, podłącza swój kalendarz, określa czas trwania sesji (zazwyczaj 60 minut na merytoryczną rozmowę doradczą), ustala czas rezerwowy, dodaje pytania wstępne oraz wybiera platformę wideokonferencyjną: Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams.

Link jest następnie udostępniany bezpośrednio każdemu klientowi korporacyjnemu w pierwszym e-mailu z ofertą. Ponieważ Booking Page odzwierciedla aktualną dostępność w kalendarzu, można ją wysłać jednocześnie do wszystkich ośmiu klientów bez ryzyka wystąpienia podwójnych rezerwacji. Każdy klient dokonuje rezerwacji samodzielnie, a kalendarz menedżera ds. marketingu produktów B2B zapełnia się automatycznie w miarę rezerwowania terminów.

Przed każdą sesją organizator i klient otrzymują automatyczne przypomnienia e-mailowe. Komunikacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez SMS-ów i powiadomień push), co dobrze wpisuje się w profesjonalny charakter programu doradztwa produktowego, w ramach którego nabywcy korporacyjni oczekują formalnych zaproszeń kalendarzowych, a nie powiadomień tekstowych.

W przypadku menedżerów ds. marketingu produktów B2B korzystających z planu Premium do każdego potwierdzenia rezerwacji można dołączać opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję, dzięki czemu klienci korporacyjni otrzymują przed sesją dopracowany i bogaty w kontekst podgląd programu. Plan Premium zapewnia również nieograniczoną liczbę wydarzeń, co ma znaczenie w przypadku programu kwartalnego realizowanego w ramach rosnącej grupy doradczej klientów.

Funkcja automatycznego powtarzania wydarzeń na Booking Page oznacza, że menedżer ds. marketingu produktów B2B może jednorazowo skonfigurować częstotliwość kwartalną, a następnie pozostawić systemowi zarządzanie cyklicznymi harmonogramami, zamiast co 90 dni od nowa tworzyć proces rezerwacji.

Gotowe do użycia szablony Group Poll dotyczące doradztwa dla klientów w zakresie produktów

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dotyczącą tego scenariusza. Tytuł i czas trwania są automatycznie wypełniane przez link. Skopiuj opis z każdej karty i wklej go w polu opisu na stronie Doodle po otwarciu linku.

Spotkanie poświęcone ustaleniu priorytetów w planie działania na III kwartał Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Sesja ta stanowi część naszego kwartalnego programu konsultacji z klientami w zakresie produktów. Omówimy trzy potencjalne kierunki rozwoju i poprosimy Państwa o wskazanie priorytetów. Prosimy o przygotowanie się do przedstawienia, które braki w zakresie możliwości mają największy wpływ na wyniki Państwa zespołu w bieżącym kwartale.

Przegląd opinii dotyczących pozycjonowania konkurencyjnego Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Udoskonalamy nasze pozycjonowanie rynkowe i chcielibyśmy poznać opinie klientów korzystających z naszych usług doradczych, zanim ostatecznie ustalimy przekaz. Ta 60-minutowa sesja obejmie dwa lub trzy projekty pozycjonowania. Potrzebujemy właśnie Państwa szczerej opinii na temat tego, jak te projekty zostaną odebrane przez Państwa zespoły ds. zamówień i użytkowników końcowych.

Podsumowanie wczesnego dostępu do nowej funkcji Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Mieliście dwa tygodnie na testowanie wersji w ramach wczesnego dostępu. To 30-minutowe podsumowanie to okazja, by podzielić się spostrzeżeniami na temat tego, co działa, a co nie, oraz co sprawiłoby, że ta funkcja stałaby się kluczowym elementem waszego procesu pracy. Wasze opinie mają bezpośredni wpływ na zakres wersji ogólnodostępnej.

Coroczne spotkanie poświęcone uzgodnieniu strategii produktowej Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Raz w roku zapraszamy członków rady doradczej ds. produktów do pogłębionej dyskusji na temat naszych planów na najbliższe 12–18 miesięcy. Ta 90-minutowa sesja obejmuje tematy strategiczne, obszary inwestycyjne oraz priorytety integracyjne, które mają największe znaczenie dla klientów korporacyjnych o skali działalności zbliżonej do Państwa. 30 minut przeznaczymy na otwartą sesję pytań i odpowiedzi.

Warsztaty poświęcone opowiadaniu historii przypadków użycia przez klientów Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Warsztaty konsultacyjne z klientami dotyczące tego produktu pomagają nam w opracowywaniu studiów przypadków i opisu referencyjnych, które wykorzystujemy w działaniach marketingowych. Przez 90 minut będziemy wspólnie opracowywać opis Państwa przypadku użycia, weryfikować wskaźniki oraz uzgadniać, w jaki sposób Państwa zespół chciałby być przedstawiony w materiałach sprzedażowych i marketingowych.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle w zakresie doradztwa produktowego dla klientów

Możliwości Doodle Uwagi Samodzielna rezerwacja za pośrednictwem udostępnionego linku 🟩 Booking Page; nie trzeba wymieniać wielu wiadomości Synchronizacja kalendarza (Google, Outlook, Apple) 🟩 Aktualna dostępność; zapobiega podwójnym rezerwacjom Dostępne platformy wideokonferencyjne (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Konfiguracja jednorazowa; link generowany automatycznie dla każdej rezerwacji Automatyczne wykrywanie strefy czasowej 🟩 Każdy klient widzi godziny w swojej strefie czasowej Pytania dotyczące indywidualnych potrzeb 🟩 Przed każdą sesją doradczą należy zebrać informacje dotyczące tematyki poruszanej w porządku obrad Czas buforowania między sesjami 🟩 Ustaw raz na Booking Page Przypomnienia e-mailowe 🟩 Wysłano do organizatora i klienta; wyłącznie pocztą elektroniczną Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji ⚠️ Dostępne w wersji Premium Identyfikacja wizualna (logo i kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Pobieranie płatności za pośrednictwem Stripe 🔜 W planie działania SMS-y lub powiadomienia push ❌ Nie jest obsługiwane; dostępne są wyłącznie przypomnienia e-mailowe

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy menedżer ds. marketingu produktów B2B może wysłać jeden link jednocześnie do wszystkich ośmiu klientów korzystających z usług doradczych? O: Tak. Ponieważ Booking Page Doodle odzwierciedla aktualną dostępność w kalendarzu, wszyscy ośmiu klienci korporacyjni mogą otrzymać link jednocześnie. Każda rezerwacja zajmuje termin w czasie rzeczywistym, więc nie ma ryzyka, że dwóch klientów zarezerwuje ten sam termin.

Pytanie: Jakie platformy wideo widzą klienci korzystający z usług doradczych podczas rezerwacji? O: Menedżer ds. marketingu produktów B2B konfiguruje platformę wideo na Booking Page. Doodle łączy się z serwisami Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams. Klient nie dokonuje wyboru; otrzymuje potwierdzony link do spotkania na platformie wybranej przez organizatora.

Pytanie: W jaki sposób pytania wstępne wspierają program doradztwa dla klientów korzystających z produktu? O: Niestandardowe pytania wstępne na Booking Page pozwalają każdemu klientowi korporacyjnemu przedstawić swoje priorytety rozmowy już w momencie rezerwacji. Menedżer ds. marketingu produktów B2B otrzymuje te informacje przed sesją, co pozwala mu dostosować program spotkania i przygotować odpowiednie dane, zamiast poświęcać pierwszą część 60-minutowej rozmowy na ustalanie kontekstu.

Pytanie: Czy klienci korporacyjni muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby zarezerwować termin? O: Klient, który otrzyma link do Booking Page, nie musi posiadać konta w serwisie Doodle, aby dokonać rezerwacji. Natomiast menedżer ds. marketingu produktów B2B, który prowadzi program doradztwa dla klientów, musi posiadać konto w serwisie Doodle, aby utworzyć Booking Page i zarządzać nim.

👉 Chcesz uprościć proces doradztwa dla klientów w zakresie produktów?

Wybierz jeden z pięciu powyższych szablonów, aby uruchomić kolejną Group Poll w mniej niż dwie minuty, lub skonfiguruj Booking Page, dzięki któremu klienci korporacyjni będą mogli samodzielnie umawiać indywidualne sesje doradcze bez konieczności wymiany e-maili. Kolejny cykl doradztwa produktowego dla klientów jest w zasięgu jednego linku. Wypróbuj to za darmo już dziś.