Dölj detaljerna

Med Doodle Pro kan du skapa dolda omröstningar där svaren förblir privata. En dold omröstning säkerställer att alla deltagare förblir anonyma för varandra. När någon öppnar omröstningen ser de endast de tillgängliga datum- och tidsalternativen – det ser ut som om ingen annan har röstat ännu. Även om de återvänder till omröstningen efter att ha röstat ser de endast sitt eget svar. Endast du, som omröstningens arrangör, kan se den fullständiga listan över deltagare och deras val.

Vi har sett lärare använda dolda omröstningar för att boka in tid med elever, och yrkesverksamma använda dem för att planera möten med kunder eller externa intressenter – i alla situationer där sekretess är viktigt.

För att aktivera den här funktionen, gå till Inställningar när du skapar din omröstning och aktiverar ”Dölj deltagarlistan.” Har du redan skapat din omröstning? Inga problem – du kan redigera den i efterhand och aktivera inställningen för att dölja den när som helst.

Doodle-omröstningar är ett enkelt och säkert sätt att boka möten samtidigt som deltagarnas uppgifter hålls konfidentiella.