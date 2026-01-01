एक उत्पाद ग्राहक सलाहकार सत्र एक संरचित सत्र है जहाँ एक B2B उत्पाद विपणन प्रबंधक रोडमैप प्राथमिकताओं, स्थिति निर्धारण, और उत्पाद की कमियों पर उद्यम ग्राहकों से सीधे इनपुट एकत्र करता है। त्रैमासिक रूप से आयोजित, ये सत्र गो-टू-मार्केट कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदुओं में से हैं। चुनौती लॉजिस्टिक्स की है: विभिन्न समय क्षेत्रों, कैलेंडर और वीडियो प्लेटफ़ॉर्म में आठ एंटरप्राइज खरीदारों का समन्वय करना रणनीति की समस्या होने से पहले ही एक शेड्यूलिंग समस्या है। Doodle का बुकिंग पेज कैलेंडर-जागरूक उपलब्धता का समर्थन करता है, ताकि प्रत्येक ग्राहक बिना किसी ईमेल थ्रेड के स्वयं बुक कर सके।

🎯 उत्पाद ग्राहक सलाहकार शेड्यूलिंग क्यों विफल हो जाती है

हर B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर इस पैटर्न को जानता है। आप आठ एंटरप्राइज संपर्कों को "when works for you?" ईमेल भेजते हैं। छह अलग-अलग दिनों में अलग-अलग समय-सीमाओं के साथ जवाब देते हैं। दो कभी जवाब नहीं देते। आप समय को स्प्रेडशीट में कॉपी-पेस्ट करते हैं, कोई टकराव पाते हैं, थ्रेड फिर से शुरू करते हैं, और पहला सत्र पुष्टि होने से पहले ही दो सप्ताह गंवा देते हैं।

यह घर्षण संरचनात्मक है, व्यक्तिगत नहीं। उद्यम खरीदार अपने कैलेंडर की रक्षा कड़ाई से करते हैं। उन्हें मुक्त-पाठ शेड्यूलिंग अनुरोध का जवाब देने के लिए कहना बिल्कुल गलत समय पर बाधा डालता है, ठीक उस सत्र से ठीक पहले जब आपको उनकी सद्भावना और ईमानदार इनपुट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आदान-प्रदान का दौर भी वह समय बर्बाद करता है जिसे एक B2B उत्पाद मार्केटिंग प्रबंधक को संश्लेषण, चर्चा मार्गदर्शिकाओं और फॉलो-अप सामग्री पर खर्च करना चाहिए।

समस्या तब और जटिल हो जाती है जब उत्पाद ग्राहक सलाहकार सत्र त्रैमासिक होते हैं। इसका मतलब है कि एक वर्ष में चार शेड्यूलिंग चक्र, आठ ग्राहकों की संख्या से गुणा, और उन वरिष्ठ हितधारकों से अनिवार्य पुनः शेड्यूलिंग अनुरोधों से गुणा, जो जब कोई सौदा या आंतरिक समीक्षा उनके डेस्क पर आती है तो सलाहकार कॉलों को प्राथमिकता से हटा देते हैं। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के बिना, शेड्यूलिंग कार्यक्रम पर एक आवर्ती बोझ बन जाता है।

समय-क्षेत्र की जटिलता एक और परत जोड़ती है। उत्पाद ग्राहक सलाहकार समूह में उद्यम ग्राहक अक्सर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में फैले होते हैं। एक B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर जो एक ही समय स्लॉट प्रस्तावित करता है, लगभग हमेशा किसी को बाहर कर देता है। एक ऐसा सिस्टम जो केवल उन समयों को दिखाता है जब आप वास्तव में उपलब्ध हैं, और जो प्रत्येक ग्राहक के स्थानीय समय क्षेत्र के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित होता है, बिना किसी मैनुअल रूपांतरण के उस बहिष्करण को हटा देता है।

🛠 Doodle का बुकिंग पेज उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यप्रवाह में कैसे फिट बैठता है

Doodle का बुकिंग पेज ठीक इसी परिदृश्य के लिए बनाया गया है। एक B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर अपनी उपलब्ध समय-स्लॉट निर्धारित करता है, अपना कैलेंडर जोड़ता है, और एक लिंक साझा करता है। प्रत्येक एंटरप्राइज ग्राहक उस लिंक को खोलता है, केवल वास्तव में खाली समय देखता है, और एक स्लॉट चुनता है। कोई ईमेल श्रृंखला नहीं। कोई स्प्रेडशीट नहीं। कोई दोहरी बुकिंग नहीं।

कैलेंडर इंटीग्रेशन में Google Calendar, Microsoft Outlook और Apple Calendar शामिल हैं, इसलिए B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर जिस भी सिस्टम का उपयोग करता है, उपलब्धता वास्तविक समय में सटीक रहती है। जब कोई ग्राहक स्लॉट बुक करता है, तो वह तुरंत ब्लॉक हो जाता है, जिसका अर्थ है कि लिंक खोलने वाला अगला ग्राहक कभी भी पहले से बुक हो चुका समय नहीं देखता।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुकिंग के समय ही हो जाती है। Doodle का बुकिंग पेज गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से जुड़ता है, इसलिए मीटिंग लिंक अपने आप बन जाता है और पुष्टि में शामिल हो जाता है। एक B2B उत्पाद मार्केटिंग प्रबंधक, जो उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यक्रम चला रहा है, को आठ अलग-अलग सत्रों के लिए मैन्युअल रूप से वीडियो लिंक बनाने की आवश्यकता नहीं है; प्रत्येक ग्राहक को उस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा एक कॉन्फ्रेंस लिंक प्राप्त होता है जिसे आयोजक ने कॉन्फ़िगर किया है।

Doodle का बुकिंग पेज कस्टम इनटेक प्रश्नों का भी समर्थन करता है, जो उत्पाद ग्राहक सलाह सत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अपनी बुकिंग की पुष्टि करने से पहले, प्रत्येक एंटरप्राइज ग्राहक से उन उत्पाद क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा जा सकता है जिन पर वे चर्चा करना चाहते हैं, उनकी कंपनी के वर्तमान उपयोग के मामले, या वे जिन किसी भी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। यह पूर्व-सत्र संदर्भ B2B उत्पाद विपणन प्रबंधक को प्रत्येक 60 मिनट के एजेंडे को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि वे पहले 15 मिनट खोज में व्यतीत करें।

मीटिंग्स के बीच बफ़र समय का भी समर्थन किया जाता है, ताकि एक B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर जो एक ही दिन में लगातार उत्पाद ग्राहक सलाहकार सत्र आयोजित कर रहा है, वह नोट्स लेने, संक्रमण के लिए या एक निश्चित विराम के लिए 10 या 15 मिनट का अंतराल रख सके, बिना प्रत्येक बुकिंग के बीच कैलेंडर में मैन्युअल रूप से समय ब्लॉक किए।

Doodle का बुकिंग पेज टाइम-ज़ोन ऑटो-डिटेक्शन का समर्थन करता है, ताकि प्रत्येक एंटरप्राइज ग्राहक B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर से किसी भी निर्देश के बिना अपने स्थानीय टाइम-ज़ोन में उपलब्ध समय देख सके।

⚙️ उत्पाद ग्राहक सलाहकार बुकिंग प्रवाह स्थापित करना

एक उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यक्रम के परिचालन सेटअप के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन सत्र लगता है। एक B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर एक बुकिंग पेज बनाता है, अपने कैलेंडर को जोड़ता है, सत्र की अवधि (आमतौर पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार बातचीत के लिए 60 मिनट) निर्धारित करता है, बफ़र समय सेट करता है, प्रारंभिक प्रश्न जोड़ता है, और वीडियो प्लेटफ़ॉर्म चुनता है: Google Meet, Zoom, Webex, या Microsoft Teams।

लिंक फिर प्रारंभिक संपर्क ईमेल में प्रत्येक उद्यम ग्राहक के साथ सीधे साझा किया जाता है। चूंकि बुकिंग पेज लाइव कैलेंडर उपलब्धता दिखाता है, इसे एक साथ सभी आठ ग्राहकों को भेजा जा सकता है बिना दोहरी बुकिंग के जोखिम के। प्रत्येक ग्राहक स्वतंत्र रूप से बुकिंग करता है, और B2B उत्पाद विपणन प्रबंधक का कैलेंडर स्वचालित रूप से भर जाता है जैसे ही स्लॉट बुक किए जाते हैं।

प्रत्येक सत्र से पहले ईमेल रिमाइंडर स्वचालित रूप से आयोजक और ग्राहक दोनों को भेजे जाते हैं। यह केवल ईमेल पर आधारित है (कोई SMS नहीं, कोई पुश नोटिफिकेशन नहीं), जो उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यक्रम के पेशेवर संदर्भ के लिए उपयुक्त है, जहाँ उद्यम खरीदार टेक्स्ट पिंग्स के बजाय औपचारिक कैलेंडर निमंत्रणों की अपेक्षा करते हैं।

Premium प्लान पर B2B उत्पाद मार्केटिंग प्रबंधकों के लिए, प्रत्येक बुकिंग पुष्टि में AI मीटिंग विवरण जोड़े जा सकते हैं, जिससे एंटरप्राइज ग्राहकों को सत्र से पहले एक परिष्कृत, संदर्भ-समृद्ध एजेंडा पूर्वावलोकन मिलता है। Premium असीमित इवेंट्स की सुविधा भी अनलॉक करता है, जो बढ़ते ग्राहक सलाहकार समूह में चल रहे त्रैमासिक कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है।

बुकिंग पेज की स्वचालित आवर्ती इवेंट क्षमता का मतलब है कि एक B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर त्रैमासिक चक्र को एक बार कॉन्फ़िगर कर सकता है और सिस्टम को दोहराए जाने वाले शेड्यूलिंग चक्रों को संभालने दे सकता है, बजाय इसके कि हर 90 दिनों में बुकिंग फ्लो को फिर से शून्य से तैयार किया जाए।

उत्पाद ग्राहक सलाह के लिए तैयार-प्रयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करें। लिंक द्वारा शीर्षक और अवधि पहले से ही भर दी गई हैं। प्रत्येक कार्ड से विवरण कॉपी करें और लिंक खुलने के बाद Doodle पेज पर विवरण फ़ील्ड में पेस्ट करें।

Q3 रोडमैप प्राथमिकताएँ इनपुट सत्र पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट इस मतदान को शुरू करें

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यह सत्र हमारे त्रैमासिक उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यक्रम का हिस्सा है। हम तीन संभावित रोडमैप विषयों पर चर्चा करेंगे और आपसे प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए सुझाव मांगेंगे। कृपया इस तिमाही में आपकी टीम के परिणामों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली क्षमताओं की कमियों को साझा करने के लिए तैयार रहें।

प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति निर्धारण प्रतिक्रिया समीक्षा पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट इस मतदान को शुरू करें

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हम अपनी बाज़ार में प्रवेश की स्थिति को परिष्कृत कर रहे हैं और संदेश को अंतिम रूप देने से पहले सलाहकार ग्राहकों से सुझाव चाहते हैं। यह 60 मिनट का सत्र दो या तीन स्थिति निर्धारण मसौदों को कवर करेगा। आपकी खरीद और अंतिम उपयोगकर्ता टीमों के सामने ये मसौदे कैसे लगते हैं, इस पर आपकी स्पष्ट प्रतिक्रिया ही हमें चाहिए।

नई सुविधा: प्रारंभिक पहुँच ब्रीफिंग पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 30 मिनट इस मतदान को शुरू करें

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आपके पास अर्ली-एक्सेस बिल्ड के साथ दो सप्ताह का समय रहा है। यह 30 मिनट का डीब्रीफ यह साझा करने का अवसर है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और क्या इस फीचर को आपके वर्कफ़्लो का मुख्य हिस्सा बना देगा। आपका फीडबैक सीधे GA रिलीज़ के दायरे को आकार देता है।

वार्षिक उत्पाद रणनीति संरेखण सत्र पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट इस मतदान को शुरू करें

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साल में एक बार हम उत्पाद ग्राहक सलाहकार सदस्यों को हमारी 12–18 महीने की दिशा पर गहरी बातचीत में शामिल करते हैं। यह 90 मिनट का सत्र रणनीतिक विषयों, निवेश क्षेत्रों और आपके स्तर के उद्यम खातों के लिए सबसे प्रासंगिक एकीकरण प्राथमिकताओं को कवर करता है। हम खुली प्रश्नोत्तर के लिए 30 मिनट का समय रखेंगे।

ग्राहक उपयोग-मामला कहानी-कथन कार्यशाला पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट इस मतदान को शुरू करें

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यह उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यशाला हमें बाजार में उपयोग किए जाने वाले केस स्टडी और संदर्भ कथाओं को आकार देने में मदद करती है। हम 90 मिनट मिलकर आपके उपयोग-मामले की कहानी विकसित करने, मेट्रिक्स को सत्यापित करने, और इस बात पर सहमति बनाने में व्यतीत करेंगे कि आपकी टीम बिक्री और मार्केटिंग सामग्री में कैसे प्रस्तुत की जाए।

✅ उत्पाद ग्राहक सलाहकार के लिए Doodle का समर्थन

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ साझा लिंक के माध्यम से स्वयं बुकिंग 🟩 बुकिंग पेज; कोई आना-जाना नहीं। कैलेंडर सिंक (गूगल, आउटलुक, एप्पल) 🟩 लाइव उपलब्धता; दोहरी बुकिंग से रोकती है वीडियो प्लेटफ़ॉर्म विकल्प (गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स) 🟩 एक बार कॉन्फ़िगर करें; प्रत्येक बुकिंग पर लिंक स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। समय-क्षेत्र स्व-पहचान 🟩 प्रत्येक ग्राहक अपने स्थानीय क्षेत्र में समय देखता है। अनुकूलित इनटेक प्रश्न 🟩 प्रत्येक सलाहकार सत्र से पहले एजेंडा का संदर्भ एकत्र करें। सत्रों के बीच बफ़र समय 🟩 बुकिंग पेज पर एक बार सेट करें ईमेल अनुस्मारक 🟩 आयोजक और ग्राहक को भेजा गया; केवल ईमेल एआई बैठक विवरण ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध ब्रांडिंग (लोगो और प्राथमिक रंग) ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध Stripe भुगतान संग्रह आने वाला मार्ग-नक्शे पर एसएमएस या पुश सूचनाएं ❌ समर्थित नहीं; केवल ईमेल अनुस्मारक

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या एक B2B उत्पाद विपणन प्रबंधक एक ही लिंक एक साथ सभी आठ सलाहकार ग्राहकों को भेज सकता है? A: हाँ। क्योंकि Doodle का बुकिंग पेज लाइव कैलेंडर उपलब्धता दिखाता है, इसलिए सभी आठ एंटरप्राइज ग्राहक एक साथ लिंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक बुकिंग वास्तविक समय में एक स्लॉट आरक्षित कर लेती है, इसलिए दो ग्राहकों के एक ही समय-स्लॉट बुक करने का कोई जोखिम नहीं रहता।

प्रश्न: जब सलाहकार ग्राहक बुकिंग करते हैं तो उन्हें कौन से वीडियो प्लेटफ़ॉर्म दिखाई देते हैं? A: B2B उत्पाद मार्केटिंग प्रबंधक बुकिंग पेज पर वीडियो प्लेटफ़ॉर्म को कॉन्फ़िगर करता है। Doodle Google Meet, Zoom, Webex और Microsoft Teams से जुड़ता है। ग्राहक चुनता नहीं है; उन्हें उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक पुष्टि किया गया मीटिंग लिंक प्राप्त होता है जिसे आयोजक ने सेटअप किया है।

प्रश्न: इनटेक प्रश्न उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यक्रम में कैसे मदद करते हैं? A: बुकिंग पेज पर कस्टम इनटेक प्रश्न प्रत्येक एंटरप्राइज ग्राहक को बुकिंग के समय अपनी चर्चा प्राथमिकताएँ साझा करने की अनुमति देते हैं। एक B2B उत्पाद मार्केटिंग मैनेजर सत्र से पहले इस संदर्भ को प्राप्त करता है, जिससे वह एजेंडा को अनुकूलित कर सकता है और प्रासंगिक डेटा के साथ आ सकता है, बजाय इसके कि 60 मिनट की कॉल का पहला हिस्सा खोज-बीन में खर्च हो।

प्रश्न: क्या एंटरप्राइज ग्राहकों को स्लॉट बुक करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता है? A: बुकिंग पेज लिंक प्राप्त करने वाले ग्राहक को अपनी बुकिंग पूरी करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता नहीं है। उत्पाद ग्राहक सलाहकार कार्यक्रम चलाने वाले B2B उत्पाद विपणन प्रबंधक को बुकिंग पेज बनाने और प्रबंधित करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता है।

👉 क्या आप अपने उत्पाद ग्राहक परामर्श को सरल बनाना चाहते हैं?

अपने अगले ग्रुप पोल को दो मिनट से भी कम समय में लाइव करने के लिए ऊपर दिए गए पाँच टेम्पलेट्स में से एक चुनें, या एक बुकिंग पेज सेट अप करें ताकि आपके एंटरप्राइज ग्राहक बिना किसी ईमेल आदान-प्रदान के अपने व्यक्तिगत सलाह सत्र स्वयं शेड्यूल कर सकें। आपका अगला उत्पाद ग्राहक सलाह चक्र सिर्फ एक लिंक दूर है। आज ही मुफ्त में आजमाएँ।