Uma consultoria de cliente de produto é uma sessão estruturada em que um gerente de marketing de produto B2B reúne informações diretas de clientes corporativos sobre as prioridades do roteiro, o posicionamento e as lacunas do produto. Realizadas trimestralmente, essas sessões estão entre os pontos de contato de maior sinal em um calendário de entrada no mercado. O desafio é a logística: coordenar oito compradores corporativos em diferentes fusos horários, calendários e plataformas de vídeo é um problema de agendamento antes mesmo de ser um problema de estratégia. A página de reservas do Doodle suporta disponibilidade com reconhecimento de calendário para que cada cliente faça sua própria reserva sem uma única conversa por e-mail.

Por que a programação da consultoria ao cliente de produtos é interrompida

Todo gerente de marketing de produto B2B conhece o padrão. Você envia um e-mail "quando funciona para você?" para oito contatos corporativos. Seis respondem em dias diferentes com janelas diferentes. Dois nunca respondem. Você copia e cola os horários em uma planilha, encontra um conflito, reinicia a discussão e perde duas semanas antes que a primeira sessão seja confirmada.

O atrito é estrutural, não pessoal. Os compradores corporativos protegem seus calendários ferozmente. Pedir que eles respondam a uma solicitação de agendamento de texto livre aumenta o atrito exatamente no momento errado, logo antes de uma sessão em que você precisa da boa vontade e da opinião sincera deles. Cada rodada de idas e vindas também consome o tempo que um gerente de marketing de produto B2B deveria estar gastando em síntese, guias de discussão e ativos de acompanhamento.

O problema se agrava quando as sessões de consultoria a clientes de produtos são trimestrais. Isso significa quatro ciclos de agendamento por ano, multiplicados por oito clientes, multiplicados pelas inevitáveis solicitações de reagendamento das partes interessadas sênior, que dão prioridade às chamadas de consultoria quando um negócio ou uma análise interna chega à sua mesa. Sem uma abordagem sistemática, o agendamento se torna um imposto recorrente sobre o programa.

A complexidade do fuso horário acrescenta outra camada. Os clientes corporativos em um grupo de consultoria de clientes de produtos geralmente abrangem a América do Norte, a Europa e a APAC. Um gerente de marketing de produto B2B que propõe um único bloco de horário quase sempre excluirá alguém. Um sistema que mostra apenas os horários em que você está realmente disponível, ajustado automaticamente ao fuso horário local de cada cliente, elimina essa exclusão sem nenhum trabalho de conversão manual.

Como a página de reservas do Doodle se encaixa no fluxo de trabalho de consultoria ao cliente do produto

A página de reservas do Doodle foi criada exatamente para esse cenário. Um gerente de marketing de produto B2B define suas janelas disponíveis, conecta seu calendário e compartilha um link. Cada cliente corporativo abre esse link, vê apenas os horários que estão realmente abertos e escolhe uma vaga. Não há cadeia de e-mails. Nenhuma planilha. Nenhuma reserva dupla.

A integração de calendários abrange o Google Calendar, o Microsoft Outlook e o Apple Calendar, portanto, seja qual for o sistema usado pelo gerente de marketing de produtos B2B, a disponibilidade permanece precisa em tempo real. Quando um cliente reserva uma vaga, ela é bloqueada imediatamente, o que significa que o próximo cliente a abrir o link nunca verá um horário que já tenha sido ocupado.

A videoconferência é tratada no momento da reserva. A página de reservas do Doodle se conecta ao Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, de modo que o link da reunião é gerado automaticamente e incluído na confirmação. Um gerente de marketing de produtos B2B que esteja executando um programa de consultoria de clientes de produtos não precisa criar manualmente links de vídeo para oito sessões separadas; cada cliente recebe um link de conferência vinculado a qualquer plataforma que o organizador tenha configurado.

A página de agendamento do Doodle também oferece suporte a perguntas personalizadas de admissão, o que é particularmente útil para sessões de consultoria de clientes de produtos. Antes de confirmar a reserva, cada cliente corporativo pode ser solicitado a especificar as áreas de produtos que deseja discutir, o caso de uso atual de sua empresa ou quaisquer bloqueios que esteja enfrentando. Esse contexto pré-sessão permite que o gerente de marketing de produtos B2B adapte cada agenda de 60 minutos, em vez de gastar os primeiros 15 minutos na descoberta.

Os tempos de buffer entre as reuniões também são suportados, de modo que um gerente de marketing de produtos B2B que esteja executando sessões consecutivas de consultoria de clientes de produtos em um único dia pode criar um intervalo de 10 ou 15 minutos para anotações, transições ou uma parada forçada sem bloquear manualmente o tempo do calendário entre cada agendamento.

A página de reservas do Doodle é compatível com a detecção automática de fuso horário, de modo que cada cliente corporativo veja os horários disponíveis em seu próprio fuso horário local sem nenhuma instrução do gerente de marketing de produtos B2B.

⚙️ Configuração de um fluxo de agendamento de consultoria de clientes de produtos

A configuração operacional de um programa de consultoria de clientes de produtos leva uma sessão de configuração. Um gerente de marketing de produto B2B cria uma página de reserva, conecta seu calendário, define a duração da sessão (normalmente 60 minutos para uma conversa consultiva substancial), define tempos de buffer, adiciona perguntas de admissão e seleciona a plataforma de vídeo: Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams.

O link é então compartilhado diretamente com cada cliente corporativo no e-mail inicial de divulgação. Como a página de reserva reflete a disponibilidade do calendário ao vivo, ela pode ser enviada a todos os oito clientes de uma só vez sem o risco de reservas duplas. Cada cliente faz a reserva independentemente, e o calendário do gerente de marketing de produtos B2B é preenchido automaticamente à medida que as vagas são solicitadas.

Os lembretes por e-mail são enviados automaticamente para o organizador e para o cliente antes de cada sessão. Isso é feito somente por e-mail (sem SMS, sem notificações push), o que se adequa ao contexto profissional de um programa de consultoria de clientes de produtos em que os compradores corporativos esperam convites formais de calendário em vez de mensagens de texto.

Para os gerentes de marketing de produtos B2B em um plano Premium, as descrições de reuniões com IA podem ser adicionadas a cada confirmação de reserva, fornecendo aos clientes corporativos uma prévia da agenda refinada e rica em contexto antes da sessão. O Premium também desbloqueia eventos ilimitados, o que é importante para um programa trimestral executado em um grupo crescente de consultores de clientes.

O recurso de eventos recorrentes automáticos da Booking Page significa que um gerente de marketing de produtos B2B pode configurar a cadência trimestral uma vez e deixar que o sistema lide com ciclos de agendamento repetidos, em vez de reconstruir o fluxo de agendamento do zero a cada 90 dias.

Modelos de enquete de grupo prontos para uso para consultoria de clientes de produtos

Use qualquer um dos modelos abaixo para lançar uma enquete de grupo para esse cenário com um único clique. O título e a duração são pré-preenchidos pelo link. Copie a descrição de cada cartão e cole-a no campo de descrição na página do Doodle depois que o link for aberto.

Sessão de contribuição sobre as prioridades do roteiro do terceiro trimestre Enquete de grupo pré-preenchida, 60 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Esta sessão faz parte de nosso programa trimestral de consultoria a clientes de produtos. Analisaremos três temas candidatos ao roadmap e pediremos sua opinião sobre a priorização. Venha preparado para compartilhar quais lacunas de capacidade estão afetando mais os resultados da sua equipe neste trimestre.

Revisão do feedback do posicionamento competitivo Enquete de grupo pré-preenchida, 60 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Estamos refinando nosso posicionamento de entrada no mercado e queremos a opinião de clientes consultores antes que a mensagem seja finalizada. Esta sessão de 60 minutos abrangerá dois ou três rascunhos de posicionamento. A sua reação sincera sobre como eles serão apresentados às suas equipes de aquisição e de usuários finais é exatamente o que precisamos.

Novo recurso: relatório de acesso antecipado Enquete de grupo pré-preenchida, 30 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Você teve duas semanas com a versão de acesso antecipado. Essa reunião de 30 minutos é uma oportunidade de compartilhar o que está funcionando, o que não está e o que tornaria esse recurso essencial para o seu fluxo de trabalho. Seu feedback molda diretamente o escopo da versão GA.

Sessão anual de alinhamento da estratégia de produtos Enquete de grupo pré-preenchida, 90 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Uma vez por ano, levamos os membros do conselho consultivo de clientes de produtos para uma conversa mais profunda sobre nossa direção de 12 a 18 meses. Essa sessão de 90 minutos aborda temas estratégicos, áreas de investimento e as prioridades de integração mais relevantes para contas corporativas em sua escala. Deixaremos 30 minutos para perguntas e respostas abertas.

Workshop de narração de casos de uso de clientes Enquete de grupo pré-preenchida, 90 min Inicie esta pesquisa

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Este workshop de consultoria de clientes de produtos nos ajuda a moldar os estudos de caso e as narrativas de referência que usamos no mercado. Passaremos 90 minutos desenvolvendo em conjunto a história do seu caso de uso, validando as métricas e alinhando a forma como sua equipe se sente confortável em ser representada nos materiais de vendas e marketing.

O que o Doodle oferece como suporte para o aconselhamento de clientes de produtos

Capacidade Rabisco Notas Reserva própria por meio de link compartilhado 🟩 Página de agendamento; não é necessário fazer back-and-forth Sincronização de calendário (Google, Outlook, Apple) 🟩 Disponibilidade em tempo real; evita reservas duplas Opções de plataforma de vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Configurado uma vez; link gerado automaticamente por reserva Detecção automática de fuso horário 🟩 Cada cliente vê os horários em sua zona local Perguntas sobre a admissão personalizada 🟩 Coletar o contexto da agenda antes de cada sessão de consultoria Tempos de buffer entre as sessões 🟩 Definir uma vez na página de reserva Lembretes por e-mail 🟩 Enviado ao organizador e ao cliente; somente por e-mail Descrições das reuniões de IA ⚠️ Disponível com Premium Marca (logotipo e cor primária) ⚠️ Disponível com Premium Cobrança de pagamentos com Stripe 🔜 No roteiro Notificações por SMS ou push ❌ Não suportado; somente lembretes por e-mail

Perguntas frequentes

P: Um gerente de marketing de produto B2B pode enviar um link para todos os oito clientes consultores ao mesmo tempo? R: Sim. Como a página de reservas do Doodle reflete a disponibilidade do calendário ao vivo, todos os oito clientes corporativos podem receber o link simultaneamente. Cada reserva reivindica um slot em tempo real, portanto, não há risco de dois clientes reservarem a mesma janela.

P: Quais plataformas de vídeo os clientes da consultoria veem quando fazem a reserva? R: O gerente de marketing de produtos B2B configura a plataforma de vídeo na página de reservas. O Doodle se conecta ao Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. O cliente não escolhe; ele recebe um link de reunião confirmado para qualquer plataforma que o organizador tenha configurado.

P: Como as perguntas de admissão ajudam um programa de consultoria de clientes de produtos? R: Perguntas de admissão personalizadas na página de reserva permitem que cada cliente corporativo compartilhe suas prioridades de discussão no momento da reserva. Um gerente de marketing de produto B2B recebe esse contexto antes da sessão, o que possibilita adaptar a agenda e chegar com dados relevantes, em vez de gastar a primeira parte de uma chamada de 60 minutos com descobertas.

P: Os clientes corporativos precisam de uma conta Doodle para reservar um espaço? R: O cliente que recebe o link da página de reserva não precisa de uma conta do Doodle para concluir a reserva. O gerente de marketing de produto B2B que está executando o programa de consultoria ao cliente do produto precisa de uma conta do Doodle para criar e gerenciar a Página de reserva.

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