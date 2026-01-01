Ukryj szczegóły

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Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 30 lip 2026

Cybersecurity with Doodle Pro

Dzięki Doodle Pro możesz tworzyć ukryte ankiety, w których odpowiedzi pozostają poufne. Ukryta ankieta gwarantuje, że wszyscy uczestnicy pozostają dla siebie anonimowi. Kiedy ktoś otworzy ankietę, zobaczy tylko dostępne opcje daty i godziny — będzie wyglądało tak, jakby nikt jeszcze nie zagłosował. Nawet jeśli po oddaniu głosu ponownie wejdzie do ankiety, zobaczy tylko swoją własną odpowiedź. Tylko Ty, jako organizator ankiety, możesz wyświetlić pełną listę uczestników i ich wyborów.

Widzieliśmy, jak nauczyciele wykorzystują ukryte ankiety do ustalania terminów spotkań z uczniami, a specjaliści – do planowania spotkań z klientami lub zewnętrznymi interesariuszami – zawsze wtedy, gdy ważna jest poufność.

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do Ustawienia podczas tworzenia ankiety i włącz opcję „Ukryj listę uczestników”. Stworzyłeś już ankietę? Nie ma sprawy — możesz ją później edytować i w dowolnym momencie włączyć opcję ukrycia.

Ukryte ankiety w serwisie Doodle to prosty i bezpieczny sposób na planowanie spotkań przy zachowaniu poufności danych uczestników.

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