Så här hanterar du dina första 10 coachingklienter

Först och främst – grattis! Att få dina första tio coachingklienter är en stor bedrift. Det betyder att människor litar på dig, tror på din expertis och är villiga att satsa på det du erbjuder. Det är ingen liten sak.

Men låt oss vara ärliga: att coacha sina första kunder är både spännande och överväldigande. Du leder inte bara sessioner, utan bygger också relationer, förbereder material, hanterar din tid och försöker se till att allt flyter smidigt. Det kan kännas som en stor uppgift.

Den här guiden är till för att hjälpa dig. Vi går igenom vad du bör lägga fokus på, hur du håller ordning och reda och hur du bygger upp en riktig drivkraft utan att bli utbränd. Då sätter vi igång.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Skapa klarhet kring mål och förväntningar

Innan det första mötet ens har börjat, försök att ta reda på exakt vad din kund hoppas på. Använd din Booking Page för att samla in information redan i förväg. Till exempel:

”Vad skulle göra det här mötet till en framgång för dig?”

”Är det något särskilt du behöver hjälp med?”

”Hur skulle du beskriva din största utmaning just nu?”

Ju tydligare du är med vad som är viktigt för dem, desto lättare är det att skapa mervärde och undvika missförstånd längre fram.

Gör din research

Ta dig fem minuter före varje möte för att kolla upp din kund. På LinkedIn, på deras webbplats eller kanske genom att snabbt läsa igenom deras bokningsformulär. Dessa små detaljer hjälper dig att snabbare skapa en kontakt och ställa bättre frågor.

När någon redan från början känner sig sedd och förstådd är det mer troligt att hen litar på dig och att hen kommer tillbaka.

Gör ett bra första intryck

Det handlar inte om perfektion. Men lite finputsning gör stor skillnad.

Testa din internetanslutning, mikrofon och kamera innan samtalet

Använd en ren och lugn miljö med en professionell bakgrund

Klä dig på ett sätt som passar ditt varumärke eller din målgrupp

Inled samtalet med att förklara vad ni ska ta upp och hur det kommer att gå till

Se till att de får tid att ställa frågor

Det första mötet sätter tonen. Om det känns fokuserat och personligt skapar det förtroende för dig och din process.

Anpassa dina träningspass

Även om du har tio kunder ska ingen av dem känna att det är en kopia av en annan. Använd det de har berättat för dig för att skräddarsy dina frågor och din feedback. Var närvarande. Lyssna. Gör anteckningar.

Du är inte bara här för att undervisa, utan också för att lyssna, vägleda och anpassa dig. Det är just det som förvandlar ett engångsmöte till en långsiktig coachningsrelation.

Använd en professionell bokningslösning

Lita inte på e-posttrådar eller kalenderjuggling. En särskild Booking Page ger kunderna en smidig upplevelse redan från början.

Med Doodle kan du:

Dela en länk för att boka ledig tid

Lägg till egna frågor för att samla in information i förväg

Ta emot betalningar automatiskt med Stripe

Ställ in en paus mellan sessionerna så att du aldrig behöver stressa

Det är ett enkelt system, både för dig och dina kunder.

Stressa inte med din kalender

Försöker du hinna med alla 10 kunder på en enda dag? Det är nog ingen bra idé. I det här skedet håller du fortfarande på att hitta rätt: hur lång tid du behöver för förberedelser, hur mycket energi du har och hur lång tid det egentligen tar att skapa en fantastisk upplevelse.

Börja med färre pass per dag och se till att det finns utrymme för andhämtning.

Exempel på en veckoplan för att hantera dina första 10 coachingklienter

Dag Tid Uppgift Måndag 08:30–09:00 Forskning och förberedelser inför kund 1 09:00–09:45 Kund 1 09:45–10:00 Anteckningar + uppföljningsmejl 13:00–13:30 Förberedelser inför kund 2 13:30–14:15 Kund 2 14:15–14:45 En kort paus eller en kort promenad 15:30–16:00 Förberedelser inför kund 3 16:00–16:45 Kund 3 Kväll Fritid / privat tid tisdag 09:00–09:30 Förberedelser och research för kund 4 09:30–10:15 Klient 4 10:15–10:45 Anteckningar + enklare administrativa uppgifter 12:00–12:30 Förberedelser inför kund 5 12:30–13:15 Kund 5 13:15–14:00 Uppföljning + inkorg Eftermiddag Fritid / personlig tid onsdag God morgon Veckoreflektion + planering 11:00–11:30 Förberedelser inför kund 6 11:30–12:15 Kund 6 13:00–13:30 Administrativa uppgifter som behöver tas itu med Eftermiddag Kreativt arbete / självstudier torsdag 08:30–09:00 Forskning och förberedelser inför Kund 7 09:00–09:45 Kund 7 10:00–10:30 Paus + genomgång 11:00–11:30 Förberedelser inför Kund 8 11:30–12:15 Kund 8 13:00–13:30 Förberedelser inför Kund 9 13:30–14:15 Klient 9 14:15–15:00 Promenad eller paus från skärmen fredag 09:00–09:30 Förberedelser inför kund 10 09:30–10:15 Kund 10 10:15–11:00 Avslutande anteckningar + reflektion inför veckans slut 14:00–15:00 Genomgång av Booking Page + planering för nästa vecka Sen eftermiddag Utanför tjänst

Mät kundnöjdhet och återköpsfrekvens

Ta dig en minut att reflektera efter varje session:

Verkade kunden nöjd?

Har de bokat en uppföljningsbesök?

Fanns det någon positiv återkoppling eller tecken på framsteg?

Med tiden kommer dessa anteckningar att visa dig vad som fungerar, vilka som stannar kvar och var du kan bli bättre. Du behöver inget avancerat system, bara att vara konsekvent.

Lär känna och visa ditt unika värde

Allteftersom din kalender fylls, blir din varför du blir ännu viktigare. Vad är det som utmärker just dig?

Din bakgrund?

Hur skulle du beskriva din coachningsstil?

Vilka frågor ställer du?

Det sätt på vilket du förklarar saker?

Vad det än är – satsa helhjärtat på det. Hjälp dina kunder att förstå inte bara vad du gör, utan hur och varför Det skiljer sig från alla andras.

Låt Doodle hjälpa dig att hålla koll på allt

Dina första tio kunder är mer än bara bokade tider – de är början på något större. Och du behöver inte sköta allt med hjälp av post-it-lappar och mentala påminnelser.

Doodle får du allt du behöver för att uppträda professionellt och ha full kontroll:

Booking Pages som förenklar schemaläggningen

Stripe-integration för hantering av betalningar

Inbyggda buffertar och förberedelsetid

Smarta påminnelser som hjälper dig att hålla dig på rätt spår

På så sätt kan du fokusera på det som verkligen betyder något – att vara den coach som dina kunder alltid återvänder till.