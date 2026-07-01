Så här sätter du priset på dina betalda konsultationer

Innan du funderar på vad du ska ta betalt måste du veta vad varje besök faktiskt kostar dig. Det omfattar förstås din tid, men också de mindre uppenbara kostnaderna: verktyg, programvara, internet, förberedelser, administration och till och med enstaka uteblivna besök.

Lägger du 15 minuter på förberedelser inför varje session? Betalar du för ett schemaläggningsverktyg, en webbplattform eller material? Dessa kostnader lägger sig på varandra.

Tänk på det så här: om en 30-minuterssession kräver en timmes faktisk arbetsinsats måste din prissättning spegla det. Annars förlorar du pengar utan att ens märka det.

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Se vad andra tar betalt

Du behöver inte anpassa dig efter dina konkurrenter, men det är bra att veta var du står på marknaden. Ta reda på vad andra inom din nisch eller bransch tar betalt. Erbjuder du mer praktisk support? Har du mer erfarenhet eller bättre kvalifikationer? Det kan motivera ett högre pris.

Men var ärlig nu. Om du precis har börjat kan ett något lägre pris hjälpa dig att få fart på verksamheten. Om du redan är väl etablerad och har en lojal kundkrets kan dina kunder vara villiga att betala mer eftersom de litar på det värde du tillför.

Prissättningen handlar aldrig bara om vad andra tar betalt. Det handlar om hur din tjänst står sig i jämförelse med andra och vilken typ av kunder du riktar dig till.

Bestäm dig för en prismodell som fungerar

Det finns inget enda rätt sätt att prissätta sin tid på. Du kan ta betalt per timme, per session, erbjuda paket eller kombinationer, eller till och med abonnemangsavtal för återkommande kunder.

Timpriser är enkla och flexibla, men kan upplevas som otydliga för kunderna. Fasta avgifter är lättare att förstå redan från början. Paketlösningar eller sessionspaket kan skapa lojalitet och minska antalet avbokningar.

Det viktigaste är att prissättningen upplevs som rättvis, tydlig och lätt att förklara. Förvirrade kunder blir ofta icke-kunder.

Gör plats för säsongsvariationer

Alla veckor under året är inte lika. Vissa perioder är lugnare, andra är fullbokade. Överväg att erbjuda kampanjpriser under de perioder som traditionellt sett är lugnare, eller att höja priserna något under de mest hektiska perioderna.

Om du till exempel är lärare kan sommaren kännas lugnare och hösten överväldigande. Om du arbetar inom finansbranschen kan skattesäsongen vara din högsäsong.

Du kan till och med erbjuda tidsbegränsade erbjudanden i samband med till exempel Black Friday eller skolstarten. Dessa tillfällen ger kunderna en anledning att boka nu istället för senare.

Erbjud belöningar till återkommande kunder

Stamkunder är guld värda. Behandla dem därefter. Att erbjuda dem ett specialpris eller en bonus då och då kan göra stor skillnad. Det kan handla om ett lägre pris för återkommande besök, ett rabatterat paket eller till och med något så enkelt som en gratis session efter var femte betald session.

Det handlar inte om att underskatta värdet av din tid. Det handlar om att visa uppskattning och bygga långsiktiga relationer som ser till att din kalender förblir fullbokad.

Utnyttja rabatter där det är lämpligt

Rabatter handlar inte bara om att vara generös. De är ett verktyg. Kanske erbjuder du rabatterade priser för studenter, ideella organisationer eller nya kunder. Kanske rekommenderar en trogen kund en ny kund, och då ger du båda en prisrabatt.

Se bara till att du fortfarande täcker dina kostnader. Om du ger för stora rabatter eller gör det för ofta, upphör det att vara något speciellt och börjar istället påverka dina intäkter negativt.

Och var målmedveten. En tydlig, begränsad rabatt med ett tydligt syfte är betydligt effektivare än en vag eller obegränsad rabatt.

Anpassa efter vem och var

Platsen spelar fortfarande roll, även i en värld där distansarbete är vanligt. En person som bokar från en stad med höga levnadskostnader kan förvänta sig andra priser än någon som bor i en mindre ort. Grundare av teknikföretag kan ha andra förväntningar än ledare för ideella organisationer.

Det är helt okej att ha flexibla prisnivåer, särskilt om du arbetar inom flera branscher eller i olika regioner. Se bara till att vara tydlig med hur det fungerar, så att kunderna inte upplever att prissättningen är godtycklig.

Detta kan även gälla vilken typ av arbete du utför. En coachingsession för en start-up-grundare kan kosta annorlunda än en för en student. Båda är värdefulla, men sammanhanget spelar roll.

Se över dina priser regelbundet

Dina priser bör inte förbli oförändrade för alltid. Allteftersom dina färdigheter utvecklas, ditt rykte växer och inflationen smyger sig på, bör dina priser spegla detta.

Bestäm en regelbunden översyn – kanske var sjätte månad – för att se över dina priser och fråga dig: fungerar det här fortfarande för mig? Är det enkelt för kunderna att boka, eller tvekar de? Har du mer att göra än någonsin, eller har du svårt att fylla din kalender?

Var inte rädd för att höja dina priser, särskilt om du har tillfört nytt mervärde eller nya verktyg till din tjänst. Se bara till att kommunicera tydligt, ge kunderna lite förvarning och stå för kvaliteten på ditt arbete.

Doodle blir det enkelt att ta betalt för vad du är värd

När det gäller betalda möten vill man att betalningsprocessen ska vara enkel. Med Doodle kan du koppla ihop din kalender, ange ditt pris och få betalt i förskott via Stripe – oavsett om du bokar enskilda möten eller låter kunderna välja en tid på Booking Page.

Inget mer jakt på betalningar. Inga fler besvärliga påminnelser. Bara ett enkelt sätt att tjäna det din tid är värd.