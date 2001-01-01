En produktkunderådgivning er en struktureret session, hvor en B2B-produktmarketingchef indsamler direkte input fra virksomhedskunder om køreplanens prioriteter, positionering og produkthuller. Disse sessioner, der afholdes hvert kvartal, er blandt de mest betydningsfulde kontaktpunkter i en go-to-market-kalender. Udfordringen er logistikken: At koordinere otte virksomhedsindkøbere på tværs af forskellige tidszoner, kalendere og videoplatforme er et planlægningsproblem, før det nogensinde er et strategiproblem. Doodles bookingside understøtter kalenderbevidst tilgængelighed, så hver kunde selv booker uden en eneste e-mailtråd.

🎯 Hvorfor planlægningen af produktkunderådgivning bryder sammen

Alle B2B-produktmarketingchefer kender mønsteret. Du sender en "hvornår virker det for dig?"-mail til otte virksomhedskontakter. Seks svarer på forskellige dage med forskellige vinduer. To svarer aldrig. Du kopierer og indsætter tiderne i et regneark, finder en konflikt, genstarter tråden og mister to uger, før den første session er bekræftet.

Friktionen er strukturel, ikke personlig. Indkøbere i virksomheder beskytter deres kalendere meget. At bede dem om at svare på en fritekstanmodning om planlægning skaber friktion på det helt forkerte tidspunkt, lige før en session, hvor du har brug for deres velvilje og ærlige input. Hver runde frem og tilbage koster også tid, som en B2B-produktmarketingchef burde bruge på syntese, diskussionsguider og opfølgningsaktiver.

Problemet forstærkes, når produktkunderådgivningssessionerne er kvartalsvise. Det betyder fire planlægningscyklusser om året, ganget med otte kunder, ganget med de uundgåelige anmodninger om omplanlægning fra ledende interessenter, der nedprioriterer rådgivningsopkald, når en aftale eller en intern gennemgang lander på deres bord. Uden en systematisk tilgang bliver planlægningen en tilbagevendende belastning for programmet.

Tidszonekompleksitet tilføjer endnu et lag. Virksomhedskunder i en produktkunderådgivningskohorte spænder ofte over Nordamerika, Europa og APAC. En B2B-produktmarketingchef, der foreslår en enkelt tidsblok, vil næsten altid udelukke nogen. Et system, der kun viser de tidspunkter, hvor du rent faktisk er tilgængelig, og som automatisk justeres til hver kundes lokale tidszone, fjerner denne udelukkelse uden manuelt konverteringsarbejde.

🛠 Hvordan Doodles bookingside passer ind i arbejdsgangen for produktkunderådgivning

Doodles bookingside er bygget til netop dette scenarie. En B2B-produktmarketingchef indstiller deres tilgængelige vinduer, forbinder deres kalender og deler et link. Hver virksomhedskunde åbner linket, ser kun de tider, der virkelig er åbne, og vælger en tid. Ingen e-mail-kæde. Intet regneark. Ingen dobbeltbooking.

Kalenderintegrationen dækker Google Calendar, Microsoft Outlook og Apple Calendar, så uanset hvilket system B2B-produktmarketingchefen bruger, forbliver tilgængeligheden nøjagtig i realtid. Når en kunde booker en tid, blokeres den med det samme, hvilket betyder, at den næste kunde, der åbner linket, aldrig ser en tid, der allerede er optaget.

Videokonferencer håndteres i forbindelse med bookingen. Doodles bookingside har forbindelse til Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, så mødelinket genereres automatisk og inkluderes i bekræftelsen. En B2B-produktmarketingchef, der kører et rådgivningsprogram for produktkunder, behøver ikke manuelt at oprette videolinks til otte separate sessioner; hver kunde modtager et konferencelink, der er knyttet til den platform, som arrangøren har konfigureret.

Doodles bookingside understøtter også brugerdefinerede indgangsspørgsmål, hvilket er særligt nyttigt til rådgivningssessioner med produktkunder. Før de bekræfter deres booking, kan hver virksomhedskunde blive bedt om at specificere de produktområder, de ønsker at diskutere, deres virksomheds nuværende use case eller eventuelle blokeringer, de oplever. Denne kontekst før sessionen giver B2B-produktmarketingchefen mulighed for at skræddersy hver 60-minutters dagsorden i stedet for at bruge de første 15 minutter på opdagelse.

Buffertider mellem møder understøttes også, så en B2B-produktmarketingchef, der kører fortløbende produktkunderådgivningssessioner på en enkelt dag, kan indbygge et mellemrum på 10 eller 15 minutter til noter, overgange eller et hårdt stop uden manuelt at blokere kalendertid mellem hver booking.

Doodles bookingside understøtter automatisk registrering af tidszoner, så hver enkelt virksomhedskunde kan se ledige tider i deres egen lokale tidszone uden nogen form for instruktion fra B2B-produktets marketingchef.

⚙️ Opsætning af et bookingflow for produktkunderådgivning

Den operationelle opsætning af et produktkunderådgivningsprogram tager én konfigurationssession. En B2B-produktmarketingchef opretter en bookingside, forbinder deres kalender, definerer sessionslængden (typisk 60 minutter for en substantiel rådgivningssamtale), indstiller buffertider, tilføjer indgangsspørgsmål og vælger videoplatform: Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams.

Linket deles derefter direkte med hver enkelt virksomhedskunde i den første opsøgende e-mail. Fordi bookingsiden afspejler tilgængeligheden i kalenderen, kan den sendes til alle otte kunder på én gang uden at risikere dobbeltbookinger. Hver kunde booker selvstændigt, og B2B-produktmarketingchefens kalender udfyldes automatisk, når der gøres krav på pladserne.

E-mail-påmindelser sendes automatisk til både arrangøren og kunden før hver session. Dette er kun e-mail (ingen SMS, ingen push-meddelelser), hvilket passer til den professionelle kontekst i et produktkunderådgivningsprogram, hvor virksomhedskøbere forventer formelle kalenderinvitationer snarere end sms-beskeder.

For B2B-produktmarketingchefer på et Premium-abonnement kan AI-mødebeskrivelser føjes til hver bookingbekræftelse, hvilket giver virksomhedskunder en poleret, kontekstrig forhåndsvisning af dagsordenen før sessionen. Premium låser også op for ubegrænsede events, hvilket er vigtigt for et kvartalsprogram, der kører på tværs af en voksende kohorte af kunderådgivere.

Bookingsidens mulighed for automatisk tilbagevendende begivenheder betyder, at en B2B-produktmarketingchef kan konfigurere den kvartalsvise kadence én gang og lade systemet håndtere gentagne planlægningscyklusser i stedet for at genopbygge bookingflowet fra bunden hver 90. dag.

Skabeloner til gruppeafstemninger, der er klar til brug, til rådgivning af produktkunder

Brug en af nedenstående skabeloner til at starte en gruppeafstemning for dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden er forudfyldt af linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Input-session om Q3-køreplanens prioriteter Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min

Denne session er en del af vores kvartalsvise rådgivningsprogram for produktkunder. Vi vil gennemgå tre kandidatkøreplanstemaer og bede om dit prioriteringsinput. Vær forberedt på at fortælle, hvilke kapacitetshuller der påvirker dit teams resultater mest i dette kvartal.

Gennemgang af feedback om konkurrencepositionering Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min

Vi er ved at finpudse vores go-to-market-positionering og vil gerne have input fra rådgivende kunder, før budskaberne færdiggøres. Denne 60-minutters session vil dække to eller tre udkast til positionering. Din ærlige reaktion på, hvordan disse lander hos dine indkøbs- og slutbrugerteams, er præcis, hvad vi har brug for.

Ny funktion med tidlig adgang til debriefing Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min

Du har haft to uger med early-access-versionen. Denne 30-minutters debriefing er en chance for at dele, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, og hvad der ville gøre denne funktion til kernen i din arbejdsgang. Din feedback former direkte omfanget af GA-udgivelsen.

Årlig session om tilpasning af produktstrategi Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min

En gang om året bringer vi medlemmer af produktkunderådgivningen ind i en dybere samtale om vores 12-18 måneders retning. Denne 90-minutters session dækker strategiske temaer, investeringsområder og de integrationsprioriteter, der er mest relevante for virksomhedskonti i din skala. Vi afsætter 30 minutter til åbne spørgsmål og svar.

Workshop om historiefortælling om kundebrugsscenarier Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min

Denne rådgivende workshop for produktkunder hjælper os med at forme de casestudier og referencefortællinger, vi bruger på markedet. Vi bruger 90 minutter på sammen at udvikle din use case-historie, validere målingerne og afstemme, hvordan dit team har det med at blive repræsenteret i salgs- og marketingmaterialer.

✅ Hvad Doodle understøtter til produktkunderådgivning

Kapacitet Doodle Noter Selvbooking via delt link 🟩 Bookingside; ingen frem- og tilbagemelding nødvendig Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Direkte tilgængelighed; forhindrer dobbeltbooking Muligheder for videoplatforme (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Konfigureres én gang; link genereres automatisk pr. booking Automatisk registrering af tidszone 🟩 Hver kunde ser tider i deres lokale zone Spørgsmål om specialindtag 🟩 Indsaml dagsordenskontekst før hvert rådgivningsmøde Buffertider mellem sessioner 🟩 Indstil én gang på bookingsiden Påmindelser via e-mail 🟩 Sendes til arrangør og kunde; kun e-mail AI-mødebeskrivelser ⚠️ Fås med Premium Branding (logo og primær farve) ⚠️ Fås med Premium Indsamling af Stripe-betalinger 🔜 På køreplanen SMS- eller push-meddelelser ❌ Ikke understøttet; kun e-mail-påmindelser

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan en B2B-produktmarketingchef sende et link til alle otte rådgivende kunder på samme tid? Svar: Ja. Fordi Doodles bookingside afspejler tilgængelighed i kalenderen, kan alle otte virksomhedskunder modtage linket samtidig. Hver booking gør krav på en plads i realtid, så der er ingen risiko for, at to kunder booker det samme vindue.

Q: Hvilke videoplatforme ser de rådgivende kunder, når de booker? A: B2B-produktmarketingchefen konfigurerer videoplatformen på bookingsiden. Doodle opretter forbindelse til Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Kunden vælger ikke; de modtager et bekræftet mødelink til den platform, som arrangøren har sat op.

Q: Hvordan hjælper indgangsspørgsmål et produkts kunderådgivningsprogram? Svar: Brugerdefinerede spørgsmål på bookingsiden giver hver virksomhedskunde mulighed for at dele deres diskussionsprioriteter på bookingtidspunktet. En B2B-produktmarketingchef modtager denne kontekst før sessionen, hvilket gør det muligt at skræddersy dagsordenen og ankomme med relevante data i stedet for at bruge den første del af et 60-minutters opkald på opdagelse.

Q: Skal virksomhedskunder have en Doodle-konto for at booke en plads? Svar: Den kunde, der modtager linket til bookingsiden, behøver ikke en Doodle-konto for at gennemføre sin booking. B2B-produktmarketingchefen, der kører produktkunderådgivningsprogrammet, har brug for en Doodle-konto for at oprette og administrere bookingsiden.

