Jak ustalać ceny za płatne wizyty

Zanim zaczniesz zastanawiać się, ile pobrać za usługę, musisz wiedzieć, ile faktycznie kosztuje Cię każda wizyta. Obejmuje to oczywiście Twój czas, ale także mniej oczywiste koszty: narzędzia, oprogramowanie, internet, przygotowania, prace administracyjne, a nawet sporadyczne niepojawienie się klienta.

Czy poświęcasz 15 minut na przygotowania przed każdą sesją? Czy ponosisz koszty związane z narzędziem do planowania, platformą hostingową lub materiałami? Te koszty się sumują.

Pomyśl o tym w ten sposób: jeśli 30-minutowa sesja wymaga od Ciebie godziny rzeczywistego wysiłku, Twoje ceny muszą to odzwierciedlać. W przeciwnym razie tracisz pieniądze, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

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Zobacz, ile pobierają inni

Nie musisz naśladować konkurencji, ale warto wiedzieć, jaką pozycję zajmujesz na rynku. Sprawdź, jakie stawki stosują inni gracze w Twojej niszy lub branży. Czy oferujesz bardziej praktyczne wsparcie? Czy masz większe doświadczenie lub lepsze kwalifikacje? To może uzasadniać wyższą cenę.

Ale bądźmy szczerzy. Jeśli dopiero zaczynasz, nieco niższa cena mogłaby pomóc ci zdobyć popularność. Jeśli natomiast masz już ugruntowaną pozycję i lojalną bazę klientów, mogą oni być skłonni zapłacić więcej, ponieważ ufają wartości, jaką im oferujesz.

Ustalanie cen to nie tylko kwestia tego, ile pobierają inni. Chodzi o to, jak Twoja usługa wypada na tle konkurencji i do jakiej grupy klientów kierujesz swoją ofertę.

Wybierz model cenowy, który się sprawdzi

Nie ma jednej właściwej metody wyceny swojego czasu. Możesz pobierać opłaty za godzinę, za sesję, oferować pakiety lub zestawy usług, a nawet plany abonamentowe dla stałych klientów.

Stawki godzinowe są proste i elastyczne, ale dla klientów mogą wydawać się niejasne. Opłaty ryczałtowe są łatwiejsze do zrozumienia już na początku. Pakiety usług lub sesji mogą budować lojalność klientów i ograniczać liczbę odwołanych spotkań.

Najważniejsze jest to, by struktura cenowa wydawała się sprawiedliwa, przejrzysta i łatwa do wyjaśnienia. Zdezorientowani klienci często przestają być naszymi klientami.

Zrób miejsce na zmiany związane z porami roku

Nie każdy tydzień w roku jest taki sam. Niektóre okresy są spokojniejsze, inne – bardziej intensywne. Warto rozważyć wprowadzenie ofert promocyjnych w okresach, które tradycyjnie charakteryzują się mniejszym ruchem, lub nieznaczne podwyższenie cen w okresach największego natężenia ruchu.

Na przykład, jeśli jesteś nauczycielem, lato może wydawać ci się spokojniejsze, a jesień – przytłaczająca. Jeśli pracujesz w branży finansowej, szczyt sezonu może przypadać na okres rozliczeń podatkowych.

Możesz nawet wprowadzać oferty cenowe ograniczone czasowo, na przykład z okazji Czarnego Piątku czy powrotu do szkoły. Takie okazje dają ludziom powód, by zarezerwować usługę już teraz, a nie odkładać to na później.

Oferuj nagrody dla stałych klientów

Stali klienci to prawdziwe skarby. Traktuj ich odpowiednio. Zaproponowanie im specjalnej ceny lub okazjonalnej premii może mieć ogromne znaczenie. Może to być niższa stawka za regularne wizyty, pakiet z rabatem, a nawet coś tak prostego jak bezpłatna sesja po każdych pięciu opłaconych.

Nie chodzi o to, by nie doceniać wartości swojego czasu. Chodzi o okazywanie wdzięczności i budowanie długotrwałych relacji, dzięki którym Twój kalendarz będzie zawsze wypełniony.

Korzystaj z rabatów tam, gdzie ma to sens

Zniżki to nie tylko kwestia hojności. To narzędzie. Być może oferujesz obniżone stawki dla studentów, organizacji non-profit lub nowych klientów. Być może długoletni klient poleca Ci kogoś nowego, a Ty obu oferujesz zniżkę.

Pamiętaj tylko, żeby nadal pokrywać swoje koszty. Jeśli udzielasz zbyt dużych rabatów lub robisz to zbyt często, przestaje to być coś wyjątkowego i zaczyna negatywnie wpływać na Twoje przychody.

I działaj świadomie. Jasno określona, ograniczona zniżka, mająca konkretny cel, jest o wiele skuteczniejsza niż niejasna lub nieograniczona czasowo.

Dostosuj w zależności od tego, kto i gdzie

Lokalizacja nadal ma znaczenie, nawet w świecie pracy zdalnej. Osoba dokonująca rezerwacji z miasta o wysokich kosztach życia może oczekiwać innych stawek niż osoba z małego miasteczka. Założyciele firm technologicznych mogą mieć inne oczekiwania niż liderzy organizacji non-profit.

Elastyczne poziomy cenowe są w porządku, zwłaszcza jeśli działasz w różnych branżach lub regionach. Pamiętaj tylko, aby jasno wyjaśnić, na jakich zasadach to działa, tak aby klienci nie mieli wrażenia, że ceny są ustalane arbitralnie.

Może to również dotyczyć rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy. Sesja coachingowa dla założyciela startupu może być wyceniona inaczej niż sesja dla studenta. Obie są wartościowe, ale kontekst ma znaczenie.

Regularnie weryfikuj swoje ceny

Twoje ceny nie powinny pozostawać niezmienne na zawsze. W miarę jak rozwijasz swoje umiejętności, budujesz swoją reputację i pojawia się inflacja, Twoje stawki powinny to odzwierciedlać.

Ustal sobie regularną ocenę sytuacji – na przykład co 6 miesięcy – aby przyjrzeć się swoim cenom i zadać sobie pytanie: czy to nadal mi odpowiada? Czy klienci bez problemu dokonują rezerwacji, czy też się wahają? Czy masz więcej pracy niż kiedykolwiek, czy też z trudem wypełniasz swój kalendarz?

Nie bój się podnieść stawek, zwłaszcza jeśli wzbogaciłeś swoją ofertę o nowe korzyści lub narzędzia. Po prostu jasno to komunikuj, daj klientom trochę czasu na przygotowanie się i bądź pewny jakości swojej pracy.

Dzięki Doodle z łatwością możesz pobierać opłaty adekwatne do Twojej wartości

Jeśli chodzi o płatne spotkania, chcesz, żeby kwestia finansowa była prosta. Dzięki Doodle możesz połączyć swój kalendarz, ustalić cenę i otrzymać płatność z góry za pośrednictwem Stripe — niezależnie od tego, czy rezerwujesz sesje indywidualne, czy pozwalasz klientom wybrać termin z Booking Page.

Koniec z gonieniem za płatnościami. Koniec z niezręcznymi przypomnieniami. Po prostu łatwy sposób na zarabianie tyle, ile wart jest Twój czas.