Faça sua sondagem gratuita com Doodle e mantenha-a em segredo.

Com uma pesquisa oculta do Doodle, todos os seus participantes serão mantidos anônimos uns dos outros.

Quando seus convidados abrirem a pesquisa, eles verão apenas as opções de data/hora. Aparecerá como se ninguém tivesse participado da enquete até aquele momento, mesmo que alguém o tivesse feito. Se um de seus participantes visitar a enquete mais uma vez após a votação, somente o seu voto será mostrado a eles. Somente você, o administrador, poderá ver quem votou na enquete. Os comentários de outros também só serão visíveis para você.

Ouvimos professores que gostam de utilizar este recurso para agendar reuniões com os alunos. Ouvimos de empresários que usam pesquisas ocultas para organizar reuniões com clientes. Seja qual for o caso, às vezes é preciso manter as informações seguras.

A opção de pesquisa oculta está disponível no menu 'configurações' no passo 2, quando você configura a pesquisa. Se você já criou a enquete e gostaria de incluir este recurso, você certamente pode editar a enquete e incluí-la após o fato.

As pesquisas ocultas são a melhor maneira de encontrar um tempo para se reunir e manter as informações confidenciais em sigilo.

Experimente por si mesmo. Faça uma sondagem rápida hoje.