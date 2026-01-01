Jak zarządzać pierwszymi 10 klientami w ramach coachingu
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Przede wszystkim — gratulacje. Pozyskanie pierwszych 10 klientów na coaching to wielkie osiągnięcie. Oznacza to, że ludzie ci ufają, wierzą w twoją wiedzę i są gotowi zainwestować w to, co oferujesz. To nie jest byle co.
Ale spójrzmy prawdzie w oczy: praca z pierwszymi klientami to ekscytujące, ale i przytłaczające doświadczenie. Nie chodzi tylko o prowadzenie sesji – budujesz relacje, przygotowujesz materiały, zarządzasz swoim czasem i starasz się, by wszystko przebiegało bez zakłóceń. To może wydawać się sporym wyzwaniem.
Ten przewodnik ma na celu pomóc Ci w tym. Omówimy, na czym warto się skupić, jak zachować porządek oraz jak nabrać prawdziwego rozpędu bez ryzyka wypalenia. Zaczynajmy więc.
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Określ jasno cele i oczekiwania
Zanim ta pierwsza sesja się w ogóle rozpocznie, postaraj się dokładnie zrozumieć, czego oczekuje Twój klient. Wykorzystaj swoją Booking Page, aby zebrać informacje już na samym początku. Na przykład:
„Co sprawiłoby, że ta sesja byłaby dla Ciebie sukcesem?”
„Czy jest coś konkretnego, w czym potrzebujesz pomocy?”
„Jak opisałbyś swoje największe wyzwanie w tej chwili?”
Im lepiej wiesz, co jest dla nich ważne, tym łatwiej jest zapewnić im korzyści i uniknąć nieporozumień w przyszłości.
Zbierz informacje
Przed każdą sesją poświęć pięć minut na zapoznanie się z profilem klienta. LinkedIn, strona internetowa, a nawet szybkie przejrzenie formularza rezerwacyjnego. Te drobne szczegóły pomogą Ci szybciej nawiązać kontakt i zadawać trafniejsze pytania.
Kiedy ktoś już na samym początku czuje, że jest dostrzegany i rozumiany, chętniej ci zaufa i chętniej do ciebie wróci.
Zrób doskonałe pierwsze wrażenie
Nie chodzi o perfekcję. Ale odrobina dopracowania może zdziałać cuda.
Przed rozmową sprawdź połączenie internetowe, mikrofon i kamerę
Wybierz czyste, ciche miejsce z profesjonalnym tłem
Ubieraj się w sposób, który pasuje do Twojej marki lub odbiorców
Na początku rozmowy wyjaśnij, jakie tematy poruszysz i jak będzie przebiegała rozmowa
Zostaw im czas na zadawanie pytań
Pierwsza sesja nadaje ton całości. Jeśli przebiega w sposób skupiony i spersonalizowany, buduje zaufanie do Ciebie i Twojego podejścia.
Dostosuj swoje sesje
Nawet mając dziesięciu klientów, żaden z nich nie powinien czuć się jak „kopia i wklej”. Wykorzystaj to, co ci powiedzieli, aby dostosować swoje pytania i uwagi. Bądź obecny. Słuchaj. Rób notatki.
Nie jesteś tu tylko po to, by uczyć, ale także po to, by słuchać, doradzać i dostosowywać się. To właśnie sprawia, że jednorazowa sesja przeradza się w długotrwałą relację coachingową.
Skorzystaj z profesjonalnego systemu rezerwacji
Nie polegaj na wymianie e-maili ani na żonglowaniu terminami w kalendarzu. Specjalna Booking Page zapewnia klientom płynną obsługę od samego początku.
Dzięki Doodle możesz:
Podaj jeden link, aby zarezerwować wolny termin
Dodaj pytania niestandardowe, aby zebrać informacje z wyprzedzeniem
Automatyczne pobieranie płatności za pomocą Stripe
Ustal sobie trochę czasu na odpoczynek między sesjami, żebyś nigdy nie musiał się spieszyć
To prosty system, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów.
Nie spiesz się z planowaniem
Chcesz obsłużyć wszystkich 10 klientów w ciągu jednego dnia? To raczej nie jest dobry pomysł. Na tym etapie wciąż się uczysz: jak długo trwa przygotowanie, ile masz energii i ile czasu naprawdę potrzeba, żeby zapewnić klientom doskonałą obsługę.
Zacznij od mniejszej liczby sesji dziennie, z wbudowanymi przerwami na oddech.
Przykładowy plan tygodniowy dotyczący obsługi pierwszych 10 klientów w ramach coachingu
Dzień
Czas
Zadanie
poniedziałek
08:30–09:00
Badania i przygotowania dla Klienta 1
09:00–09:45
Klient 1
09:45–10:00
Notatki + e-mail z dalszymi informacjami
13:00–13:30
Przygotowanie dla klienta nr 2
13:30–14:15
Klient 2
14:15–14:45
Krótka przerwa na świeżym powietrzu lub krótki spacer
15:30–16:00
Przygotowanie do spotkania z klientem nr 3
16:00–16:45
Klient 3
Wieczór
Czas wolny od służby / czas prywatny
wtorek
09:00–09:30
Przygotowanie i analiza dla Klienta 4
09:30–10:15
Klient 4
10:15–10:45
Notatki + drobne sprawy administracyjne
12:00–12:30
Przygotowanie do spotkania z klientem nr 5
12:30–13:15
Klient 5
13:15–14:00
Dalsze działania + skrzynka odbiorcza
Popołudnie
Czas wolny / czas dla siebie
Środa
Dzień dobry
Cotygodniowa refleksja i planowanie
11:00–11:30
Przygotowania do spotkania z klientem nr 6
11:30–12:15
Klient 6
13:00–13:30
Nadrabianie zaległości administracyjnych
Popołudnie
Twórczość / samokształcenie
czwartek
08:30–09:00
Badania i przygotowania dla Klienta nr 7
09:00–09:45
Klient 7
10:00–10:30
Przerwa + powtórka
11:00–11:30
Przygotowania do spotkania z klientem nr 8
11:30–12:15
Klient 8
13:00–13:30
Przygotowania do spotkania z klientem nr 9
13:30–14:15
Klient nr 9
14:15–15:00
Spacer lub przerwa od ekranu
piątek
09:00–09:30
Przygotowanie do spotkania z klientem nr 10
09:30–10:15
Klient 10
10:15–11:00
Końcowe uwagi + podsumowanie tygodnia
14:00–15:00
Sprawdzenie Booking Page + planowanie na przyszły tydzień
Późne popołudnie
Poza służbą
Śledź poziom zadowolenia i wskaźnik powtórnych zakupów
Po każdej sesji poświęć chwilę na refleksję:
Czy klient wydawał się zadowolony?
Czy umówili się na kolejną wizytę?
Czy pojawiły się pozytywne opinie lub oznaki postępów?
Z czasem te notatki pokażą Ci, co się sprawdza, kto pozostaje z Tobą i co możesz poprawić. Nie potrzebujesz skomplikowanego systemu, wystarczy konsekwencja.
Poznaj i pokaż swoją wyjątkową wartość
W miarę jak Twój kalendarz się zapełnia, Twój dlaczego ty nabiera jeszcze większego znaczenia. Co Cię wyróżnia?
Jakie masz doświadczenie?
Jaki jest Twój styl coachingu?
Jakie pytania zadajesz?
Sposób, w jaki wyjaśniasz różne rzeczy?
Cokolwiek by to nie było — wykorzystaj to. Pomóż swoim klientom zrozumieć nie tylko to, czym się zajmujesz, ale także jak oraz dlaczego to coś zupełnie innego niż u innych.
Pozwól, by Doodle pomógł Ci nad tym zapanować
Twoich pierwszych 10 klientów to coś więcej niż tylko wizyty – to początek czegoś większego. Nie musisz już organizować wszystkiego za pomocą karteczek samoprzylepnych i zapamiętywania wszystkiego w głowie.
Doodle zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować profesjonalizm i kontrolę:
Booking Pages ułatwiające planowanie
Integracja z serwisem Stripe w celu obsługi płatności
Wbudowane bufory i czas przygotowania
Inteligentne przypomnienia, które pomogą Ci trzymać się planu
W ten sposób możesz skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie — na byciu trenerem, do którego Twoi klienci chętnie wracają.
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