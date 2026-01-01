Jak zsynchronizować kalendarz programu Outlook z innymi urządzeniami

Synchronizacja kalendarza programu Outlook na różnych urządzeniach gwarantuje dostęp do harmonogramu z dowolnego miejsca. Niezależnie od tego, czy przełączasz się między telefonem a komputerem, czy też korzystasz z tabletu w podróży, zsynchronizowany kalendarz pomaga uniknąć przeoczenia spotkań, być na bieżąco z terminami i efektywnie zarządzać czasem.

W tym artykule znajdziesz instrukcje dotyczące synchronizacji kalendarza programu Outlook z urządzeniami z systemem iOS i Android. Zanim zaczniesz: Upewnij się, że masz pod ręką dane logowania do programu Outlook. Podczas procesu konfiguracji warto również zadbać o stabilne połączenie z Internetem.

Jak zsynchronizować kalendarz programu Outlook z urządzeniami z systemem iOS

Wykonaj poniższe proste kroki, aby zsynchronizować kalendarz programu Outlook z iPhonem lub iPadem:

Otwórz ustawienia na swoim urządzeniu z systemem iOS: Zacznij od odblokowania urządzenia i kliknięcia aplikacji „Ustawienia”.

Przejdź do sekcji „Poczta”, a następnie „Konta”: Przewiń w dół i wybierz opcję „Poczta”, a następnie dotknij „Konta”.

Dodaj konto i wybierz „Outlook”: Naciśnij „Dodaj konto”, a następnie z listy dostępnych opcji wybierz „Outlook.com”.

Wprowadź swoje dane logowania do programu Outlook: Zaloguj się, używając adresu e-mail i hasła z konta Outlook.

Upewnij się, że opcja „Kalendarze” jest włączona: Upewnij się, że opcja „Kalendarze” jest włączona, aby wydarzenia z kalendarza synchronizowały się z Twoim urządzeniem.

Jak zsynchronizować kalendarz programu Outlook z urządzeniami z systemem Android

Dla użytkowników systemu Android synchronizacja kalendarza programu Outlook jest równie prosta: Otwórz aplikację „Ustawienia” na swoim urządzeniu z systemem Android: Aby przejść do menu ustawień, dotknij ikony „Ustawienia”.

Przejdź do sekcji „Konta” i dodaj konto: Przewiń do sekcji „Konta” i wybierz opcję „Dodaj konto”.

Wybierz opcję „Exchange i Office 365” i zaloguj się: Wybierz „Exchange i Office 365” jako typ konta, a następnie zaloguj się przy użyciu danych logowania do programu Outlook.

Wybierz elementy, które chcesz zsynchronizować, w tym „Kalendarz”: W trakcie konfiguracji włącz opcję „Kalendarz”, aby zsynchronizować swoje wydarzenia.

Rozwiązywanie typowych problemów

Chociaż synchronizacja kalendarza zazwyczaj przebiega bez problemów, mogą pojawić się pewne trudności. Jeśli kalendarz nie aktualizuje się automatycznie, sprawdź, czy w ustawieniach urządzenia włączono automatyczną synchronizację.

Ponadto, jeśli wydarzenia z kalendarza nie są wyświetlane, upewnij się, że aplikacja Outlook jest zaktualizowana, i sprawdź, czy w ustawieniach aplikacji wybrałeś swój kalendarz.

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