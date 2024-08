Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan synkroniseresOutlook Kalendermed andre enheder

Hvor du begynder: For at synkronisere en enhed med Outlook skal du sikre, at e-mail-værktøjet bruger Microsoft Exchange ActiveSync. Det gør de fleste almindelige e-mail-udbydere.

Processen varierer afhængigt af, om du synkroniserer til en Apple- eller Android-enhed. Se de forskellige processer nedenfor.

Apple-brugere:

Strap et: Gå til indstillinger

På din iPhone eller iPad skal du gå til "Indstillinger" og derefter til "Mail". Når du er der, klikker du på "Konti" og "Tilføj konto".

Stræk to: Login

Når du klikker på "Outlook.com", bliver du bedt om at logge ind og bekræfte synkroniseringen mellem din digitale kalender og din enhed.

Derefter bliver du bedt om at skifte hvad du vil synkronisere. Sørg for, at "Calendars" er slået til.

Klik på "Gem".

Hvis du går tilbage til din kalender, bør du nu se dine Outlook Calendar begivenheder vises på din enhed.

Android-brugere:

Strap et: Gå til indstillinger

Gå til "Indstillinger" i din e-mail-app, og klik på "Tilføj konto".

Stræk to: Log ind

Du bliver bedt om at indtaste din e-mailadresse og adgangskode. Når du har gjort dette, skal du klikke på "Log ind".

Du kan lejlighedsvis blive bedt om at bekræfte kontotypen. Klik på "Microsoft Exchange ActiveSync".

Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at dele adgangen med din enhed, klik på "Ja".

Hvis du har aktiveret totrinsbekræftelse, bliver du bedt om at bruge dette til at bekræfte synkroniseringen.

Hvis du går tilbage til din kalender, bør du nu se dine Outlook-kalenderbegivenheder blive vist på din enhed.

