इससे पहले कि आप यह सोचें कि आप कितना चार्ज करेंगे, आपको यह जानना होगा कि प्रत्येक अपॉइंटमेंट वास्तव में आपको कितना खर्च कराता है। इसमें आपका समय तो शामिल है ही, साथ ही कुछ कम स्पष्ट चीजें भी: उपकरण, सॉफ़्टवेयर, इंटरनेट, तैयारी का काम, प्रशासनिक कार्य, और कभी-कभी बिना आए रहने वाले लोग भी।

क्या आप प्रत्येक सत्र से पहले तैयारी में 15 मिनट खर्च कर रहे हैं? क्या आप शेड्यूलिंग टूल, होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म या सामग्री के लिए भुगतान कर रहे हैं? ये खर्च जुड़ते चले जाते हैं।

इसे इस तरह समझें: अगर 30 मिनट का सत्र करने में आपको वास्तव में एक घंटा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपकी कीमतें उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अन्यथा, आप बिना एहसास के पैसे गंवा रहे हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

देखें कि दूसरे क्या चार्ज कर रहे हैं।

आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से मेल खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह जानना मददगार होता है कि आप बाज़ार में कहाँ खड़े हैं। अपने क्षेत्र या उद्योग में अन्य लोग क्या शुल्क ले रहे हैं, देखें। क्या आप अधिक व्यावहारिक सहायता प्रदान कर रहे हैं? क्या आपके पास अधिक अनुभव या योग्यताएँ हैं? यह उच्च मूल्य को उचित ठहरा सकता है।

लेकिन ईमानदार रहें। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ी कम कीमत आपको कुछ गति प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यदि आप पहले से ही एक वफादार ग्राहक आधार के साथ स्थापित हैं, तो आपके ग्राहक अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो सकते हैं क्योंकि वे आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मूल्य पर भरोसा करते हैं।

मूल्य निर्धारण कभी सिर्फ इस बारे में नहीं होता कि दूसरे लोग क्या चार्ज करते हैं। यह इस बारे में होता है कि आपकी सेवा की तुलना कैसे होती है और आप किस प्रकार के ग्राहक को लक्षित कर रहे हैं।

एक ऐसा मूल्य निर्धारण मॉडल चुनें जो काम करे।

अपने समय की कीमत तय करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। आप प्रति घंटे, प्रति सत्र शुल्क ले सकते हैं, पैकेज या बंडल पेश कर सकते हैं, या नियमित ग्राहकों के लिए सदस्यता-शैली की योजनाएँ भी बना सकते हैं।

घंटवार दरें सरल और लचीली होती हैं, लेकिन ग्राहकों को वे अस्पष्ट लग सकती हैं। फ्लैट शुल्क पहले से ही समझने में आसान होते हैं। बंडल्स या सत्र पैक वफादारी बढ़ा सकते हैं और रद्दीकरण को कम कर सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मूल्य निर्धारण की संरचना निष्पक्ष, स्पष्ट और समझाने में आसान लगे। भ्रमित ग्राहक अक्सर ग्राहक नहीं बनते।

मौसमी बदलावों के लिए जगह बनाएं

साल के हर सप्ताह समान नहीं होते। कुछ समय धीमे होते हैं, कुछ समय व्यस्त। पारंपरिक रूप से धीमे मौसम के दौरान प्रचारक दरें पेश करने या अपने सबसे व्यस्त समय में कीमतें थोड़ी बढ़ाने पर विचार करें।

उदाहरण के लिए, यदि आप एक शिक्षक हैं, तो आपको गर्मियाँ शांत लग सकती हैं और पतझड़ भारी पड़ सकता है। यदि आप वित्त क्षेत्र में हैं, तो कर का मौसम आपके लिए चरम हो सकता है।

आप ब्लैक फ्राइडे या बैक-टू-स्कूल जैसी चीज़ों के लिए सीमित समय के लिए विशेष कीमतें भी चला सकते हैं। ये क्षण लोगों को बाद में बुक करने के बजाय अभी बुक करने का कारण देते हैं।

वापस आने वाले ग्राहकों के लिए पुरस्कार प्रदान करें।

नियमित ग्राहक सोने के समान होते हैं। उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करें। उन्हें विशेष दर या कभी-कभार बोनस देना बड़ा फर्क ला सकता है। यह आवर्ती अपॉइंटमेंट्स के लिए कम दर, एक छूट वाला बंडल, या हर पांच भुगतान किए गए सत्रों के बाद एक मुफ्त सत्र जैसी कोई साधारण पेशकश हो सकती है।

यह आपके समय की अवमूल्यन करने के बारे में नहीं है। यह सराहना दिखाने और दीर्घकालिक संबंध बनाने के बारे में है जो आपके कैलेंडर को भरा रखते हैं।

जहाँ छूट का कोई मतलब हो, वहाँ उनका उपयोग करें।

छूट सिर्फ उदार होने के बारे में नहीं होती। यह एक उपकरण है। हो सकता है आप छात्रों, गैर-लाभकारी संस्थाओं या पहली बार ग्राहक बनने वालों के लिए कम दरें पेश करें। हो सकता है कोई दीर्घकालिक ग्राहक किसी नए व्यक्ति का संदर्भ दे, और आप दोनों को ही छूट दे दें।

बस यह सुनिश्चित करें कि आप अभी भी अपने खर्चों को पूरा कर रहे हैं। यदि आप बहुत अधिक या बहुत बार छूट दे रहे हैं, तो यह खास नहीं रहता और इससे आपकी आय को नुकसान होने लगता है।

और जानबूझकर करें। एक स्पष्ट, सीमित छूट जिसका कोई उद्देश्य हो, अस्पष्ट या अनिश्चित छूट की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होती है।

कौन और कहाँ के आधार पर समायोजित करें

स्थान अभी भी मायने रखता है, भले ही दुनिया कितनी भी दूरस्थ क्यों न हो। उच्च-लागत वाले शहर से बुकिंग करने वाला व्यक्ति छोटे कस्बे में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में अलग दरों की उम्मीद कर सकता है। तकनीकी संस्थापक गैर-लाभकारी नेताओं की तुलना में अलग अपेक्षाएँ रख सकते हैं।

लचीले मूल्य निर्धारण स्तर रखना ठीक है, खासकर यदि आप विभिन्न उद्योगों या भौगोलिक क्षेत्रों में काम करते हैं। बस इस बात को पारदर्शी रूप से समझाएं कि यह कैसे काम करता है, ताकि ग्राहकों को न लगे कि मूल्य निर्धारण मनमाना है।

यह आपके द्वारा किए जा रहे काम के प्रकार पर भी लागू हो सकता है। एक स्टार्टअप संस्थापक के लिए कोचिंग सत्र की कीमत एक छात्र के लिए सत्र की कीमत से अलग हो सकती है। दोनों ही मूल्यवान हैं, लेकिन संदर्भ मायने रखता है।

अपनी कीमतों की नियमित रूप से समीक्षा करें

आपकी कीमतें हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहनी चाहिए। जैसे-जैसे आपके कौशल बढ़ते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बनती है और महंगाई बढ़ती है, आपकी दरें भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए।

हर छह महीने में एक नियमित समीक्षा निर्धारित करें—अपनी कीमतों को देखें और पूछें: क्या यह अभी भी मेरे लिए काम कर रहा है? क्या लोग आसानी से बुकिंग कर रहे हैं, या मना कर रहे हैं? क्या आप पहले से कहीं अधिक व्यस्त हैं, या अपना कैलेंडर भरने में संघर्ष कर रहे हैं?

अपनी दरें बढ़ाने से न डरें, खासकर यदि आपने अपनी सेवा में नई वैल्यू या उपकरण जोड़े हैं। बस स्पष्ट रूप से संवाद करें, लोगों को थोड़ी पूर्व सूचना दें, और अपने काम की गुणवत्ता पर कायम रहें।

Doodle यह आसान बनाता है कि आप अपनी कीमत वसूलें।

जब भुगतान वाले अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, तो आप चाहते हैं कि भुगतान प्रक्रिया सरल हो। Doodle के साथ, आप अपना कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कीमत निर्धारित कर सकते हैं, और Stripe के माध्यम से अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं—चाहे आप एक-एक सत्र बुक कर रहे हों या ग्राहकों को अपने बुकिंग पेज से समय चुनने दे रहे हों।

अब भुगतान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अब अजीब फॉलो-अप करने की ज़रूरत नहीं। बस अपने समय की कीमत कमाने का एक आसान तरीका।