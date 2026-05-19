Eine Produktkundenberatung ist eine strukturierte Sitzung, in der ein B2B-Produktmarketingmanager direkten Input von Unternehmenskunden zu Roadmap-Prioritäten, Positionierung und Produktlücken einholt. Diese vierteljährlich stattfindenden Sitzungen gehören zu den wichtigsten Kontaktpunkten in einem Go-to-Market-Kalender. Die Herausforderung ist die Logistik: Die Koordination von acht Unternehmenskunden über verschiedene Zeitzonen, Kalender und Videoplattformen hinweg ist ein Planungsproblem, bevor es überhaupt ein Strategieproblem ist. Doodles Buchungsseite unterstützt die kalenderabhängige Verfügbarkeit, so dass sich jeder Kunde ohne einen einzigen E-Mail-Thread selbst bucht.

🎯 Warum die Terminplanung für die Produktkundenberatung scheitert

Jeder B2B-Produktmarketingmanager kennt das Muster. Sie senden eine E-Mail mit der Frage "Wann passt es Ihnen?" an acht Unternehmenskontakte. Sechs antworten an unterschiedlichen Tagen mit unterschiedlichen Zeitfenstern. Zwei antworten nie. Sie kopieren die Zeiten in eine Kalkulationstabelle, finden einen Konflikt, starten den Thread neu und verlieren zwei Wochen, bevor die erste Sitzung bestätigt wird.

Die Reibung ist strukturell, nicht persönlich. Einkäufer in Unternehmen schützen ihre Terminkalender sehr stark. Sie aufzufordern, auf eine Freitextanfrage zur Terminplanung zu antworten, sorgt genau zum falschen Zeitpunkt für Reibung, nämlich kurz vor einer Sitzung, in der Sie ihr Wohlwollen und ihren offenen Beitrag benötigen. Jedes Hin und Her verbrennt auch Zeit, die ein B2B-Produktmarketing-Manager für Synthese, Diskussionsleitfäden und Follow-up-Assets aufwenden sollte.

Das Problem verschärft sich noch, wenn die Kundenberatungsgespräche vierteljährlich stattfinden. Das bedeutet vier Planungszyklen pro Jahr, multipliziert mit acht Kunden, multipliziert mit den unvermeidlichen Umplanungsanfragen von leitenden Interessenvertretern, die Beratungsgespräche zurückstellen, wenn ein Geschäft oder eine interne Überprüfung auf ihrem Schreibtisch landet. Ohne einen systematischen Ansatz wird die Terminplanung zu einer wiederkehrenden Belastung für das Programm.

Die Komplexität der Zeitzonen ist eine weitere Ebene. Unternehmenskunden in einer Kundenberatungskohorte erstrecken sich oft über Nordamerika, Europa und APAC. Ein B2B-Produktmarketingmanager, der einen einzigen Zeitblock vorschlägt, wird fast immer jemanden ausschließen. Ein System, das nur die Zeiten anzeigt, zu denen Sie wirklich verfügbar sind, und das automatisch an die lokale Zeitzone jedes Kunden angepasst wird, beseitigt diesen Ausschluss ohne manuelle Umstellungsarbeiten.

🛠 Wie die Buchungsseite von Doodle in den Workflow der Produktberatung passt

Die Buchungsseite von Doodle ist genau für dieses Szenario konzipiert. Ein B2B-Produktmarketingmanager legt seine verfügbaren Zeitfenster fest, verbindet seinen Kalender und teilt einen Link. Jeder Unternehmenskunde öffnet diesen Link, sieht nur die Zeiten, die wirklich frei sind, und wählt einen Termin aus. Keine E-Mail-Kette. Keine Tabellenkalkulation. Keine doppelten Buchungen.

Die Kalenderintegration deckt Google Calendar, Microsoft Outlook und Apple Calendar ab, so dass die Verfügbarkeit unabhängig vom System, das der B2B-Produktmarketingmanager verwendet, in Echtzeit angezeigt wird. Wenn ein Kunde einen Termin bucht, wird er sofort blockiert, d. h. der nächste Kunde, der den Link öffnet, sieht nie einen Termin, der bereits belegt ist.

Videokonferenzen werden direkt bei der Buchung abgewickelt. Die Buchungsseite von Doodle stellt eine Verbindung zu Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams her, so dass der Konferenzlink automatisch generiert und in die Bestätigung aufgenommen wird. Ein B2B-Produktmarketingmanager, der ein Kundenberatungsprogramm durchführt, muss nicht manuell Videolinks für acht verschiedene Sitzungen erstellen; jeder Kunde erhält einen Konferenzlink, der an die vom Veranstalter konfigurierte Plattform gebunden ist.

Die Buchungsseite von Doodle unterstützt auch benutzerdefinierte Fragen, was besonders für Produktberatungen nützlich ist. Vor der Buchungsbestätigung kann jeder Unternehmenskunde gebeten werden, die Produktbereiche zu spezifizieren, die er besprechen möchte, den aktuellen Anwendungsfall in seinem Unternehmen oder jegliche Blockaden, die er erlebt. Dieser Kontext vor der Sitzung ermöglicht es dem B2B-Produktmarketing-Manager, die 60-minütige Agenda individuell zu gestalten, anstatt die ersten 15 Minuten mit der Erkundung zu verbringen.

Pufferzeiten zwischen den Meetings werden ebenfalls unterstützt, so dass ein B2B-Produktmarketing-Manager, der an einem Tag aufeinanderfolgende Kundenberatungssitzungen durchführt, eine 10- oder 15-minütige Lücke für Notizen, Übergänge oder eine Unterbrechung einplanen kann, ohne die Kalenderzeit zwischen den einzelnen Buchungen manuell blockieren zu müssen.

Die Buchungsseite von Doodle unterstützt die automatische Erkennung von Zeitzonen, so dass jeder Unternehmenskunde die verfügbaren Zeiten in seiner lokalen Zeitzone sieht, ohne dass der B2B-Produktmarketingmanager eine Anweisung geben muss.

⚙️ Einrichten eines Buchungsflusses für die Produktkundenberatung

Die operative Einrichtung eines Kundenberatungsprogramms erfordert eine Konfigurationssitzung. Ein B2B-Produktmarketingmanager erstellt eine Buchungsseite, verbindet seinen Kalender, definiert die Sitzungsdauer (in der Regel 60 Minuten für ein umfassendes Beratungsgespräch), legt Pufferzeiten fest, fügt Aufnahmefragen hinzu und wählt die Videoplattform aus: Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams.

Der Link wird dann direkt an jeden Unternehmenskunden in der ersten Outreach-E-Mail weitergegeben. Da die Buchungsseite die aktuelle Kalenderverfügbarkeit widerspiegelt, kann sie an alle acht Kunden gleichzeitig gesendet werden, ohne Doppelbuchungen zu riskieren. Jeder Kunde bucht unabhängig, und der Kalender des B2B-Produktmarketingmanagers füllt sich automatisch, wenn die Plätze in Anspruch genommen werden.

E-Mail-Erinnerungen werden vor jeder Sitzung automatisch sowohl an den Organisator als auch an den Kunden verschickt. Dies ist ein reines E-Mail-Programm (keine SMS, keine Push-Benachrichtigungen), das in den professionellen Kontext eines Kundenberatungsprogramms passt, bei dem Unternehmenskäufer eher formelle Kalendereinladungen als Text-Pings erwarten.

B2B-Produktmarketing-Manager mit einem Premium-Abo können jeder Buchungsbestätigung KI-Besprechungsbeschreibungen hinzufügen, sodass Unternehmenskunden bereits vor der Sitzung eine ausgefeilte, kontextreiche Agenda-Vorschau erhalten. Das Premium-Abo schaltet auch unbegrenzte Veranstaltungen frei, was für ein vierteljährliches Programm mit einer wachsenden Zahl von Kundenberatern wichtig ist.

Die Fähigkeit der Buchungsseite zur automatischen Wiederholung von Ereignissen bedeutet, dass ein B2B-Produktmarketingmanager die vierteljährliche Kadenz einmal konfigurieren und das System wiederholte Planungszyklen durchführen lassen kann, anstatt den Buchungsablauf alle 90 Tage von Grund auf neu zu erstellen.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen zur Produktberatung

Verwenden Sie eine der unten stehenden Vorlagen, um eine Gruppenumfrage für dieses Szenario mit einem einzigen Klick zu starten. Der Titel und die Dauer werden durch den Link vorausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung von jeder Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, nachdem der Link geöffnet wurde.

Eingabesitzung zu den Prioritäten des Q3-Fahrplans Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 60 min Diese Umfrage starten

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Diese Sitzung ist Teil unseres vierteljährlichen Beratungsprogramms für Produktkunden. Wir werden drei Themen für die Roadmap durchgehen und Sie um Ihre Meinung zur Priorisierung bitten. Bitte bereiten Sie sich darauf vor, uns mitzuteilen, welche Fähigkeitslücken die Ergebnisse Ihres Teams in diesem Quartal am meisten beeinträchtigen.

Überprüfung des Feedbacks zur Positionierung im Wettbewerb Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 60 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Wir sind dabei, unsere Marktpositionierung zu verfeinern, und möchten vor der endgültigen Festlegung der Botschaft die Meinung unserer Beratungskunden einholen. In dieser 60-minütigen Sitzung werden zwei oder drei Entwürfe der Positionierung besprochen. Ihre offene Reaktion darauf, wie diese bei Ihren Beschaffungs- und Endkundenteams ankommen, ist genau das, was wir brauchen.

Neue Funktion - Frühzeitige Nachbesprechung Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 30 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Sie hatten zwei Wochen Zeit, den Early-Access-Build zu testen. In dieser 30-minütigen Nachbesprechung können Sie uns mitteilen, was funktioniert, was nicht funktioniert und was diese Funktion zum Kernstück Ihres Arbeitsablaufs machen würde. Ihr Feedback fließt direkt in den Umfang der GA-Version ein.

Jährliche Sitzung zur Anpassung der Produktstrategie Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 90 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Einmal im Jahr führen wir mit den Mitgliedern des Produktkundenbeirats ein ausführliches Gespräch über unsere 12- bis 18-monatige Ausrichtung. In dieser 90-minütigen Sitzung geht es um strategische Themen, Investitionsbereiche und die Integrationsprioritäten, die für Unternehmenskunden Ihrer Größenordnung am wichtigsten sind. Wir werden 30 Minuten für offene Fragen und Antworten einplanen.

Workshop zum Erzählen von Kundenanwendungsfällen Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 90 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Dieser Workshop zur Beratung von Produktkunden hilft uns bei der Erstellung von Fallstudien und Referenzberichten, die wir auf dem Markt verwenden. Wir werden 90 Minuten damit verbringen, gemeinsam die Geschichte Ihres Anwendungsfalls zu entwickeln, die Metriken zu validieren und uns darüber abzustimmen, wie Ihr Team in Vertriebs- und Marketingmaterialien dargestellt werden soll.

✅ Was Doodle für die Produktkundenberatung unterstützt

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Selbstbuchung über einen gemeinsamen Link 🟩 Buchungsseite; kein Hin und Her erforderlich Kalender-Synchronisierung (Google, Outlook, Apple) 🟩 Live-Verfügbarkeit; verhindert doppelte Buchungen Optionen für Videoplattformen (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Einmalig konfiguriert; Link wird automatisch pro Buchung generiert Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Jeder Kunde sieht die Zeiten in seiner lokalen Zone Fragen zur benutzerdefinierten Aufnahme 🟩 Sammeln von Informationen über die Tagesordnung vor jeder Beratungssitzung Pufferzeiten zwischen den Sitzungen 🟩 Einmalig auf der Buchungsseite einstellen E-Mail-Erinnerungen 🟩 Versand an Veranstalter und Kunde; nur per E-Mail AI-Sitzungsbeschreibungen ⚠️ Verfügbar mit Premium Branding (Logo und Grundfarbe) ⚠️ Verfügbar mit Premium Stripe-Zahlungseinzug 🔜 Auf dem Fahrplan SMS- oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nicht unterstützt; nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein B2B-Produktmarketingmanager einen Link an alle acht Beratungskunden gleichzeitig senden? A: Ja. Da die Buchungsseite von Doodle die aktuelle Verfügbarkeit im Kalender widerspiegelt, können alle acht Unternehmenskunden den Link gleichzeitig erhalten. Jede Buchung beansprucht einen Slot in Echtzeit, so dass nicht die Gefahr besteht, dass zwei Kunden das gleiche Fenster buchen.

F: Welche Videoplattformen sehen die beratenden Kunden, wenn sie buchen? A: Der B2B-Produktmarketingmanager konfiguriert die Videoplattform auf der Buchungsseite. Doodle stellt eine Verbindung zu Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams her. Der Kunde wählt nicht aus; er erhält einen bestätigten Meeting-Link für die Plattform, die der Organisator eingerichtet hat.

F: Wie können Eingangsfragen ein Kundenberatungsprogramm für Produkte unterstützen? A: Benutzerdefinierte Eingangsfragen auf der Buchungsseite ermöglichen es jedem Unternehmenskunden, seine Diskussionsprioritäten zum Zeitpunkt der Buchung mitzuteilen. Ein B2B-Produktmarketing-Manager erhält diesen Kontext vor der Sitzung, sodass er die Tagesordnung anpassen und mit relevanten Daten ankommen kann, anstatt den ersten Teil eines 60-minütigen Gesprächs mit der Erkundung zu verbringen.

F: Benötigen Unternehmenskunden ein Doodle-Konto, um einen Slot zu buchen? A: Der Kunde, der den Link zur Buchungsseite erhält, braucht kein Doodle-Konto, um seine Buchung abzuschliessen. Der B2B-Produktmarketing-Manager, der das Kundenberatungsprogramm durchführt, benötigt jedoch ein Doodle-Konto, um die Buchungsseite zu erstellen und zu verwalten.

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