Skjul detaljerne

Lav din gratis afstemning med Doodle og hold den hemmelig.

Med en skjult Doodle-afstemning er alle dine deltagere anonyme over for hinanden.

Når dine inviterede åbner afstemningen, vil de kun se dato/tids-indstillingerne. Det vil se ud som om ingen har deltaget i afstemningen indtil da, selv om nogen havde deltaget. Hvis en af dine deltagere besøger afstemningen igen efter at have stemt, vil kun deres stemme blive vist for dem. Kun du som administrator vil kunne se, hvem der har stemt i afstemningen. De andres kommentarer vil også kun være synlige for dig.

Vi har hørt fra lærere, der gerne bruger denne funktion til at planlægge møder med eleverne. Vi har hørt fra forretningsfolk, der bruger skjulte afstemninger til at organisere møder med kunder. Uanset hvad der er tilfældet, har du nogle gange brug for at holde oplysninger sikre.

Muligheden for skjult afstemning er tilgængelig i menuen "indstillinger" i trin 2, når du opretter afstemningen. Hvis du allerede har oprettet afstemningen og gerne vil inkludere denne funktion, kan du naturligvis redigere afstemningen og inkludere den efterfølgende.

Doodle skjulte afstemninger er den bedste måde at finde et tidspunkt at mødes på og holde fortrolige oplysninger fortrolige.

Prøv selv at prøve det. Lav en hurtig afstemning i dag.