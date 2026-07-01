Så här bokar du ett kundmöte om en produkt: En guide för PMM:er

Ett produktrådgivningsmöte är ett strukturerat möte där en produktmarknadsföringschef inom B2B-segmentet samlar in direkt feedback från företagskunder om prioriteringar i produktutvecklingsplanen, positionering och produktluckor. Dessa möten, som hålls kvartalsvis, hör till de viktigaste kontaktpunkterna i en marknadsföringskalender. Utmaningen ligger i logistiken: att samordna åtta företagskunder i olika tidszoner, med olika kalendrar och på olika videoplattformar är i första hand ett schemaläggningsproblem, inte ett strategiskt problem. Doodles Booking Page stöder kalenderbaserad tillgänglighet, så att varje kund kan boka själv utan att behöva skicka en enda e-posttråd.

🎯 Varför planeringen av kundrådgivning kring produkter går snett

Varje produktmarknadsföringschef inom B2B känner igen mönstret. Du skickar ett mejl med frågan ”När passar det dig?” till åtta kontakter på företaget. Sex svarar på olika dagar med olika tidsförslag. Två svarar aldrig. Du kopierar och klistrar in tiderna i ett kalkylblad, upptäcker en tidskonflikt, startar om tråden och förlorar två veckor innan det första mötet bekräftas.

Friktionen är strukturell, inte personlig. Företagsinköpare värnar om sina kalendrar med näbbar och klor. Att be dem svara på en öppen tidsbokningsförfrågan skapar friktion vid precis fel tillfälle, precis inför ett möte där du behöver deras välvilja och ärliga synpunkter. Varje omgång av fram- och tillbaka-kommunikation tar dessutom tid som en produktmarknadsföringschef inom B2B borde ägna åt sammanställning, diskussionsunderlag och uppföljningsmaterial.

Problemet förvärras när rådgivningsmötena med kunderna hålls kvartalsvis. Det innebär fyra schemaläggningscykler per år, multiplicerat med åtta kunder, multiplicerat med de oundvikliga förfrågningarna om ombokning från ledande intressenter som nedprioriterar rådgivningssamtalen när ett affärsavtal eller en intern granskning hamnar på deras bord. Utan ett systematiskt tillvägagångssätt blir schemaläggningen en återkommande belastning för programmet.

Komplexiteten kring tidszoner innebär ytterligare en utmaning. Företagskunder i en rådgivningsgrupp för en viss produkt sträcker sig ofta över Nordamerika, Europa och APAC. En B2B-produktmarknadsföringschef som föreslår ett enda tidsintervall kommer nästan alltid att utesluta någon. Ett system som endast visar de tider då du verkligen är tillgänglig, automatiskt anpassat till varje kunds lokala tidszon, eliminerar denna uteslutning utan något manuellt omräkningsarbete.

🛠 Hur Doodles Booking Page passar in i arbetsflödet för produktrådgivning till kunder

Doodles Booking Page är utformad just för detta scenario. En produktmarknadsföringschef inom B2B anger sina tillgängliga tidsluckor, kopplar ihop sin kalender och delar en länk. Varje företagskund öppnar länken, ser endast de tider som verkligen är lediga och väljer en tid. Inga e-postkedjor. Inga kalkylblad. Inga dubbelbokningar.

Kalenderintegrationen omfattar Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender, så oavsett vilket system B2B-produktmarknadsföringschefen använder förblir tillgänglighetsinformationen korrekt i realtid. När en kund bokar en tid blockeras den omedelbart, vilket innebär att nästa kund som öppnar länken aldrig ser en tid som redan är upptagen.

Videokonferenser hanteras redan vid bokningstillfället. Doodles Booking Page är kopplad till Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams, vilket innebär att möteslänken genereras automatiskt och bifogas i bekräftelsen. En produktmarknadsföringschef inom B2B som driver ett rådgivningsprogram för produktkunder behöver inte manuellt skapa videolänkar för åtta separata sessioner; varje kund får en konferenslänk kopplad till den plattform som arrangören har konfigurerat.

Doodles Booking Page stöder även anpassade inledande frågor, vilket är särskilt användbart vid rådgivningsmöten med produktkunder. Innan bokningen bekräftas kan varje företagskund ombes att ange vilka produktområden de vill diskutera, företagets aktuella användningsfall eller eventuella hinder de stöter på. Denna bakgrundsinformation inför mötet gör det möjligt för B2B-produktmarknadsföringschefen att skräddarsy varje 60-minutersagenda istället för att ägna de första 15 minuterna åt att kartlägga behov.

Det går även att lägga in pauser mellan mötena, vilket innebär att en produktmarknadsföringschef inom B2B-segmentet som håller flera produktkonsultationer med kunder efter varandra under samma dag kan lägga in ett uppehåll på 10 eller 15 minuter för anteckningar, övergångar eller ett definitivt avslut, utan att behöva manuellt reservera tid i kalendern mellan varje bokning.

Doodles Booking Page har en funktion för automatisk tidszonsidentifiering, vilket innebär att varje företagskund ser tillgängliga tider i sin egen lokala tidszon utan att behöva få några instruktioner från marknadsföringschefen för B2B-produkter.

⚙️ Konfigurera ett bokningsflöde för produktrådgivning

Det tar en konfigurationssession att sätta upp ett rådgivningsprogram för produktkunder. En B2B-produktmarknadsföringschef skapar en Booking Page, kopplar ihop sin kalender, anger sessionens längd (vanligtvis 60 minuter för ett innehållsrikt rådgivningssamtal), ställer in buffertider, lägger till inledande frågor och väljer videoplattform: Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams.

Länken skickas sedan direkt till varje företagskund i det inledande utskicket. Eftersom Booking Page visar tillgängligheten i realtid kan den skickas till alla åtta kunder samtidigt utan risk för dubbelbokningar. Varje kund bokar självständigt, och B2B-produktmarknadsföringschefens kalender uppdateras automatiskt i takt med att tidsluckorna bokas.

Påminnelser via e-post skickas automatiskt ut till både arrangören och kunden före varje session. Detta sker enbart via e-post (inga SMS, inga push-meddelanden), vilket passar den professionella kontexten i ett rådgivningsprogram för produktkunder, där företagsinköpare förväntar sig formella kalenderinbjudningar snarare än SMS-meddelanden.

För produktmarknadsföringschefer inom B2B som har ett Premium-abonnemang kan AI-genererade mötesbeskrivningar läggas till i varje bokningsbekräftelse, vilket ger företagskunderna en väl genomarbetad och kontextrik förhandsvisning av dagordningen inför mötet. Premium-abonnemanget ger dessutom tillgång till ett obegränsat antal evenemang, vilket är viktigt för ett kvartalsprogram som riktar sig till en växande grupp av rådgivningskunder.

Tack vare funktionen för automatiskt återkommande evenemang på Booking Page kan en marknadsföringschef för B2B-produkter ställa in kvartalsrytmen en gång och låta systemet sköta de återkommande schemaläggningscyklerna, istället för att behöva bygga upp bokningsflödet från grunden var 90:e dag.

Färdiga mallar för Group Poll avsedda för produktrådgivning till kunder

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för detta scenario. Titeln och varaktigheten fylls i automatiskt via länken. Kopiera beskrivningen från respektive kort och klistra in den i beskrivningsfältet på Doodle-sidan när länken öppnas.

Samråd om prioriteringar i utvecklingsplanen för tredje kvartalet Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Det här mötet ingår i vårt kvartalsvisa rådgivningsprogram för produktkunder. Vi kommer att gå igenom tre möjliga teman för vår utvecklingsplan och be er om synpunkter på hur ni skulle prioritera dem. Var gärna beredd att berätta vilka brister i funktionaliteten som påverkar ert teams resultat mest under detta kvartal.

Granskning av återkoppling om konkurrenspositionering Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Vi håller på att finslipa vår marknadspositionering och vill ha synpunkter från våra rådgivningskunder innan budskapet fastställs. Under detta 60-minutersmöte kommer vi att gå igenom två eller tre utkast till positioneringen. Vi behöver just era ärliga reaktioner på hur dessa uppfattas av era inköps- och slutanvändarteam.

Sammanfattning av tidig tillgång till ny funktion Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Ni har nu haft två veckor på er att testa Early Access-versionen. Denna 30-minutersgenomgång är ett tillfälle att dela med er av vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad som skulle göra den här funktionen till en central del av ert arbetsflöde. Er feedback påverkar direkt omfattningen av den allmänna lanseringen.

Årligt möte för samordning av produktstrategin Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

En gång om året bjuder vi in medlemmarna i vårt produktråd för en mer ingående diskussion om vår inriktning för de kommande 12–18 månaderna. Detta 90-minutersmöte behandlar strategiska teman, satsningsområden och de integrationsprioriteringar som är mest relevanta för företagskunder av er storlek. Vi avsätter 30 minuter för en öppen frågestund.

Workshop om berättande kring kundernas användningsfall Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Denna workshop för kundrådgivning kring produkten hjälper oss att utforma de fallstudier och referensberättelser som vi använder i marknadsföringen. Under 90 minuter kommer vi tillsammans att utarbeta er användningsberättelse, validera nyckeltalen och komma överens om hur ert team vill bli framställt i försäljnings- och marknadsföringsmaterialet.

✅ Vad Doodle erbjuder inom produktrådgivning till kunder

Kapacitet Doodle Anmärkningar Självbokning via delad länk 🟩 Booking Page; ingen fram-och-tillbaka-kommunikation krävs Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Realtidsinformation om tillgänglighet; förhindrar dubbelbokningar Alternativ för videoplattformar (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Konfigureras en gång; länken genereras automatiskt för varje bokning Automatisk identifiering av tidszon 🟩 Varje kund ser tiderna i sin lokala tidszon Anpassade frågor vid intag 🟩 Samla in information om dagordningens sammanhang inför varje rådgivningsmöte Buffertider mellan sessionerna 🟩 Ställ in en gång på Booking Page Påminnelser via e-post 🟩 Skickas till arrangören och kunden; endast via e-post Beskrivningar av AI-möten ⚠️ Finns i Premium-versionen Varumärkesprofil (logotyp och huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen Betalningshantering via Stripe 🔜 I färdplanen SMS eller push-meddelanden ❌ Stöds inte; endast påminnelser via e-post

❓ Vanliga frågor

Fråga: Kan en produktmarknadsföringschef inom B2B skicka en länk till alla åtta rådgivningskunder samtidigt? A: Ja. Eftersom Doodles Booking Page visar tillgängligheten i kalendern i realtid kan alla åtta företagskunder få länken samtidigt. Varje bokning reserverar en tid i realtid, så det finns ingen risk att två kunder bokar samma tidsintervall.

Fråga: Vilka videoplattformar ser rådgivningskunderna när de bokar? A: Produktmarknadsföringschefen för B2B-segmentet konfigurerar videoplattformen på Booking Page. Doodle ansluter till Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams. Kunden väljer inte själv, utan får en bekräftad möteslänk för den plattform som arrangören har ställt in.

Fråga: Hur bidrar intagsfrågor till ett rådgivningsprogram för produktkunder? S: Genom anpassade inledande frågor på Booking Page kan varje företagskund ange sina prioriteringar redan vid bokningstillfället. En produktmarknadsföringschef inom B2B får tillgång till denna information före mötet, vilket gör det möjligt att skräddarsy dagordningen och komma väl förberedd med relevant information, istället för att ägna den första delen av ett 60-minuterssamtal åt att kartlägga behov.

Fråga: Behöver företagskunder ett Doodle-konto för att boka en tid? S: Den kund som får länken till Booking Page behöver inte ha ett Doodle-konto för att slutföra sin bokning. Den B2B-produktmarknadsföringsansvarige som ansvarar för produktens kundrådgivningsprogram behöver däremot ett Doodle-konto för att skapa och hantera Booking Page.

👉 Är du redo att förenkla din produktrådgivning till kunderna?

Välj en av de fem mallarna ovan för att få igång din nästa Group Poll på mindre än två minuter, eller skapa en Booking Page så att dina företagskunder själva kan boka sina individuella rådgivningsmöten utan att behöva utbyta ett enda e-postmeddelande fram och tillbaka. Din nästa rådgivningscykel för produktkunder ligger bara en länk bort. Prova gratis redan idag.