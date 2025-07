Sådan håndterer du dine første 10 coaching-klienter

Først og fremmest - tillykke. At lande dine første 10 coachingkunder er en stor ting. Det betyder, at folk stoler på dig, tror på din ekspertise og er villige til at investere i det, du tilbyder. Det er ikke nogen lille ting.

Men lad os være ærlige: Det er spændende og overvældende at coache sine første klienter. Du leder ikke bare sessioner, du opbygger også relationer, forbereder materialer, styrer din tid og forsøger at få alt til at glide. Det kan føles som en stor mundfuld.

Denne guide er her for at hjælpe. Vi gennemgår, hvad man skal fokusere på, hvordan man holder sig organiseret, og hvordan man opbygger et reelt momentum uden at brænde ud. Lad os komme i gang.

Få styr på mål og forventninger

Før den første session overhovedet starter, skal du prøve at forstå præcis, hvad din klient håber på. Brug din bookingside til at indsamle oplysninger på forhånd. Ting som f.eks:

"Hvad ville gøre denne session til en succes for dig?"

"Er der noget specifikt, du gerne vil have hjælp til?"

"Hvordan vil du beskrive din største udfordring lige nu?"

Jo klarere du er over, hvad der betyder noget for dem, jo lettere er det at levere værdi og undgå misforståelser senere hen.

Lav din research

Brug fem minutter før hver session på at slå din kunde op. LinkedIn, en hjemmeside, endda en hurtig genlæsning af deres bookingformular. Disse små detaljer hjælper dig med at få hurtigere kontakt og stille smartere spørgsmål.

Når nogen føler sig set og forstået på et tidligt tidspunkt, er de mere tilbøjelige til at stole på dig og til at komme tilbage.

Gør et godt førstehåndsindtryk

Det handler ikke om perfektion. Men man kommer langt med lidt finpudsning.

Test dit internet, din mikrofon og dit kamera før opkaldet

Brug et rent, roligt rum med en professionel baggrund

Klæd dig på en måde, der matcher dit brand eller dit publikum

Start opkaldet med at forklare, hvad du vil tale om, og hvordan det vil forløbe

Giv dem tid til at stille spørgsmål

Den første session sætter tonen. Hvis det føles fokuseret og personligt, opbygger det tillid til dig og din proces.

Gør dine sessioner personlige

Selv med 10 klienter bør ingen af dem føles som en copy-paste. Brug det, de har fortalt dig, til at skræddersy dine spørgsmål og din feedback. Vær til stede. Lyt til dem. Tag noter.

Du er her ikke kun for at undervise, du er her også for at lytte, vejlede og tilpasse dig. Det er det, der gør en engangssession til et langvarigt coachingforhold.

Brug et professionelt booking-setup

Stol ikke på e-mail-tråde eller kalender-jonglering. En dedikeret bookingside giver kunderne en god oplevelse fra starten.

Med Doodle kan du:

Dele et link til at booke ledig tid

Tilføje brugerdefinerede spørgsmål for at indsamle information på forhånd

Indsamle betalinger automatisk med Stripe

Indstille buffertid mellem sessioner, så du aldrig bliver stresset

Det er ét enkelt system for dig og dine klienter.

Skynd ikke på din kalender

Forsøger du at få plads til alle 10 klienter på én dag? Det er nok ikke en god idé. På dette stadie er du stadig ved at finde ud af tingene: din forberedelsestid, dit energiniveau, og hvor lang tid det egentlig tager at levere en god oplevelse.

Start med færre sessioner pr. dag med indbygget pusterum.

Eksempel på en ugeplan til håndtering af dine første 10 coachingklienter

Dag Tid Opgave Mandag 08:30-09:00 Research + forberedelse til klient 1 09:00-09:45 Klient 1 09:45-10:00 Noter + opfølgende e-mail 13:00-13:30 Forberedelse til klient 2 13:30-14:15 Klient 2 14:15-14:45 Let pause eller kort gåtur 15:30-16:00 Forberedelse til Klient 3 16:00-16:45 Klient 3 Aften Fritid / personlig tid Tirsdag 09:00-09:30 Forberedelse + research til Klient 4 09:30-10:15 Klient 4 10:15-10:45 Noter + let administration 12:00-12:30 Forberedelse til klient 5 12:30-13:15 Klient 5 13:15-14:00 Opfølgning + indbakke Eftermiddag Fri/personlig tid Onsdag Formiddag Ugentlig refleksion + planlægning 11:00-11:30 Forberedelse til klient 6 11:30-12:15 Klient 6 13:00-13:30 Indhentning af administration Eftermiddag Kreativt arbejde/selvlæring Torsdag 08:30-09:00 Research + forberedelse til klient 7 09:00-09:45 Klient 7 10:00-10:30 Pause + gennemgang 11:00-11:30 Forberedelse til klient 8 11:30-12:15 Klient 8 13:00-13:30 Forberedelse til klient 9 13:30-14:15 Klient 9 14:15-15:00 Gåtur eller skærmpause Fredag 09:00-09:30 Forberedelse til Klient 10 09:30-10:15 Klient 10 10:15-11:00 Afsluttende noter + refleksion ved ugens afslutning 14:00-15:00 Tjek af bookingsiden + planlægning af næste uge Sen eftermiddag Fri fra arbejde

Mål lykke og gentagelsesrate

Brug et minut på at reflektere efter hver session:

Virkede kunden tilfreds?

Bestilte de en opfølgning?

Var der positiv feedback eller tegn på fremskridt?

Med tiden vil disse noter vise dig, hvad der virker, hvem der bliver hængende, og hvor du kan forbedre dig. Du behøver ikke et fancy system, bare konsistens.

Kend og vis din unikke værdi

Efterhånden som din kalender fyldes, bliver dit "hvorfor du" endnu vigtigere. Hvad adskiller dig fra andre?

Din baggrund?

Din coachingstil?

De spørgsmål, du stiller?

Den måde, du forklarer tingene på?

Hvad det end er - gå i dybden med det. Hjælp dine kunder med at forstå, ikke bare hvad du gør, men også hvordan og hvorfor det er anderledes end alle andre.

Lad Doodle hjælpe dig med at holde styr på det

Dine første 10 kunder er mere end bare aftaler, de er starten på noget større. Og du behøver ikke at køre showet på klistermærker og mentale påmindelser.

Doodle giver dig alt, hvad du behøver for at forblive professionel og i kontrol:

Bookingsider, der forenkler planlægningen

Stripe-integration til at håndtere betalinger

Indbyggede buffere og forberedelsestid

Smarte påmindelser til at holde dig på sporet

På den måde kan du fokusere på det, der virkelig betyder noget - at være den coach, dine klienter bliver ved med at vende tilbage til.