विवरण छिपाएँ

Doodle Pro के साथ, आप छिपे हुए पोल बना सकते हैं जो प्रतिक्रियाओं को निजी रखते हैं। एक छिपा हुआ पोल यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागी एक-दूसरे के लिए गुमनाम रहें। जब कोई पोल खोलता है, तो उन्हें केवल उपलब्ध तारीख और समय के विकल्प ही दिखाई देंगे — ऐसा लगेगा जैसे अभी तक किसी और ने मतदान नहीं किया है। मतदान करने के बाद भी यदि वे पोल पर दोबारा जाएँ, तो उन्हें केवल अपना ही उत्तर दिखाई देगा। केवल आप, पोल आयोजक के रूप में, प्रतिभागियों और उनके चयन की पूरी सूची देख सकते हैं।

हमने शिक्षकों को छात्रों के साथ समय निर्धारित करने के लिए छिपे हुए पोल का उपयोग करते देखा है, और पेशेवरों को ग्राहकों या बाहरी हितधारकों के साथ बैठकों की योजना बनाने के लिए — जब भी गोपनीयता महत्वपूर्ण हो।

इस सुविधा को सक्षम करने के लिए, जाएँ सेटिंग्स जब अपना पोल बनाते समय टॉगल चालू करें प्रतिभागी सूची छिपाएँ। क्या आपने पहले ही अपना पोल बना लिया है? कोई बात नहीं — आप बाद में इसे संपादित कर सकते हैं और किसी भी समय छिपी हुई सेटिंग चालू कर सकते हैं।

Doodle छिपी हुई पोल बैठकें निर्धारित करने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है, जो प्रतिभागियों की जानकारी को निजी रखते हुए काम करता है।