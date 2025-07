Come gestire i primi 10 clienti del coaching

Prima di tutto, congratulazioni. Ottenere i primi 10 clienti di coaching è una cosa importante. Significa che le persone si fidano di voi, credono nella vostra competenza e sono disposte a investire in ciò che offrite. Non è una cosa da poco.

Ma siamo sinceri: fare da coach ai primi clienti è emozionante e travolgente. Non si tratta solo di condurre sessioni, ma anche di costruire relazioni, preparare materiali, gestire il proprio tempo e cercare di far filare tutto liscio. Può sembrare un'impresa ardua.

Questa guida è qui per aiutarvi. Vi spiegheremo su cosa concentrarvi, come rimanere organizzati e come costruire un vero slancio senza esaurirvi. Entriamo nel vivo.

Chiarire gli obiettivi e le aspettative

Prima ancora di iniziare la prima sessione, cercate di capire esattamente cosa spera il vostro cliente. Utilizzate la vostra pagina di prenotazione per raccogliere informazioni in anticipo. Cose come:

"Cosa renderebbe questa sessione un successo per te?".

"C'è qualcosa di specifico per cui vuole essere aiutato?".

"Come descriverebbe la sua sfida più grande in questo momento?".

Quanto più chiaro è ciò che conta per loro, tanto più facile è fornire valore ed evitare malintesi.

Fate ricerche

Prima di ogni sessione, prendetevi cinque minuti per cercare il vostro cliente. LinkedIn, un sito web, persino una rapida rilettura del modulo di prenotazione. Questi piccoli dettagli vi aiutano a entrare in contatto più velocemente e a fare domande più intelligenti.

Quando qualcuno si sente visto e capito fin dall'inizio, è più probabile che si fidi di voi e che torni.

Fare un'ottima prima impressione

Non si tratta di perfezione. Ma un po' di pulizia fa molto.

Testate internet, il microfono e la videocamera prima della telefonata

Utilizzate uno spazio pulito, tranquillo e con uno sfondo professionale.

Vestitevi in modo adeguato al vostro marchio o al vostro pubblico.

Iniziate la telefonata spiegando cosa tratterete e come si svolgerà

Lasciare il tempo necessario per fare domande

La prima sessione stabilisce il tono. Se è mirata e personale, crea fiducia in voi e nel vostro processo.

Personalizzate le sessioni

Anche con 10 clienti, nessuna sessione deve sembrare un copia-incolla. Utilizzate ciò che vi hanno detto per adattare le vostre domande e il vostro feedback. Siate presenti. Ascoltate. Prendete appunti.

Non siete qui solo per insegnare, ma anche per ascoltare, guidare e adattare. È questo che trasforma una sessione una tantum in un rapporto di coaching a lungo termine.

Utilizzate un sistema di prenotazione professionale

Non affidatevi alle e-mail o al calendario. Una pagina di prenotazione dedicata offre ai clienti un'esperienza fluida fin dall'inizio.

Con Doodle, potete

Condividere un link per prenotare il tempo disponibile

Aggiungere domande personalizzate per raccogliere informazioni in anticipo

Raccogliere automaticamente i pagamenti con Stripe

Impostare un tempo cuscinetto tra le sessioni, in modo da non essere mai affrettati.

Un sistema semplice, per voi e per i vostri clienti.

Non mettete fretta al vostro calendario

Cercare di incastrare tutti i 10 clienti in un solo giorno? Probabilmente non è una grande idea. In questa fase, state ancora cercando di capire quali sono i vostri tempi di preparazione, i vostri livelli di energia e quanto tempo ci vuole per offrire un'esperienza eccellente.

Iniziate con un numero inferiore di sessioni al giorno, con un margine di respiro incorporato.

Esempio di piano settimanale per la gestione dei primi 10 clienti di coaching

Giorno Tempo Attività Lunedì 08:30-09:00 Ricerca + preparazione per il Cliente 1 09:00-09:45 Cliente 1 09:45-10:00 Note + e-mail di follow-up 13:00-13:30 Preparazione per il cliente 2 13:30-14:15 Cliente 2 14:15-14:45 Pausa leggera o breve passeggiata 15:30-16:00 Preparazione per il cliente 3 16:00-16:45 Cliente 3 Sera Tempo libero / personale Martedì 09:00-09:30 Preparazione + ricerca per il Cliente 4 09:30-10:15 Cliente 4 10:15-10:45 Appunti + amministrazione leggera 12:00-12:30 Preparazione per il cliente 5 12:30-13:15 Cliente 5 13:15-14:00 Follow-up + casella di posta Pomeriggio Tempo libero / personale Mercoledì Mattina Riflessione e pianificazione settimanale 11:00-11:30 Preparazione per il Cliente 6 11:30-12:15 Cliente 6 13:00-13:30 Recupero amministrativo Pomeriggio Lavoro creativo / autoapprendimento Giovedì 08:30-09:00 Ricerca + preparazione per il cliente 7 09:00-09:45 Cliente 7 10:00-10:30 Pausa + revisione 11:00-11:30 Preparazione per il cliente 8 11:30-12:15 Cliente 8 13:00-13:30 Preparazione per il cliente 9 13:30-14:15 Cliente 9 14:15-15:00 Passeggiata o pausa schermo Venerdì 09:00-09:30 Preparazione per il Cliente 10 09:30-10:15 Cliente 10 10:15-11:00 Note finali + riflessione di fine settimana 14:00-15:00 Controllo della pagina di prenotazione + pianificazione della prossima settimana Tardo pomeriggio Fuori servizio

Monitoraggio della felicità e del tasso di ripetizione

Dopo ogni sessione, prendetevi un minuto per riflettere:

Il cliente sembra soddisfatto?

Ha prenotato un follow-up?

Ci sono stati feedback positivi o segni di progresso?

Con il tempo, questi appunti vi mostreranno cosa funziona, chi resta e dove potete migliorare. Non serve un sistema sofisticato, basta la costanza.

Conoscere e mostrare il proprio valore unico

Man mano che il vostro calendario si riempie, il vostro perché diventa ancora più importante. Cosa vi distingue?

Il vostro background?

Il vostro stile di coaching?

Le domande che ponete?

Il modo in cui spieghi le cose?

Qualunque cosa sia, fatela emergere. Aiutate i vostri clienti a capire non solo cosa fate, ma anche come e perché è diverso da chiunque altro.

