Comment gérer vos 10 premiers clients de coaching

Tout d'abord, félicitations. Atteindre vos 10 premiers clients de coaching est un événement important. Cela signifie que les gens vous font confiance, croient en votre expertise et sont prêts à investir dans ce que vous offrez. Ce n'est pas rien.

Mais soyons réalistes : coacher ses premiers clients est à la fois excitant et bouleversant. Vous ne vous contentez pas d'animer des séances, vous nouez des relations, vous préparez du matériel, vous gérez votre temps et vous essayez de faire en sorte que tout se passe bien. Cela peut sembler énorme.

Ce guide est là pour vous aider. Nous verrons ce sur quoi il faut se concentrer, comment rester organisé et comment créer une véritable dynamique sans s'épuiser. Entrons dans le vif du sujet.

Définir clairement les objectifs et les attentes

Avant même que la première séance ne commence, essayez de comprendre exactement ce que votre client espère. Utilisez votre page de réservation pour recueillir des informations dès le départ. Des choses comme :

"Qu'est-ce qui ferait de cette séance un succès pour vous ?"

"Y a-t-il quelque chose de spécifique pour lequel vous voulez de l'aide ?

"Comment décririez-vous votre plus grand défi actuel ?"

Plus vous serez clair sur ce qui compte pour eux, plus il sera facile de leur apporter de la valeur et d'éviter les malentendus en cours de route.

Faites vos recherches

Prenez cinq minutes avant chaque séance pour vous renseigner sur votre client. LinkedIn, un site web, même une relecture rapide de son formulaire de réservation. Ces petits détails vous permettent de vous connecter plus rapidement et de poser des questions plus intelligentes.

Lorsque quelqu'un se sent vu et compris dès le départ, il est plus enclin à vous faire confiance et à revenir.

Faites une bonne première impression

La perfection n'est pas de mise. Mais un peu de polissage fait beaucoup de bien.

Testez votre Internet, votre micro et votre caméra avant l'appel

Utilisez un espace propre et calme, avec un arrière-plan professionnel.

Habillez-vous de manière à correspondre à votre marque ou à votre public.

Commencez l'appel en expliquant ce que vous allez aborder et comment cela va se dérouler.

Laissez-leur le temps de poser des questions.

La première session donne le ton. Si elle semble ciblée et personnelle, elle renforce la confiance en vous et en votre processus.

Personnalisez vos séances

Même avec dix clients, aucune séance ne doit ressembler à un copier-coller. Utilisez ce qu'ils vous ont dit pour adapter vos questions et vos commentaires. Soyez présent. Écoutez. Prenez des notes.

Vous n'êtes pas seulement là pour enseigner, mais aussi pour écouter, guider et adapter. C'est ce qui transforme une séance unique en une relation de coaching à long terme.

Ne vous précipitez pas sur votre calendrier

Vous essayez de caser vos 10 clients en une seule journée ? Ce n'est probablement pas une bonne idée. À ce stade, vous n'avez pas encore tout compris : votre temps de préparation, votre niveau d'énergie et le temps qu'il vous faut pour offrir une expérience exceptionnelle.

Commencez par réduire le nombre de séances par jour, en prévoyant une marge de manœuvre.

Exemple de plan hebdomadaire pour gérer vos dix premiers clients de coaching

Jour Temps Tâche Lundi 08:30-09:00 Recherche + préparation pour le client 1 09:00-09:45 Client 1 09:45-10:00 Notes + courriel de suivi 13:00-13:30 Préparation pour le client 2 13:30-14:15 Client 2 14:15-14:45 Pause légère ou petite promenade 15:30-16:00 Préparation pour le client 3 16:00-16:45 Client 3 Soirée Temps libre / temps personnel Mardi 09:00-09:30 Préparation + recherche pour le client 4 09:30-10:15 Client 4 10:15-10:45 Notes + administration légère 12:00-12:30 Préparation pour le client 5 12:30-13:15 Client 5 13:15-14:00 Suivi + boîte de réception Après-midi Temps libre / personnel Mercredi Matin Réflexion hebdomadaire + planification 11:00-11:30 Préparation pour le client 6 11:30-12:15 Client 6 13:00-13:30 Rattrapage administratif Après-midi Travail créatif / auto-apprentissage Jeudi 08:30-09:00 Recherche + préparation pour le client 7 09:00-09:45 Client 7 10:00-10:30 Pause + révision 11:00-11:30 Préparation pour le client 8 11:30-12:15 Client 8 13:00-13:30 Préparation pour le client 9 13:30-14:15 Client 9 14:15-15:00 Promenade ou pause écran Vendredi 09:00-09:30 Préparation pour le client 10 09:30-10:15 Client 10 10:15-11:00 Notes finales + réflexion de fin de semaine 14:00-15:00 Vérification de la page de réservation + planification de la semaine suivante Fin d'après-midi Temps libre

Suivi de la satisfaction et du taux de répétition

Après chaque session, prenez une minute pour réfléchir :

Le client a-t-il semblé satisfait ?

A-t-il pris rendez-vous pour un suivi ?

Y a-t-il eu des commentaires positifs ou des signes de progrès ?

Au fil du temps, ces notes vous montreront ce qui fonctionne, qui reste et ce que vous pouvez améliorer. Vous n'avez pas besoin d'un système sophistiqué, mais seulement de cohérence.

Connaissez et montrez votre valeur unique

Au fur et à mesure que votre agenda se remplit, votre "pourquoi" devient encore plus important. Qu'est-ce qui vous distingue ?

Vos antécédents ?

Votre style de coaching ?

Les questions que vous posez ?

La façon dont vous expliquez les choses ?

Quoi qu'il en soit, exploitez-le. Aidez vos clients à comprendre non seulement ce que vous faites, mais aussi comment et pourquoi c'est différent des autres.

